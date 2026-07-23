El proyecto en el que colabora Elche para optimizar el diagnóstico de enfermedades como leucemias o linfomas

El Hospital General Universitario de Elche forma parte de los 14 centros españoles que buscan desarrollar una herramienta digital basada en la inteligencia artificial, llamada MedulAI, que servirá de apoyo al diagnóstico de enfermedades hematológicas. El centro, considerado como el primer hospital público de toda la Comunidad Valenciana que participa en el proyecto, realizará análisis de muestras de médula ósea con el fin de detectar irregularidades como leucemias, linfomas, mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos o neoplasias mieloproliferativas.

Con esta iniciativa, los colaboradores pretenden entrenar y validar esta tecnología, antes de dar el visto bueno y que sea incorporada a la práctica clínica.

Funcionalidad

De este modo, se permitirá que, una vez se haya completado el proceso de validación, se proceda a la digitalización de muestras de la médula ósea. Así, estas serán analizadas mediante algoritmos avanzados de inteligencia artificial, lo que conllevará a que los microscopios convencionales se conviertan en herramientas digitales inteligentes, capaces de capturar imágenes hematológicas de alta calidad e identificar y clasificar las distintas células presentes.

Ventajas

Durante el desarrollo de esta herramienta, numerosos estudios que han sido realizados de manera previa, apuntan a que esta nueva aportación podría servir para reducir de manera significativa el tiempo dedicado al análisis de las muestras, disminuir la variabilidad diagnóstica entre los observadores y mejorar la precisión gracias a la estandarización de los procesos.

Elección del centro

El jefe del Servicio de Hematología del Hospital General Universitario de Elche, el doctor Venancio Conesa, explicó que este centro se encarga de realizar unos 400 estudios de médula ósea al año, aproximadamente, lo que refleja una cifra más que suficiente para posicionar al centro como el escenario perfecto para formar parte del desarrollo de este proyecto.

El jefe del Servicio de Hematología, Venancio Conesa, se suma a la iniciativa del seguimiento de enfermedades hematológicas. / INFORMACIÓN

Fase del proyecto

En estos momentos, los especialistas del Servicio de Hematología se encuentran colaborando en el entrenamiento de los algoritmos de Inteligencia Artificial. Más adelante, la experiencia acumulada por los hospitales que participan en la iniciativa permitirá validar el proyecto y comprobar la verdadera utilidad de esta herramienta como sistema de apoyo.

Resultados positivos

El doctor quiso añadir que este nuevo proyecto trata de reflejar el compromiso con la innovación y la investigación en el área sanitaria. Además, sostiene que, en caso de que los resultados de validación sean favorables, resulten satisfactorios y la herramienta termine implantándose, podría llegar a considerarse como un importante apoyo para el análisis de las enfermedades. De esta manera, se conseguirá obtener un proceso mucho más homogéneo y eficiente, "siempre bajo la supervisión y el criterio del especialista", reconoció.

Propósito

El objetivo es que MedulAI se convierta en una herramienta de apoyo para los especialistas en Hematología, facilitando el análisis de un elevado número de células de forma rápida y estandarizada, manteniendo siempre al hematólogo como responsable final de la interpretación diagnóstica y de la toma de decisiones clínicas.

Colaboraciones

MedulAI forma parte de una iniciativa para impulsar el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diagnóstico hematológico en hospitales españoles. El proyecto está promovido por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), junto con la empresa tecnológica Spotlab, y cuenta con la colaboración de la compañía biofarmacéutica GSK.