Santa Pola prohíbe transitar por terrenos forestales y cerrará playas si el viento empeora por la alerta roja

La alerta roja activada para este jueves al sur de la provincia de Alicante por la Aemet también ha tenido su impacto en Santa Pola. El Ayuntamiento activó este jueves el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) para hacer frente al episodio de calor extremo, el riesgo máximo de incendios forestales y la previsión de tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento. El órgano de coordinación, presidido por la alcaldesa Loreto Serrano, se reunió a primera hora de la mañana para analizar la situación meteorológica y coordinar las medidas preventivas que estarán vigentes mientras persistan las condiciones adversas. Tras evaluar los posibles escenarios de riesgo, el organismo ha decidido mantener las medidas anunciadas la noche anterior con un doble objetivo: garantizar la seguridad de la población sin generar una alarma innecesaria y disponer de todos los recursos municipales preparados ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la jornada.

La alcaldesa ha firmado un decreto que recoge un conjunto de restricciones y recomendaciones dirigidas tanto a minimizar el riesgo de incendios como a reducir los efectos del intenso calor y de los fenómenos meteorológicos previstos. Entre las medidas adoptadas destaca el cierre de todos los accesos a los senderos de la Sierra de Santa Pola, así como la prohibición de transitar por terrenos forestales, como podría ser la sierra de la villa marinera junto al mirador del faro, una decisión motivada por el nivel máximo de riesgo de incendios.

Instalaciones deportivas

Asimismo, el Ayuntamiento ha ordenado la clausura de todas las instalaciones deportivas municipales al aire libre, aunque sí se permitirá la práctica deportiva en los espacios cubiertos. En paralelo, los servicios municipales revisarán la limpieza de imbornales y barrancos de todo el término municipal con el fin de prevenir posibles problemas derivados de las tormentas que podrían registrarse durante la tarde.

Recomendaciones

El decreto también contempla restricciones relacionadas con el litoral. Durante la tarde quedarán prohibidas las actividades náuticas debido a la previsión de fuertes rachas de viento. En cuanto a las playas, el acceso continuará siendo el habitual, aunque el Ayuntamiento advierte de que podría prohibirse el baño si las condiciones del viento empeoran. En cualquier caso, el Consistorio recomienda a la población evitar acudir a las zonas de baño durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzarán los valores más elevados.

Imagen de una zona boscosa en uno de los barrancos de la sierra de Santa Pola | M. A. / M.ALARCón

Los parques funcionarán como refugios climáticos

Como medida para combatir el calor, los parques públicos permanecerán abiertos y actuarán como refugios climáticos para ofrecer espacios de sombra a la ciudadanía. Únicamente se procederá a su cierre en el caso de que comiencen a registrarse fuertes rachas de viento que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios.

Desde el Ayuntamiento han señalado que todas estas medidas seguirán en vigor mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas y que los distintos servicios municipales permanecerán pendientes de cualquier incidencia que pueda surgir a lo largo de las próximas horas. El Consistorio insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de protección civil, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, extremar la precaución en zonas forestales y mantenerse informado de la evolución de la situación meteorológica.