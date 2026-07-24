El bipartito de PP y Vox inyecta 400.000 euros a los entes festeros de Elche

Se acerca la época donde las calles huelen a pólvora, los petardos despiertan a los más pequeños y las canciones tradicionales consiguen emocionar a toda una ciudad. Como cada año, Elche volverá a vibrar con las noches mágicas que llenan de vida las primeras semanas de agosto. De hecho, el Ayuntamiento firmó este viernes los convenios de colaboración con las doce entidades festeras del municipio, correspondientes al presente ejercicio, con el objetivo de respaldar la organización de las principales celebraciones tradicionales y culturales que elevan a la ciudad a lo más alto, tanto en el mes de agosto como en el resto del año.

La cuantía global de los convenios asciende a 419.875 euros, que serán destinados a asociaciones y colectivos que trabajan durante todo el año en la conservación y promoción de las fiestas ilicitanas.

Entidades beneficiarias

Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Federación Gestora de Festejos Populares, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, la Asociación Festera de Moros y Cristianos, la Sociedad Venida de la Virgen, la Unió de Festers del Camp d’Elx, la Asociación de Belenistas, la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche, la Mayordomía del Corpus Christi, la Comunidad Andaluza, el Centro Aragonés, la Cofradía de la Virgen de los Dolores y la Asociación Amigos del Arroz con Costra.

El alcalde Pablo Ruz junto a la edil de Festejos, Inma Mora, recibieron a las entidades que forman parte de este acuerdo. / INFORMACIÓN

Compromiso

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, agradeció el trabajo que continúan realizando estas entidades festeras y reafirmó el compromiso municipal que se establece con ellas. Asimismo, señaló que el Ayuntamiento estará presente para servirles cuando sea necesario, para hacer cultura y para que, unidos, construyan una ciudad mucho más comprometida.

Fiestas Patronales

Ante las escasas semanas que restan para el comienzo de las Fiestas Patronales, Ruz quiso hacer una mención especial y animó a los ciudadanos y ciudadanas a disfrutarlas “con el profundo orgullo de sentirnos ilicitanos”, poniendo en valor el papel que desempeñan las asociaciones festeras en el mantenimiento de las tradiciones y en el fortalecimiento de la identidad de la ciudad.

Inicio

El primer gran acto masivo de las Fiestas llegará el próximo 1 de agosto, con la Cridà de la Gestora, que, pese a las obras de urbanización que tienen lugar en los alrededores del Martínez Valero, no tendrá mayores problemas, según indicaron desde la Gestora esta misma semana. Además, será incluso más espectacular que otros años, creciendo un 50% en superficie, pasando de los 900 metros cuadrados del 2025 a 1.350, incorporando láser y efectos de luz y fuego.

Moros y Cristianos

Mientras, y por lo que respecta a la programación oficial de los Moros y Cristianos, comenzará este mismo sábado, con la cena de la Proclamación del Abanderado y Capitanes a las 21.15 horas en la Rotonda del Parque Municipal. El 11 de agosto, con la Procesión Ofrenda a la Virgen de la Asunción, se pondrá fin a estas esperadas fiestas.

Conciertos

Finalmente, artistas como Miguel Poveda, Marta Sánchez o Carlos Baute también formarán parte de las Fiestas de Agosto 2026, que contarán con un espacio especial en las noches del 8 al 14 en el Hort del Baix. Las actuaciones darán comienzo a las 23.30 horas, a excepción del día 13, cuando las puertas se abrirán a las doce y media, y 30 minutos más tarde tendrá lugar el concierto del grupo Efecto Pasillo.