El PSOE llevará al pleno el veto a la "prioridad nacional" de Vox para impedir que llegue a Elche

El PSOE le exige al bipartito de PP y Vox que no aplique en Elche el criterio de la "prioridad nacional" que han presentado los de Abascal como enmiendas a la Ley de Acompañamiento en los presupuestos de la Generalitat.

Desde el grupo municipal elevaron este jueves la moción que presentarán al pleno para que la corporación municipal rechace este concepto para que los españoles tengan preferencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones públicas contempladas en la citada ley. La iniciativa solicita, además, que el Ejecutivo local de Pablo Ruz no utilice ni aplique este criterio en ningún documento, programa, convocatoria, subvención, convenio o actuación municipal, en sus empresas municipales o sus organismos autónomos.

Después de que las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez hayan registrado una pregunta parlamentaria para comprobar si este principio de Vox en las cuentas aprobadas en las Cortes Valencianas vulneran principios ciudadanos, la edil Patricia Maciá afeó que la Comunidad Valenciana se va a convertir, a su juicio, en la primera autonomía de la historia de la democracia en incorporar el término "prioridad nacional" a una norma. La edil se refirió al apartado de la Ley de Acompañamiento que establece que el acceso a una vivienda pública de la Generalitat estará inspirado en este principio para priorizar la asignación de recursos a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

Exigencias

La edil criticó que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca haya cedido a las exigencias de Vox al incorporar una reivindicación que hasta ahora formaba parte exclusivamente del discurso de la formación ultraconservadora con el afán de garantizar la estabilidad del gobierno autonómico, con lo que entiende que la decisión responde a un "interés partidista y personal" y no al "interés general, económico, social o moral de la ciudadanía". Asimismo, recordó que los voxistas también habían planteado extender el principio de prioridad nacional a los servicios sociales, especialmente a la Renta Valenciana de Inclusión.

Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno

Otro de los aspectos cuestionados por los socialistas es la transformación de la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno. Según Maciá, este cambio persigue respaldar a entidades que impulsen programas orientados al retorno voluntario de personas migrantes a sus países de origen, una modificación que, en opinión del PSOE, supone un cambio de orientación en las políticas de inclusión desarrolladas por la Generalitat.

Constitución

La edil defendió que el concepto de "prioridad nacional" entra en conflicto con el marco constitucional y con la Ley de Extranjería 4/2000. También recordó el rechazo expresado por entidades como Cáritas, que considera que la necesidad "no tiene pasaporte", e incluso trasladaron la posición del Papa León XIV, quien ha advertido de que este tipo de planteamientos fomentan la segregación.

En este sentido, Maciá aseguró que la sociedad no debe aceptar discursos que promueven la discriminación y el señalamiento de personas migrantes que buscan desarrollar su proyecto de vida en España. Al hilo, la concejala defendió que el debate impulsado por el PP y Vox pretende desviar la atención de lo que considera los verdaderos problemas de la Comunidad Valenciana.

Según señaló, las principales dificultades para la ciudadanía derivan de los recortes y de la privatización de ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda, además de la falta de apuesta por reforzar los servicios públicos. También criticó el rechazo del Gobierno autonómico a acuerdos para mejorar la financiación autonómica y la derivación de recursos públicos a organizaciones y empresas privadas. Desde el grupo municipal, responsabilizar a la inmigración de estas dificultades constituye una "cortina de humo" que oculta las políticas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico.