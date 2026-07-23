Este es el programa completo de las fiestas de Algoda y Pusol

La imposición de bandas a reinas y damas abrirá este viernes, día 24, a partir de las once de la noche, las fiestas patronales en honor al Ángel de la Guarda en las pedanías ilicitanas de Algoda y Pusol. Previamente, a las nueve, tendrá lugar la inauguración oficial del recinto festero de la ermita y el encendido de luces.

Cristina García Sepulcre, reina mayor, y sus damas, Carmen Navarro Rodríguez y Marta Lapeña Rosique, recibirán sus bandas acreditativas de su mandato, junto con Leire Martínez Soto, reina infantil. A continuación, tendrá lugar el nombramiento de los festeros de honor por su colaboración desinteresada en las fiestas y su constante apoyo a las mismas.

La gala contará con la presencia de representantes de las comisiones de fiestas asociadas a la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), que preside Andrés Coves, reinas y damas de Elche, autoridades municipales y miembros de la Corporación Municipal, entre otros representantes de entidades políticas, sociales y culturales.

Sardinada y coca a la calda

El programa de fiestas contempla numerosos actos, desde este viernes hasta el próximo 3 de agosto, entre verbenas, actos religiosos, fuegos artificiales o encuentros gastronómicos como la gran sardinada gratuita del domingo, día 26, o el almuerzo de coca a la calda del sábado 1 de agosto.

Desde la comisión de fiestas destacan que “este viernes arrancamos las fiestas con la tradicional imposición de bandas, un acto muy emotivo que marca el inicio de unos días llenos de alegría y convivencia. Tendremos actividades para todos los públicos que no os podéis perder. El domingo os esperamos con nuestra famosa sardinada, una cita imprescindible para disfrutar en buena compañía. Y la semana siguiente tendremos la tradicional coca a la calda, sabores de siempre que nos reúnen como pueblo. Estas fiestas son el punto de encuentro perfecto para vecinos, amigos y visitantes. Así que venid, disfrutad y compartid con nosotros esta celebración tan especial. Os esperamos con los brazos abiertos".

La comisión de fiestas también tiene programada para el día 4 de octubre, a partir de las 10:00 horas, la tradicional romería en honor al Ángel de la Guarda con el siguiente recorrido: Ermita del Ángel, Camino del Barranco, Camino de la Piedra Escrita y Museo de Pusol, donde se celebrará una misa de campaña y una visita al museo. Al finalizar tendrá lugar una comida de cabasset.

Algoda y Pusol se suman con este intenso programa a las numerosas fiestas que se celebran en el Camp d’Elx entre abril y noviembre, que cuentan con más de 200 eventos entre actos religiosos, culturales y deportivos, verbenas o encuentros gastronómicos.

El programa contempla los siguientes actos:

Viernes, día 24

21:00h.-Inauguración oficial del recinto festero y encendido de luces.

23:00h.-Imposición de bandas a reinas y damas. Antes de finalizar el acto tendrá lugar el nombramiento de los festeros de honor por su colaboración desinteresada en las fiestas y su constante apoyo.

Sábado, día 25

18:00h.-Juegos infantiles con regalos y sorpresas.

23:00h.-Fiesta remember. Barra abierta desde las 20:00 horas. Reserva de mesas: 676 619 426, Noelia.

Domingo, día 26

14:00h.-Gran sardinada gratuita para todos los asistentes hasta agotar existencias. Desde las 13:00 horas habrá música. No se pueden llevar bebidas al recinto.

Martes, miércoles, jueves, días 28,29 y 30

-XLII campeonato de chinchón mixto Ángel de la Guarda. Cada día habrá una inscripción diferente y se estará en una mesa distinta. Comenzará a las 21:15 horas, por lo que se ruega acudir antes para apuntarse. Habrá siete premios cada día y el último día tres jamones para la clasificación general.

Viernes, día 31

22:00h.-Sopar de cabasset. Reserva de mesas: 676 619 426, Noelia. Bingo familiar con estupendos regalos.

AGOSTO

Sábado, día 1

13:30h.-Almuerzo de coca a la calda elaborada de forma artesanal por vecinos de las pedanías.

23:00h.-Gran verbena amenizada por la Orquesta Reina Caché.

01:00h.-Gran traca para anunciar el momento cumbre de las fiestas, seguida de una gran chocolatada gratuita con suizos.

Domingo, día 2

Festividad del Ángel de la Guarda

07:00h.-Despertà con salva de cohetería.

20:00h.-Misa con asistencia de reinas, damas y miembros de la comisión de fiestas en honor al patrón y a todos los difuntos de las partidas.

20:45h.-Solemne procesión en honor al Ángel de la Guarda con asistencia de comisiones de fiestas de las pedanías vecinas, banda de música, grupo de dolçainas y vecinos alumbrando con velas el recorrido.

21:45h.-Monumental castillo de fuegos artificiales a la entrada de la procesión.

01:00h.-Cohetà para dar por finalizadas las fiestas.

Lunes, día 3

20:00h.-Misa de difuntos en la parroquia.

OCTUBRE

Domingo, día 4

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10:00h.-Romería en honor al Ángel de la Guarda. Recorrido: Ermita del Ángel, Camino del Barranco, Camino de la Piedra Escrita y Museo de Pusol. Misa de campaña y visita al museo. Al finalizar, comida de cabasset.