La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet

Si de unos años a esta parte aparcar en pedanías como Torrellano o El Altet era relativamente fácil, con no demasiadas complicaciones para dejar el coche en la puerta de casa, en estos momentos hay quienes tienen que aburrirse de dar vueltas, hasta el punto que en algunos momentos del día hay quienes terminan dejando el coche en márgenes de solares o casi en los límites de vías pecuarias donde hasta hace no mucho resultaba impensable llegar.

Hay quienes lo achacan a la temporada de playas, en el caso de la pedanía costera, o a la cercanía del Parque Empresarial, en Torrellano, pero lo cierto es que otra parte cada vez más notoria de residentes temen que la proliferación de campas de coches en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche está detrás de que cada vez ambos núcleos urbanos estén más encorsetados.

Precisamente este viernes afectados por estos macroparkings se concentraron a las puertas del Ayuntamiento para tratar de buscar una solución urgente a una tendencia que se come terrenos agrícolas. Los residentes llevan meses apretando sobre el tema, incluso después de precintarse en menos de un mes dos establecimientos de este tipo, el último de 50.000 metros cuadrados, y tras la respuesta del alcalde, Pablo Ruz, de que sería inflexible con estos negocios.

Representantes vecinales afectados por las campas exigen una reunión con el alcalde, Pablo Ruz. / Jose Navarro

Aval del juzgado

Precisamente los representantes vecinales sostienen que esos cierres, con aval del juzgado, no han resuelto el problema porque una parte de todos esos vehículos se han desplazado a otras campas o directamente se han asentado en la vía pública de las pedanías como Torrellano, agravando la falta de estacionamiento que de por sí tiene la zona, y más en unos días especiales por sus fiestas de verano, que pondrán el broche este fin de semana, y por las que se han cortado viales para instalar barracas.

En medio del conflicto, representantes vecinales trataron de reunirse con el bipartito de PP y Vox, sin éxito. Llevaban planos señalando todos los sectores donde un día hubo cultivos y ahora están estacionados miles de vehículos cuestionando la legalidad de esta implantación por contravenir el Plan General de Ordenación Urbana. Reivindicaron, lejos de buscar un enfrentamiento con el Ayuntamiento ni con la actividad aeroportuaria, que se abra una mesa de trabajo con todas las partes implicadas.

Suelo agrícola

Juanjo Mateo, presidente de la Asociación Vial de Torrellano, aseguró que las campas se están implantando sobre terrenos clasificados por el PGOU como suelo agrícola, forestal o reservado para el desarrollo aeroportuario en clave 54 y 55 donde, según defendió, este tipo de actividad no tendría cabida. Incluso se amparó en documentos de comisiones municipales de hace más de dos décadas, entre 2003 y 2004, cuando ya empezaban a proliferar estos servicios, en las que el Ayuntamiento daba meses para que regularizasen su situación y se apuntaba a que las campas debían ocupar como máximo el 75% de las parcelas. Los residentes reprocharon igulamente que a nivel municipal se prohibían instalaciones auxiliares que, según los afectados, sí que se han implementado y aseguran, según su versión, que estos establecimientos no cuentan con la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la Generalitat y que operan con permisos provisionales.

Una de las campas junto al aeropuerto precintadas hace días por la Policía Local por orden del juzgado / INFORMACIÓN

Ángel Jesús Soler, secretario general de El Altet Decide, defendió que este tipo de negocios deberían desarrollarse sobre suelo industrial, previsto precisamente para albergar actividades económicas de estas características, y no sobre parcelas agrícolas. A su juicio, el municipio debe decidir qué modelo territorial quiere para el futuro y evitar que la expansión de las campas continúe produciéndose de forma desordenada. "No queremos boicotear al aeropuerto, ni ninguna empresa sufra, pero sí queremos que todo se haga con orden y legalidad", manifestó. Estos vecinos puntualizaron que no responsabilizan a los propietarios de los terrenos porque entienden que muchos han optado por alquilar sus parcelas para que les sean rentables, sino que sitúan el foco en las empresas promotoras de estos aparcamientos.

Regularización

Los colectivos volvieron a alertar sobre lo que entienden que es una "amnistía encubierta" para estos negocios dentro de la futura Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat y cuyo anteproyecto presentó en junio el Consell. Fue en julio, al llegar el texto a las Cortes Valencianas, cuando el PP introdujo varias enmiendas en materia urbanística, para cambiar, entre otras cosas, algunos aspectos de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Un paso que ha encendido a los ánimos entre vecinos de Torrellano y El Altet, que creen que esto puede abrir la puerta a que no haya consecuencias jurídicas para las campas de coches en situación irregular emplazadas en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche. Por eso mismo, le reclaman a Ruz que les aclare el alcance real de esa modificación normativa, al considerar que no debería producirse, en sus palabras, una "legalización de lo ilegal". No obstante, se trata de una interpretación realizada por las asociaciones, que piden precisamente una reunión para conocer el contenido y las consecuencias de esa reforma.

Los agentes de la Policía Local, durante la actuación en la campa de Torrellano. / INFORMACIÓN

Temen que se elimine la exigencia de una parcela mínima de 10.000 metros cuadrados y de mantener libre la mitad de la superficie para uso agrario, o la excepción para implantar en suelo no urbanizable depósitos logísticos, patios de contenedores o áreas de apoyo al transporte al aire libre salvo si se trata de residuos o sustancias peligrosas, dejando de lado también la obligación de dejar la mitad de la parcela libre de ocupación.

"Es que son parkings, ni siquiera son empresas de alquiler de vehículos de servicio al aeropuerto, que nos están provocando cada vez más presión", exponía por su parte Isabel Guilabert en representación de la asociación vecinal de Torrellano Alto. Desde el colectivo, cuestionan que tengan efecto las declaraciones del primer edil asegurando que no consentirá ciertas prácticas irregulares. "Los propietarios de campas no se achantan con nada y siguen abriendo", lamentó esta vecina.

Recuperar terrenos

Como solución de fondo, las plataformas reclamaron que las campas que incumplan la normativa sean desmanteladas y que los terrenos recuperen su estado original. También incidieron en que debería impedirse la apertura de nuevos aparcamientos mientras no exista una planificación urbanística clara y denunciaron que, pese a los expedientes abiertos y a los anuncios municipales, continúan detectándose movimientos de tierras y trabajos para habilitar nuevas superficies.