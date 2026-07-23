Arenales del Sol tendrá un segundo supermercado tras la apertura de su primera superficie a principios de mes

Una de las reivindicaciones que tuvo durante años y años Arenales del Sol era contar con un supermercado, ante la carencia evidente de servicios comerciales básicos. Una demanda que, finalmente, quedó cubierta a principios de este mes, cuando abrió sus puertas la cadena Eroski en uno de los espacios de la nueva superficie comercial construida entre la avenida Costa Blanca y la calle Bahía. Ahora la junta de gobierno local acaba de conceder la licencia de obras para la construcción de otro supermercado con aparcamiento, en este caso, entre la calle Albacete, en la esquina con Paseo Soria, y la avenida San Bartolomé de Tirajana.

MasyMas

En concreto, según explicó la portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, será la cadena MasyMas la que levantará el segundo súper en la pedanía de Elche. El solar donde se emplazará la cadena alicantina tiene 15.799 metros cuadrados, y la superficie construida se situará en los 5.749 metros cuadrados, de los que 2.493 serán para el local comercial y 3.255 para el aparcamiento. El plazo de ejecución de la obra se ha fijado en 48 meses. Agotado el mismo, se considerará caducada la licencia, según indican desde el equipo de gobierno.

El alcalde, Pablo Ruz, en abril ya confirmaba que en la zona comercial de la calle Albacete, donde irá MasyMas y donde entonces se estaban tramitando las licencias para implantar un hotel y otro supermercado, no había un calendario definido sobre cuándo empezarían las obras, e incluso el Ejecutivo local contemplaba la posibilidad de tener que realizar una modificación en una de las medianas para facilitar el acceso. Sea como fuere, se trata de un proyecto que viene de lejos, ya que las obras llegaron a paralizarse hace cerca de cuatro años en primera línea de costa y junto al Clot de Galvany, por haber iniciado los trabajos sin licencia y en pleno verano.

Vista aérea de Arenales del Sol en una fotografía desde un avión. / INFORMACIÓN

Estreno a principios de mes

La llegada de Eroski, que ofrece entre 5.500 y 6.000 referencias, y permanece abierta los siete días de la semana para atender tanto a los residentes como a los visitantes, ya fue celebrada por la pedanía. Entre otras cosas porque, hasta ese momento, vecinos y turistas se veían obligados a desplazarse en coche hasta Gran Alacant, en el término municipal de Santa Pola, para realizar sus compras de alimentación. Sobre todo porque Arenales dispone principalmente de restaurantes y algunos pequeños comercios, y muy pocos de ellos de alimentación, según han mantenido siempre las personas que viven allí todo el año, pero también quienes tienen una segunda residencia.

El alcalde de Elche, durante su visita a las obras de Eroski en Arenales. / INFORMACIÓN

“Compromiso”

De hecho, la portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, incidió este jueves en que “esta actuación se suma a la reciente apertura de otra gran superficie comercial en Arenales”, y destacó “el compromiso del Ayuntamiento por mejorar los servicios que se prestan a los vecinos de esta zona del municipio”. El propio alcalde señalaba a principios de junio, en una visita al lugar que ahora ocupa Eroski, que, “con este supermercado, cambiamos todavía más el futuro de Arenales, que sigue aumentando en número de habitantes, con inversiones cruciales y revolucionarias”. Lo hizo recordando también que el Ayuntamiento ha trabajado desde el inicio del actual mandato para desbloquear los trámites necesarios y facilitar que la actuación pudiera salir adelante. Ahora, Arenales podrá contar con un segundo súper.

Años en desarrollo

En este sentido, el sector urbanístico donde ahora está Eroski llevaba años a la espera de desarrollo. Fue en 2023 cuando el Ayuntamiento empezó a tramitar la licencia sobre una parcela de la que originariamente la Administración local y la Generalitat eran titulares, hasta que fue subastada por el anterior equipo de gobierno con el fin de dotar el enclave costero de más servicios. En noviembre de ese mismo año, la junta de gobierno ratificó la venta del solar con el propósito de albergar una superficie comercial de tamaño medio, adjudicándose la parcela a la promotora por 309.000 euros.

Entonces, la Concejalía de Urbanismo recibió la petición de licencia para levantar 15 viviendas, que ahora podrían ser 20, y un espacio comercial dividido en dos locales, que ahora serán cuatro, con una superficie de 1.771 metros cuadrados. Desde entonces se colocaron carteles anunciando el complejo comercial en alquiler "con locales a medida y disponibilidad por metro cuadrado", despertando la expectación en esta zona de la costa ilicitana.

Desde 2020

Fue en un pleno de 2020 cuando el equipo de gobierno aprobó con los votos a favor de todos los grupos municipales, a excepción de la abstención de Vox, el estudio de detalle de la manzana número 11 del sector AR-1 de Arenales del Sol con el objetivo de facilitar la implantación de superficies comerciales y viviendas en dicha manzana. En aquella sesión, ya la entonces edil de Urbanismo, Ana Arabid, reconoció la evidencia de que Arenales del Sol tiene "una carencia de servicios terciarios y comerciales de uso diario, necesidades que se acusan más en los meses de verano, pero que existen durante todo el año y que son cada vez más patentes con el aumento progresivo de la población que reside en la pedanía de forma permanente".

Otras licencias

Asimismo, la junta de gobierno dio luz verde a la construcción de un edificio de 16 viviendas en la calle Samsó y Plaza Polo, en El Pla, y a otro de 13 viviendas-apartamentos con trasteros en la avenida de la Libertad. En total, se autorizó la construcción de 29 pisos en Elche, junto a varias licencias de cambio de uso de local a viviendas, como suele ser habitual semana tras semana.