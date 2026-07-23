La residencia de Altabix de Elche pasará a tener 74 trabajadores y el precio por plaza subirá 30 euros

Un mes después de que las trabajadoras de la residencia de Altabix estallasen contra la parálisis durante años del nuevo contrato para gestionar un servicio deficiente, el bipartito de PP y Vox en Elche comunicó este jueves que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha formulado la propuesta de adjudicación, después de que el expediente saliera a licitación a finales de 2025, para que un nuevo gestor pueda poner orden en espacio para mayores como paso previo a la adjudicación definitiva.

Se ha anticipado ya que la inversión será un 40% superior, alcanzando un presupuesto base anual de 4,6 millones de euros, que se elevarían a 14,1 si se cuentan los tres años de duración fijados y a 22,6 millones si se admiten las dos prórrogas.

136 plazas

A nivel municipal recordaron que el contrato mantiene las 136 plazas públicas del centro, de las que 116 corresponden a residencia y 20 a centro de día, e incorpora un refuerzo de los recursos humanos, con una previsión media de 73,6 trabajadores para mejorar la atención que reciben los usuarios.

Este esperado avance llega tras años de protestas a las puertas del inmueble en vista de que la nueva empresa cogería las riendas casi cuatro después de que venciera el último contrato el 31 de octubre de 2022. La residencia, que es de titularidad pública y funciona mediante un modelo de gestión privada integral, mantiene el servicio bajo las condiciones técnicas de un pliego antiguo que, según han venido denunciando desde los sindicatos ya no responde a las necesidades actuales.

Plantilla

Las profesionales alertan de que esta situación impide actualizar salarios, reforzar la plantilla e introducir mejoras materiales que consideran necesarias para atender a los mayores, por no hablar de la sobrecarga laboral y las sucesivas quejas de los propios usuarios y sus seres queridos en cuanto a las condiciones asistenciales y el deterioro de parte de las instalaciones, además de mobiliario antiguo como camas que llevan hasta dos décadas sin cambiarse, según han llegado a denunciar trabajadoras.

Protesta llevada a cabo este viernes por la mañana en la residencia de Altabix en Elche / Áxel Álvarez

En todo este tiempo se ha reprobado también la fuga de profesionales porque no llegan en algunos casos a cubrirse el salario mínimo interprofesional en los servicios generales como limpieza, cocina y lavandería, como han expuesto en varias ocasiones las propias afectadas, con lo que la empresa tiene que hacer un recálculo a final de año para cubrir el salario mínimo. Esta situación dificulta que se encuentren trabajadores para estas áreas y otras como enfermería y auxiliares.

Síndic

Pese a que la licitación estaba en marcha la tensión no ha cesado ya que en el último mes se produjo la última movilización cuatro meses después de que la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, confirmase a este mismo diario que se descartaba una intervención directa y provisional del centro pese a las advertencias del Síndic de Greuges, que ha venido reclamando una actuación más activa de la Administración autonómica al considerar que existían problemas estructurales en la atención y en las condiciones de vida de los mayores.

El Consell defendió entonces que la solución pasaba por esperar a la nueva adjudicación. Albalat explicó que el contrato anterior situaba el coste por plaza y día en 62 euros y que la futura concesión elevaría esta cantidad hasta los 100 euros, con el objetivo de mejorar la atención, ampliar el personal y dignificar los salarios. Si bien, según los datos proporcionados este jueves por el Ayuntamiento, la cantidad final estará por debajo de la previsión inicial con 92,40 euros por plaza y día, con lo que la subida será de 30 euros.

Reacciones

En medio de la crisis el alcalde, Pablo Ruz, expresaba su confianza en que el procedimiento terminase resolviéndose favorablemente, aunque reconocía el malestar acumulado entre las trabajadoras, y llegó a trasladar su respaldo a las reivindicaciones de la plantilla.

Este jueves también reaccionó al avance del procedimiento la concejala de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, quien a través de una nota del gabinete de Comunicación del Ayuntamiento mostraba su satisfacción por el avance en el procedimiento. "Estamos muy contentos por los familiares y por los usuarios de la residencia de Altabix, porque esta propuesta supone un paso muy importante para garantizar una mejor atención”, trasladaba la regidora quien, además, es médico de profesión.

"Es un trabajo de muchos años"

Rodil destacó que "este es el resultado de un trabajo de todos durante muchos años, en el que distintas administraciones y muchas personas han trabajado para que la residencia cuente con un contrato acorde a las necesidades actuales”. Asimismo, puso en valor el esfuerzo económico que supone el nuevo contrato con la esperanza de que el incremento del 40% de la inversión permita ofrecer un mejor servicio, con más recursos y una atención de mayor calidad. Desde el Ejecutivo local confían en que el procedimiento culmine en las próximas semanas con la adjudicación definitiva del contrato, permitiendo poner en marcha cuanto antes las mejoras previstas.