Los niños y niñas saharauis encuentran en Elche su refugio temporal

Los niños y niñas saharauis regresan un año más a su casa en Elche. La Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Elche ha vuelto a poner en marcha el programa "Vacaciones en Paz", una iniciativa que acoge temporalmente a los menores que viven en los campamentos de refugiados, que se encuentran en las proximidades de la ciudad argelina de Tindouf, durante los meses de julio y agosto. Desde el inicio del conflicto armado saharaui-marroquí, según recoge la página oficial del programa, se pretende alejar a los pequeños de las carencias alimenticias, sanitarias y educativas que sufren y, especialmente, de las altas temperaturas, donde llegan incluso a alcanzar los 60 grados en verano.

Asociación

Este jueves, se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la recepción de los 23 pequeños, los cuales, emocionados, visitaron las instalaciones junto a sus familias de acogida. La presidenta de la asociación, Ángela Carrillo, manifestó en su comparecencia que, después de 32 años formando parte de este proyecto, y tras las numerosas visitas que han realizado los niños al Ayuntamiento, en su deseo y en el de todos, reina la esperanza de que algún día sean ellos los que puedan recibirles en sus casas.

Los pequeños asistieron este jueves al Salón de Plenos. / INFORMACIÓN

Actividades

Durante los dos meses de verano, los niños y niñas se convierten en "los reyes de la casa". Por parte de la asociación, cuentan con un amplio programa de actividades que han sido diseñadas para que los "peques" conozcan más a fondo la ciudad y sus alrededores. Algunos de los planes sugeridos para estas calurosas semanas, según afirma María del Mar Pareja, una de las madres de acogida que ya suma su segundo año formando parte de este proyecto, son las excursiones y salidas a Tabarca o las tardes disfrutando de las atracciones del PolaPark, en Santa Pola.

Caso Melka

La eficacia del programa se refleja en una de las pequeñas acogidas, Melka, que con tan solo diez años salió por primera vez del campamento en 2025 y, como afirma la presidenta, llegaba a Elche entre lágrimas, seguramente por el miedo y la incertidumbre de pisar un territorio completamente desconocido para ella. Este año, la joven repite la experiencia con una actitud completamente diferente, como asegura Carrillo, siendo "toda una campeona".

Los menores junto al alcalde Pablo Ruz y sus familias de acogida. / INFORMACIÓN

Familia de acogida

Otra de las participantes en el programa, Raquel Ruiz, explica que esta es la segunda vez que la familia participa en el programa y, además, con el mismo niño. Para ellos, el primer año fue mucho más complicado, principalmente por la barrera del idioma. No obstante, aseguran que "aprenden súper rápido y se adaptan muy bien a las circunstancias".

Recibimiento

La madre de acogida también reconoce que el momento de la llegada fue muy emotivo, lleno de ilusión y cariño por parte del pequeño, quien ya recordaba cuál era su casa y quién era su familia. Además, sumado a ese instante de alegría y nerviosismo, declara que el joven llegó muy contento a la ciudad por la emoción de ver a todos los miembros, tanto a Víctor, su "hermano", como a la que él considera su "abuelita".

Agradecimientos

Carrillo agradece la labor a las familias de acogida, reconociendo que sin ellos esto no sería posible, ya que se encargan de poner a disposición de los pequeños todo lo que ellos necesitan y son tratados como si fueran un miembro más. Por su parte, el alcalde, Pablo Ruz, destacó la labor de Elche con el pueblo saharaui, afirmando que el Ayuntamiento es "la casa de todos" y que tanto los ilicitanos como los españoles "tienen un compromiso con el Sáhara que debe manterse vivo".