El Ayuntamiento de Elche firmará dos préstamos con Unicaja y Abanca por 10,9 millones de euros

Dos contratos de préstamo, uno de 8 millones de euros a un tipo de interés fijo del 3,02 % con Unicaja Banco, y otro por casi 2,9 millones al 3,17 % con Abanca. Eso es lo que adjudicó este jueves la junta de gobierno local, después de que el contrato saliera a licitación a principios de junio. Con ello, se eleva la cantidad a 10,9 millones de euros, frente a los 31,4 millones que se contemplaban en los presupuestos aprobados para este año. Una rebaja en absoluto casual, si se tiene en cuenta que una de las líneas rojas que estableció Vox y, en especial, el edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, para dar su apoyo al alcalde, Pablo Ruz, y al PP en las cuentas municipales era que se rebajara el endeudamiento. De ahí que, pese a lo expresado en la hoja de ruta económica para este ejercicio, primero se dijera que, en ningún caso, se pedirían más de 12 millones, y después se haya bajado más la cantidad, hasta esos 10,8 millones de euros, importe del que se podrá disponer en un mes o mes y medio, una vez se formalicen los contratos.

PP y Vox en diciembre, en la presentación de los presupuestos. / Áxel Álvarez

Protección frente a fluctuaciones

El propio concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, fue el encargado de dar cuenta de la adjudicación tras la junta de gobierno. Fue en ese escenario en el que explicó que se ha aprobado la adjudicación a las dos entidades que obtuvieron la mejor puntuación en el proceso de licitación, y que en ambos casos se ha optado por un tipo fijo, “lo que permitirá al Ayuntamiento protegerse frente a futuras fluctuaciones de los tipos de interés y dotar de mayor estabilidad a la planificación económica”, puntualizó el edil. Además, aprovechó para destacar que, en total, se habían presentado a la licitación hasta once entidades financieras, lo que, a su juicio, “refleja la confianza y la solvencia que el Ayuntamiento de Elche ha consolidado en los últimos años”.

Soler, dando cuenta de algunos datos del presupuesto de Elche para 2026, junto a Ruz, en diciembre. / Áxel Álvarez

Los pliegos

De hecho, en los pliegos, el tipo de interés máximo, “con arreglo a prudencia financiera”, según los informes municipales, se establecía en el 3,560 % si era a tipo fijo y Euribor a tres meses más un diferencial del 0,790 % si era tipo variable, acogiéndose en ambos casos a la Resolución de 8 de mayo de 2026 de la Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional. Ahora bien, se puntualizaba que serían preferentes las ofertas a tipo de interés fijo y se elegiría la propuesta que más rebajara el tipo con respecto al máximo establecido en prudencia financiera, que es lo que ha sucedido.

También se apuntaba que si la mejor oferta no cubriese el importe total del préstamo, se adjudicaría el resto a la oferta que resultara segunda y así sucesivamente, hasta cubrir el importe total del préstamo licitado por el Ayuntamiento de Elche. Esta circunstancia explica por qué hay dos contratos: uno por 8 millones y otro por los 2,9 millones restantes, a un tipo ligeramente más elevado.

El pleno de diciembre en el que se aprobaron los presupuestos. / Áxel Álvarez

A doce años

Sea como fuere, el plazo de la operación se establece en 12 años como máximo, con los dos primeros ejercicios de disposición gradual del capital y carencia de amortización. Eso implica que el primer periodo de amortización se iniciará el 1 de julio de 2028 y el último será el 1 de abril de 2038, salvo si el Ayuntamiento realiza amortizaciones anticipadas con reducción de plazo. En el periodo de carencia, además, sólo se abonarán intereses por la parte del capital dispuesto, aplicando el tipo de interés de la operación. Es más, durante esta primera fase, la Administración local podrá disponer del importe del préstamo total o parcialmente, en una o varias disposiciones. Igualmente, durante este período, el Ayuntamiento podrá acordar la cancelación, total o parcial, del importe no dispuesto de la operación.

Acabados estos dos primeros años, se consolidará el préstamo tanto por el importe dispuesto como por el no dispuesto que no se haya cancelado, y se iniciará el segundo período, de diez años, de reembolso del capital prestado, mediante el pago de las cuotas con amortización e intereses de forma trimestral. El primer abono, así, sería el 30 de septiembre de 2028.

Francisco Soler, en una votación del pleno de diciembre, junto a Aurora Rodil, / Áxel Álvarez

De la Ronda Sur a El Progreso

A priori, buena parte de los créditos irá a algunos de los principales proyectos estrella del bipartito de PP y Vox, como las expropiaciones de terrenos para la segunda fase de la Ronda Sur, para lo que se contemplan 2 millones de euros este año; a lo que se unen los 1,2 millones de euros para la construcción del centro sociocultural de Torrellano; o los 550.000 euros para el proyecto de edificio de oficinas en Nuevos Riegos El Progreso; junto a 1,2 millones para la indemnización por ejecución de sentencias de actuaciones urbanísticas.

Vía pública

Asimismo, se apunta a 300.000 euros para el Plan Elx Natura, con el que se pretende plantar árboles que generen sombra creando corredores verdes dentro de la zona urbana; 300.000 euros para la pasarela peatonal sobre el ferrocarril en Altabix; 500.000 euros para actuaciones en espacios peatonales o 400.000 euros para la renovación de infraestructuras educativas, entre otras cuestiones. También se habla de 30.000 euros para la adecuación del Museo de Arte Contemporáneo (MACE), aunque desde la Concejalía de Cultura evitaron hace un par de meses en declaraciones a este periódico poner fecha a la rehabilitación del edificio cerrado desde 2019 precisamente por la falta de presupuesto.

Fuera

Por ahora, se quedan fuera del préstamo otras actuaciones que, en los presupuestos de 2026, se planteó que se financiaran con cargo a un crédito, más allá de que las obras se hayan iniciado y se financien por otras vías. Es el caso de la reforma del mercado de Plaza Madrid, para lo que se contemplaban un millón de euros; o del de Plaza Barcelona, para el que se propusieron 912.941 euros. Igual ocurre con los 2,4 millones recogidos para la reurbanización del entorno del Mercado Central de Elche; los 3 millones de euros de la aportación municipal para la rehabilitación del inmueble de abastos; los 2 millones para el centro sociocultural de Jayton; el millón de euros propuesto para la adecuación de espacios públicos y aparcamientos; o los 400.000 euros para nichos.