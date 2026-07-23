El incendio de un cuadro eléctrico obliga a evacuar el edificio de Cope Elche y Esradio

En plena alerta roja por calor extremo Elche ha vivido este jueves su primer susto de la jornada. Al filo del mediodía, un edificio de oficinas del centro, concretamente en el número 2 de la calle Almórida, ha tenido que ser evacuado tras el aparatoso incendio del cuadro eléctrico, lo que obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias después de que varias personas quedaran atrapadas en las plantas superiores por una intensa columna de humo negro, que llegó a olerse y percibirse a varios cientos de metros de distancia, y que procedía del cuadro de contadores que da servicio al inmueble.

El colapso del sistema eléctrico generó una situación de gran tensión al impedir la evacuación por las escaleras, lo que llevó a los afectados que no pudieron abandonar a tiempo el edificio a refugiarse en la azotea hasta la llegada de los bomberos.

Los bomberos rescatando a las personas que estaban en el interior del edificio. / Héctor Fuentes

Cinco plantas

El edificio, de cinco plantas, alberga diferentes oficinas y negocios, entre ellos las emisoras Cope Elche y esRadio Elche, además de una clínica dental y otros despachos profesionales. El incendio se declaró en la planta baja del inmueble, donde inmediatamente una espesa humareda comenzó a propagarse rápidamente por el hueco de la escalera y las zonas comunes.

"De repente nos vimos el humo en la cara, y nos decían que no abriéramos puertas, pero era una situación desesperada", narra una de las afectadas que tuvo que ser evacuada con la autoescalera de los bomberos del Parque Comarcal de Elche en un momento de tensión en los que la Policía Local tuvo que cortar el tráfico en coordinación con la Policía Nacional para establecer un perímetro de seguridad, facilitando el acceso de los vehículos de emergencias.

Columna de humo negra a causa del incendio del cuadro eléctrico en un edificio del centro de Elche / INFORMACIÓN

Fuera de servicio

La rápida actuación de dos agentes de la Policía Nacional de Elche resultó decisiva durante los primeros momentos de la emergencia. Ambos formaban parte de un grupo de policías de paisano que se dirigía hacia la Comisaría, cuando en ese preciso instante observaron la gran cantidad de humo saliendo del edificio. Sin esperar la llegada de más efectivos, accedieron inmediatamente al inmueble para ayudar a quienes se encontraban en su interior.

Los agentes consiguieron evacuar a entre ocho y diez personas durante los primeros minutos del incendio. Paralelamente, intentaron sofocar las llamas utilizando los extintores disponibles, tanto los que portaban en el vehículo policial como otros situados en las inmediaciones del edificio. Sin embargo, la rápida propagación del humo hizo imposible controlar el incendio con esos medios, y continuar con el desalojo del resto de personas, a las que se les recomedó que subieran hasta la azotea, hasta la llegada de los bomberos.

Parte del dispositivo desplazado hasta la zona. / Héctor Fuentes

Nube de humo

Los primeros minutos fueron especialmente complicados. Varias personas pudieron abandonar el edificio por sus propios medios, pero al abrir la puerta de la escalera se encontraron con una enorme cantidad de humo negro, que reducía prácticamente a cero la visibilidad y hacía muy difícil respirar. Según relataron algunos de los afectados, la situación se volvió crítica en apenas unos instantes. Ante la imposibilidad de evacuar el edificio por la vía habitual, las indicaciones de los primeros agentes que llegaron al lugar fueron claras: subir a la azotea y esperar el rescate porque era inviable que bajaran tantas plantas cuando prácticamente todo el inmueble se había llenado de humo. Incluso hay quienes aseguran que falló el sistema de las puertas corta humo.

Algunas de las personas rescatadas, abrazando a sus familiares. / Héctor Fuentes

Rescate

A la llegada de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, desplegaron un importante operativo para acceder a la parte superior del edificio. Ante la elevada concentración de humo, que impedía utilizar las escaleras interiores de forma segura, recurrieron a una autoescala para rescatar a las personas que permanecían refugiadas en la azotea. Por parejas, fueron descendiendo en la cesta, ante la expectación de vecinos y familiares, preocupados porque no sabían si faltaba alguien más dentro del inmueble. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos sanitarios para asistir a los afectados. Algunas de las personas rescatadas tuvieron que ser atendidas por ataques de ansiedad tras vivir momentos de gran angustia durante el incendio, y ante el temor de que les pudiera ocurrir algo a los que aún permanecían en el interior del edificio. Otras requirieron asistencia porque tenían problemas cardíacos y estaban nerviosas por el miedo que pasaron.

Sin emisión

Una vez extinguido el incendio en los contadores, los bomberos procedieron a ventilar el humo de la zona, en una actuación a la que se desplazaron un sargento, un cabo y seis bomberos. También desplazó Iberdrola operarios a la zona, en este caso, para desconectar los contenedores por seguridad y, con ello, que se pudieran evitar daños mayores y facilitar las labores de extinción, porque los daños se produjeron en el cuadro situado en el interior de la construcción. Además, desde Cope Elche informaron poco antes de las dos de la tarde que suspenden toda la programación hasta que puedan volver a tener suministro eléctrico.