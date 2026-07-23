Elche descubre nuevos tesoros medievales junto al Mercado Central: así era una bañera hace 800 años

Los trabajos arqueológicos que acompañan a la rehabilitación del Mercado Central de Elche han arrojado más luz sobre cómo fue aquella medina islámica. Con la intervención que se desarrolla en los Baños Árabes de la Plaça de la Fruita se ha logrado documentar ahora un horno, una leñera, una bañera de inmersión de agua caliente y unas escaleras que comunicaban con dependencias situadas bajo la calle, hallazgos que amplían el conocimiento sobre la configuración y el funcionamiento de este singular complejo hidráulico.

El Ayuntamiento explicó este jueves que estos descubrimientos forman parte del proceso habitual de investigación arqueológica ligado a la restauración del conjunto y que la nueva información permitirá completar tanto la recuperación patrimonial como el futuro proyecto de musealización, con el objetivo de que los restos puedan ser visitados cuando concluya la actuación.

Desde 2007

Los avances arqueológicos se producen de forma paralela a las obras de rehabilitación del zoco comercial partiendo de que estos restos anexos serán un gran atractivo para el edificio. Aunque los hallazgos dados a conocer este jueves son inéditos, la posibilidad de que el subsuelo del Mercado Central siguiera ocultando nuevas estructuras ya se expuso hace años por los propios arqueólogos. En 2007 se hicieron los primeros sondeos arqueológicos para instalar contenedores soterrados que sacaron a la luz un edificio medieval de grandes dimensiones.

Aquel hallazgo llevó a paralizar esa actuación, proteger provisionalmente los restos con geotextil y arena y dejar pendiente su futura investigación. Años después, las excavaciones iniciadas en 2014 permitieron identificar definitivamente el inmueble como un hammam o baño andalusí de la primera mitad del siglo XI, además de localizar el acceso a un refugio de la Guerra Civil, como recoge el informe jurídico elaborado en 2019 sobre el antiguo proyecto del Mercado Central.

Arqueólogos durante los trabajos de conservación de los Baños Árabes / INFORMACIÓN

En la Memoria Arqueológica presentada por Pimesa en 2015 ya se proponía conservar y musealizar el edificio, mientras que la Generalitat impulsó posteriormente su protección patrimonial y, en 2017, condicionó el desarrollo del proyecto del Mercado Central a la preservación y puesta en valor de este conjunto por su riqueza.

Lectura

Los directores de aquella excavación ya advirtieron entonces de que existían aún varios sectores pendientes de investigar y recomendaron ampliar los trabajos para completar la lectura arqueológica, especialmente en torno a los muros, las canalizaciones y los espacios anexos al edificio principal.Con la aparición de nuevas dependencias vinculadas directamente al funcionamiento de los baños se completaría la interpretación del edificio, todo con tal de entender mejor cómo se organizaban las distintas estancias destinadas al calentamiento del agua, el almacenamiento de combustible o la circulación entre las diferentes salas.

Esta recuperación del patrimonio llegá después de culminarse un largo y tedioso proceso administrativo para garantizar su protección. Hay que recordar que en abril de 2025, pocos días antes del inicio de las obras de rehabilitación del icónico edificio, la Conselleria de Cultura le requirió al Ayuntamiento que corrigiera la documentación relativa a la intervención en los Baños Árabes. En un informe de la Inspección del Patrimonio Histórico se detectaron carencias en el proyecto arqueológico y deficiencias en el proyecto de restauración, conservación, puesta en valor y musealización de los restos, por lo que se solicitó la redacción de nuevos documentos técnicos para su evaluación por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Más protección

Aquella petición buscaba que se reforzase la protección de los vestigios arqueológicos, especialmente durante la ejecución de las obras, para evitar posibles daños sobre las estructuras conservadas en la plaza de Menéndez Pelayo.

Días después, la Administración autonómica emitió una aclaración para precisar que las exigencias afectaban únicamente al ámbito de los Baños Árabes y no al conjunto del proyecto de rehabilitación del Mercado Central ni a los refugios de la Guerra Civil incluidos en la actuación. Además, dejó claro que las deficiencias eran subsanables, por lo que no impedían el inicio del resto de las obras del mercado.

En aquel momento, el proyecto arqueológico contemplaba excavar la totalidad del entorno de los baños para documentar por completo la planta del edificio medieval, una actuación prevista sobre una superficie aproximada de 270 metros cuadrados.

En ese camino burocrático la Dirección General de Patrimonio Cultural le transmitió al Ayuntamiento que debía incorporar el conjunto arqueológico al catálogo municipal de bienes protegidos y se tuvo que modificar el proyecto de reforma integral de Mercado definiendo para el yacimiento un régimen específico de conservación que dio pie a la musealización de los Baños Árabes, todo con tal de que se cumplieran unas condiciones mínimas de climatización o iluminación como marca la Conselleria de Cultura.

Un ajuste

Entonces se calculó que esa modificación tuvo un coste de un millón de euros más, lo que implica que el presupuesto total para la rehabilitación del Mercado Central y su entorno se incrementase en un 14 %, partiendo de que se produjo un aumento global del coste de los trabajos en un 43% elevando la inversión a los 12,6 millones de euros contando el IVA. Como ya avanzó este diario en su momento, en esa subida entraba 1,2 millones de euros más IVA para los refuerzos de las estructuras del Mercado, tras detectarse que los pilares y los muros presentaban un estado más deficiente del que se esperaba; un millón por las musealización y en torno a 860.000 euros para los sistemas de ventilación y climatización.

Fue en abril de este 2026 cuando el Ayuntamiento confirmaba la autorización de Cultura para la recuperación del patrimonio arqueológico. Tras darse luz verde la empresa adjudicataria de las obras del Mercado comenzó a desmontar el techado y de la crujía de la Plaza de Dalt porque el proyecto de rehabilitación incorporaba el retranqueo de la fachada, ampliando, por tanto, el vallado perimetral en todo el entorno. Entonces el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, señalaba que era un paso importante para que el Mercado Central sea una realidad este próximo diciembre.