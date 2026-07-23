Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reventones térmicosBandera roja en AlicanteAlerta roja por calorNuevos billetesRadares en AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sorteos

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Crevillent

El número 83450, agraciado en el sorteo de este jueves 23 de julio, ha sido vendido en una administración del municipio alicantino

Punto de venta de Crevillent donde se ha vendido parte el primer premio de la Lotería Nacional.

Punto de venta de Crevillent donde se ha vendido parte el primer premio de la Lotería Nacional. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
C. Suena

C. Suena

Alicante

La suerte ha vuelto a pasar por la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 23 de julio de 2026 ha dejado parte del primer premio en Crevillent. El número agraciado ha sido el 83450, premiado con 30.000 euros al décimo, es decir, 300.000 euros a la serie.

Un primer premio vendido en Crevillent

Uno de los puntos de venta donde se ha vendido el número premiado se encuentra en Crevillent, concretamente en la administración nº3, denominada El Calvo de la Lotería y ubicada en la calle Guillermo Magro, 19 B. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de décimos vendidos en esta administración.

El 83450 también ha sido repartido en Mieres, en Asturias, en un punto de venta situado en la calle Carreño Miranda, 3.

Segundo premio y reintegros

El segundo premio del sorteo ha recaído en el número 58302, dotado con 6.000 euros al décimo, es decir, 60.000 euros a la serie. Y los reintegros han sido para los décimos terminados en 0, 1 y 3, que devuelven 3 euros.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Noticias relacionadas

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre en una playa de Santa Pola tras pedir auxilio en el agua
  2. El Ayuntamiento de Elche cierra con el aval del juzgado otra campa en Torrellano con más de 3.600 coches
  3. La 'isla' olvidada de la avenida de la Libertad de Elche pierde bancos y recibirá al TRAM
  4. Elche se blinda ante el calor extremo: qué puedes hacer y qué no este jueves por la alerta roja
  5. Investigan la muerte de miles de peces en un azarbe de Carrizales en Elche
  6. La empresa de calzado de Elche que ha conquistado el corazón de la cantante Ana Mena
  7. La playa virgen y casi salvaje para desconectar del mundo en Alicante: un paraíso para relajarte
  8. Las 'Casitas de Ferrández' de Elche: un barrio que pide atención

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Crevillent

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Crevillent

Arenales del Sol tendrá un segundo supermercado tras la apertura de su primera superficie a principios de mes

Arenales del Sol tendrá un segundo supermercado tras la apertura de su primera superficie a principios de mes

Los radares vacían los bolsillos en Alicante: 28,7 millones en multas y el segundo más "cazador" de España

Los radares vacían los bolsillos en Alicante: 28,7 millones en multas y el segundo más "cazador" de España

El PSOE llevará al pleno el veto a la "prioridad nacional" de Vox para impedir que llegue a Elche

El PSOE llevará al pleno el veto a la "prioridad nacional" de Vox para impedir que llegue a Elche

El Ayuntamiento de Elche firmará dos préstamos con Unicaja y Abanca por 10,9 millones de euros

El Ayuntamiento de Elche firmará dos préstamos con Unicaja y Abanca por 10,9 millones de euros

Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante

Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante

El calor abrasa Alicante: la máxima supera los 45 grados en Villena y se alcanzan los 58 de sensación térmica en la Marina Alta y la Vega Baja

El calor abrasa Alicante: la máxima supera los 45 grados en Villena y se alcanzan los 58 de sensación térmica en la Marina Alta y la Vega Baja

La residencia de Altabix de Elche pasará a tener 74 trabajadores y el precio por plaza subirá 30 euros

La residencia de Altabix de Elche pasará a tener 74 trabajadores y el precio por plaza subirá 30 euros
Tracking Pixel Contents