El primer premio de la Lotería Nacional cae en Crevillent

La suerte ha vuelto a pasar por la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 23 de julio de 2026 ha dejado parte del primer premio en Crevillent. El número agraciado ha sido el 83450, premiado con 30.000 euros al décimo, es decir, 300.000 euros a la serie.

Un primer premio vendido en Crevillent

Uno de los puntos de venta donde se ha vendido el número premiado se encuentra en Crevillent, concretamente en la administración nº3, denominada El Calvo de la Lotería y ubicada en la calle Guillermo Magro, 19 B. Por el momento, no ha trascendido el número exacto de décimos vendidos en esta administración.

El 83450 también ha sido repartido en Mieres, en Asturias, en un punto de venta situado en la calle Carreño Miranda, 3.

Segundo premio y reintegros

El segundo premio del sorteo ha recaído en el número 58302, dotado con 6.000 euros al décimo, es decir, 60.000 euros a la serie. Y los reintegros han sido para los décimos terminados en 0, 1 y 3, que devuelven 3 euros.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.