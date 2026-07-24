Los bonos consumo de la Diputación se reactivan en Elche y Crevillent por 1,9 millones

Elche y Crevillent recuperarán este 2026 los bonos consumo de la Diputación de Alicante, dos años después y en plena investigación por el caso Baño, con una inyección de casi dos millones de euros. En la capital del Baix Vinalopó se destinarán 1,5 millones mientras que en el municipio alfombrero la partida transferida será de 435.195 euros. El edil de Recursos Institucionales ilicitano, Juan de Dios Navarro, anunció este viernes, en calidad de diputado provincial, que el modelo se reactiva para que puedan incentivarse las compras en el comercio de proximidad.

La estimación es que el impacto económico sea de al menos tres millones en los establecimientos locales. Precisamente este es el mismo dato que se registró en la anterior campaña de 2024, cuando la inyección era inferior, de 1,2 millones. Entonces el Ayuntamiento estimaba que el impacto sería sólo del doble, es decir, 2,4 millones, lo que hace pensar que puedan superarse los indicadores de la última vez.

La iniciativa regresa después de que el último pleno de la institución provincial aprobase una modificación de crédito por 56 millones de euros, procedentes del remanente de tesorería, para reforzar ambos programas en los distintos municipios de la provincia. A diferecia de Crevillent, que todavía no ha fijado una fecha clara para la implantación, en Elche se apunta a que los interesados puedan adquirir los bonos a principios de noviembre y utilizarlos entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, coincidiendo con el Black Friday y el inicio de la campaña navideña.

El alcalde, Pablo Ruz, destacó que la iniciativa permite a los ciudadanos realizar sus compras con un importante ahorro al tiempo que representa un impulso directo para los establecimientos locales. Además, explicó que el Consistorio ha querido hacer coincidir la campaña con las semanas previas a la Navidad para contribuir a dinamizar las ventas en uno de los periodos de mayor facturación para el comercio.

Licitación

Para que el programa pueda desarrollarse en las fechas previstas, desde el área de Comercio del Ayuntamiento ilicitano ya se ha iniciado el procedimiento de licitación que permitirá seleccionar a la entidad encargada de gestionar la campaña por unos 60.000 euros. La adjudicataria será la responsable de poner en marcha toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la campaña, desde la plataforma de adquisición y canje hasta la coordinación con los establecimientos adheridos y la atención tanto a comerciantes como a consumidores. La mecánica será similar a la de anteriores ediciones, con bonos subvencionados al 50%, de forma que la aportación de la Diputación se completará con el desembolso realizado por los propios consumidores.

El alcalde, Pablo Ruz, y el diputado Juan de Dios Navarro, tras la presentación de los bonos este viernes en Elche / José Navarro

Comercio local

El programa regresa después de haberse convertido en una de las principales herramientas de apoyo al comercio de proximidad en Elche. En las últimas campañas, miles de ilicitanos aprovecharon estos descuentos para realizar sus compras en establecimientos del municipio, mientras que centenares de comercios se beneficiaron del incremento de clientes y ventas. En la última edición celebrada en la ciudad participaron cerca de 700 establecimientos, se beneficiaron más de 12.000 consumidores.

Más fondos

En otro orden de cosas, los bonos consumo llegan acompañados de otra importante aportación económica de la institución para el municipio al incrementar 500.000 euros la financiación destinada a Elche dentro del Plan + Cerca. Navarro explicó que estos fondos permitirán sufragar gastos de mantenimiento y funcionamiento de parques y jardines públicos, consultorios médicos municipales, centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, bibliotecas, edificios culturales e instalaciones deportivas.

Además, la financiación también podrá destinarse al mantenimiento de otros edificios e instalaciones municipales vinculados a la prestación de servicios públicos, así como a determinados gastos energéticos del Ayuntamiento, con la única excepción del alumbrado público. En Crevillent esta misma partida se elevará hasta los 427.302,50 euros, como trasladó el concejal de Hacienda, Vicente Sánchez-Maciá, quien defendió los bonos como una herramienta para incentivar las compras en los establecimientos de proximidad, favorecer el consumo dentro del municipio y generar un impacto positivo tanto para las familias como para el pequeño comercio crevillentino.