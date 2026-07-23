Sorteos
El primer premio de la Lotería Nacional cae en Crevillent
El número 83450, agraciado en el sorteo de este jueves 23 de julio, ha sido vendido en una administración del municipio alicantino
La suerte ha vuelto a pasar por la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 23 de julio de 2026 ha dejado parte del primer premio en Crevillent. El número agraciado ha sido el 83450, premiado con 30.000 euros al décimo, es decir, 300.000 euros a la serie.
Un primer premio vendido en Crevillent
Uno de los puntos de venta donde se ha vendido el número premiado se encuentra en Crevillent, concretamente en la administración nº3, denominada El Calvo de la Lotería y ubicada en la calle Guillermo Magro, 19 B. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de décimos vendidos en esta administración.
El 83450 también ha sido repartido en Mieres, en Asturias, en un punto de venta situado en la calle Carreño Miranda, 3.
Segundo premio y reintegros
El segundo premio del sorteo ha recaído en el número 58302, dotado con 6.000 euros al décimo, es decir, 60.000 euros a la serie. Y los reintegros han sido para los décimos terminados en 0, 1 y 3, que devuelven 3 euros.
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.
Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.
Lotería Nacional del jueves
La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.
Lotería Nacional del sábado
La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
- El Ayuntamiento de Elche cierra con el aval del juzgado otra campa en Torrellano con más de 3.600 coches
- La 'isla' olvidada de la avenida de la Libertad de Elche pierde bancos y recibirá al TRAM
- Elche se blinda ante el calor extremo: qué puedes hacer y qué no este jueves por la alerta roja
- Investigan la muerte de miles de peces en un azarbe de Carrizales en Elche
- La empresa de calzado de Elche que ha conquistado el corazón de la cantante Ana Mena
- La playa virgen y casi salvaje para desconectar del mundo en Alicante: un paraíso para relajarte
- Las 'Casitas de Ferrández' de Elche: un barrio que pide atención