Cae en Elche una red de 29 personas que estafó 18.000 euros en carburante a una empresa de transporte

La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una presunta trama de fraude de repostaje de carburante que estafó más de 18.000 euros a una empresa de transporte. La investigación, iniciada tras la denuncia presentada por la mercantil, se ha completado con la detención de 29 personas como presuntas responsables de un delito de estafa, entre ellas el supuesto cabecilla, un antiguo trabajador de la compañía que habría seguido utilizando de forma fraudulenta un código interno al que tuvo acceso durante su etapa laboral.

La investigación permitió descubrir que solamente durante el pasado mes de marzo se cargaron a la cuenta de la empresa estafada 10.663,95 litros de combustible mediante un sistema destinado originalmente a situaciones de emergencia.

Relación laboral

Las pesquisas comenzaron después de que el representante de la empresa detectara un consumo anómalo de carburante asociado a uno de los códigos internos empleados por la mercantil para autorizar repostajes excepcionales. Ese código había sido entregado tiempo atrás a un trabajador de confianza para atender incidencias puntuales, aunque, según la investigación policial, continuó utilizándose incluso después de que este dejara de formar parte de la plantilla.

Los agentes han terminado concluyendo que el principal investigado habría aprovechado el conocimiento de ese sistema para seguir activando repostajes sin autorización de la empresa, generando automáticamente los cargos económicos sobre la cuenta de la mercantil perjudicada.

Garrafas y depósitos

La investigación determinó que el antiguo empleado no solo utilizaba el código para abastecer sus propios vehículos, sino también para suministrar combustible a terceras personas. Desde la Comisaría exponen que el investigado acudía a diferentes estaciones de servicio de Elche, activaba el repostaje mediante el código fraudulento y permitía llenar el depósito de vehículos particulares, además de garrafas y depósitos de gran capacidad, todo ello sin autorización de la empresa titular del sistema de pago.

Los investigadores comprobaron que este procedimiento se repetía de manera sistemática y seguía un patrón prácticamente idéntico en cada ocasión, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la supuesta trama. Además, los agentes sospechan que parte del combustible obtenido mediante este método podía venderse posteriormente a un precio inferior al del mercado, recibiendo el principal investigado pagos en efectivo u otras formas de compensación por facilitar el repostaje.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de este mismo martes. / M. Alarcón

Cámaras

Para esclarecer los hechos, la Policía Nacional analizó las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de las estaciones de servicio donde se habían producido los repostajes. En ese análisis de las grabaciones se permitió vincular numerosos suministros de combustible con distintos vehículos y usuarios. A partir de ese trabajo, los agentes elaboraron numerosos informes de visionado que sirvieron para identificar a los diferentes participantes en la operativa. Las diligencias también permitieron acreditar la participación de varios colaboradores necesarios, que acudían a repostar utilizando el código fraudulento facilitado por el principal investigado.

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Perjuicio

ASsí las cosas, la empresa denunciante cifró el fraude en 10.663,95 litros de combustible repostados de forma irregular suponiendo un daño para la mercantil de 18.073,35 euros. Tras completarse la investigación la Policía Nacional detuvo a casi la treintena de implicados como presuntos autores del delito de estafa. Entre los arrestados figura el antiguo trabajador señalado como principal responsable de la trama y varios colaboradores relacionados con los repostajes fraudulentos.