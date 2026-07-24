El bipartito de Elche reserva un sector del Hort del Gat para eventos con la idea de trasladar la elección de las Reinas

Elche ganará un nuevo espacio entre palmeras para celebrar eventos municipales o de entes sociales y culturales de la ciudad. El alcalde, Pablo Ruz, confirmó este viernes que uno de los sectores que se están poniendo a punto dentro de la recuperación por 700.000 euros del Hort del Gat se empleará para citas que en otro lugar se quedan pequeñas, abriendo la puerta a que celebraciones como la elección de las Reinas y Damas de las Fiestas se traslade de la Rotonda del Parque Municipal a este pulmón verde recién acondicionado.

Este anuncio vino después de que se confirmase que el próximo miércoles, 29 de julio, se inaugurará el recinto, para abrir desde entonces al menos por las mañanas, con una jornada festiva a partir de las 20.30 horas en la que no faltará la "música, horchata y agua limón" para recibir a los primeros visitantes.

Espacio de l'Hort del Gat que se habilitará para eventos como podría ser la elección de reinas y damas en Elche / Jose Navarro

Ahora bien, en cuanto al cambio de lugar de la cita festera, si la Gestora de Festejos Populares da también el visto bueno, atendería a la demanda que el propio colectivo ha venido elevando públicamente en las últimas ediciones en vista de que faltan espacios ambiciosos para esta cita. En el enclave actual se desborda la capacidad y obliga a la federación a limitar el acceso de familiares y comisiones.

10.000 metros

Con ello, el Ayuntamiento reservará una explanada de algo más de 10.000 metros cuadrados de los 70.000 que tiene el huerto para hacer esta apuesta de abrirlo al público general y a una escala más grande que en otros patrimonios locales recuperados como el Hort de Pontos. Precisamente este sector elegido, rodeado de tres hectáreas de huertos de palmeras, es el que está pendiente de acondicionar. Por el momento, se ha allanado el terreno y en días se instalará zahorra, teniendo en cuenta que por afecciones a la Ley del Palmeral no se puede cementar.

El alcalde y la edil de Turismo en la visita de la rehabilitación de l'Hort del Gat / Jose Navarro

Aunque la decisión sobre el evento todavía no está tomada, Ruz defendió que el Hort del Gat reúne condiciones muy difíciles de encontrar en otros espacios de la ciudad al ser un recinto cerrado, con aparcamiento, rodeado de datileras y con capacidad suficiente para acoger grandes acontecimientos. Sí aseguró que los futuros usos estarán limitados a eventos municipales o de entes vinculados, descartando expresamente que el espacio pueda destinarse a actividades privadas como conciertos fuera de la programación del Ayuntamiento, porque sí que se permitirían actuaciones musicales en el recinto, de la misma forma que se prevén eventos culturales en el interior de la casa-palacio.

Esculturas

Por otro lado, una vez ya derruidos el conjunto de estanques que contemplaba el proyecto, financiado por fondos europeos, se desplazarán al Parque Municipal las esculturas de Juan Luis Vives y Santa Teresa, obras de los escultores Federico Marés y Vicente Navarro, respectivamente, que presentan signos de degradación, además de huellas por actos vandálicos, como alguna pintada.

Estado que presentan las estatuas de Luis Vives y Santa Teresa que se moverán de l'Hort del Gat de Elche / Jose Navarro

Ruz, acompañado de los ediles de Turismo, Agua y Medio Ambiente, incidió en que el antiguo huerto se encontraba muy degradado, con la vegetación descuidada y numerosas zonas afectadas por la mano del hombre. Por ello, durante estos trabajos que se iniciaron en mayo y que entrarían en plazo al fijarse dos meses de ejecución en los pliegos, se ha apostado por la recuperación del orígen agrícola replantando cultivos como girasoles, alfalfa y sorgo.

Al hilo, se han ordenado las cuadrículas originales de palmeras, de ahí que las primeras semanas la empresa retirase varios ejemplares de la variedad tropical Washingtonia y Phoenix canariensis, que no son propias de los huertos históricos, para dejar hueco a la alineación tradicional con vista a plantar después 200 datileras en zonas despobladas. Este fue el dato que dio entonces el primer edil, aunque este viernes no pudo confirmar la cifra exacta de palmeras plantadas, aunque señaló que se han combinado estas plantas con moreras y naranjos. Ahora bien, y dicho también de paso, estas últimas plantaciones podrían no adaptarse bien al estar sometidas al calor extremo de estos días, como reconoció también Ruz.

Al margen de los detalles, lo que se puede ver en el lugar es una transformación estética. Si hace unos meses la maleza protagonizaba la estampa, ahora resulta apetecible entrar a pasear y se ha facilitado la entrada tras adecentarse un solar que ya operaba como parking con dos entradas a escasos metros de la Guardia Civil, el IES Sixto Marco y del acceso al huerto. El recinto, además, ha quedado blindado por el cerramiento de hormigón y malla metálica, de los primeros pasos que se tomaron.

Red de riego

Otra de las actuaciones más relevantes ha sido la integración de las canalizaciones de la Acequia Mayor, cuyo trazado permanecía oculto dentro del instituto. Se han restaurado canales y acequias secundarias que distribuían el agua hacia las distintas cuadrículas de cultivo, devolviendo al huerto su sistema tradicional de riego, un trazado que había quedado desdibujado por actuaciones posteriores y por el deterioro.

Para darle más empaque al lugar, el Ayuntamiento también incluirá nueva señalética identificativa y Ruz fijó la Noche en Blanco de los Museos, de cara a septiembre, para que las salas anexas de la vivienda puedan operar como Centro de Interpretación del Palmeral, con lo que se alteraría la primera previsión que apuntaba a este agosto. Aunque no han trascendido demasiados detalles, el equipo de gobierno matizó que no será un museo convencional, sino un espacio divulgativo con paneles e imágenes que permitirán comprender el origen, funcionamiento e importancia histórica del sistema agrícola ilicitano antes de que el visitante pueda recorrer el propio huerto y, en principio, las aperturas se gestionarían con personal municipal.

Así ha quedado el huerto de palmeras en l'Hort del Gat de Elche / Jose Navarro

Personal

De igual forma, se explicó que el traslado de la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente al propio edificio rehabilitado permitirá mantener abierto el recinto de manera permanente, al menos durante todas las mañanas y algunas tardes, sin necesidad de contratar personal específico para atender el centro de interpretación. Serán los propios técnicos municipales quienes compatibilicen sus funciones administrativas con la atención al público y la información turística, con lo que no se daría en este caso el problema de gestión de otros edificios como la Casa de la Virgen, donde el Ayuntamiento ha tenido que destinar personal de forma exclusiva para mantener abiertas las instalaciones.

Balance

La concejala de Turismo, Irene Ruiz, calificó la recuperación del huerto como "el mejor broche" al Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por la Unión Europea. Recordó que este programa ya permitió impulsar la nueva musealización del Museo de La Festa, mejorar la señalización turística de la ciudad y desarrollar diversos proyectos destinados a reforzar el atractivo patrimonial ilicitano.

En este caso, explicó que el proyecto fue reformulado para adaptarlo a los objetivos medioambientales y turísticos exigidos por Europa, ya que el reto con el espacio es crear un nuevo foco de atracción turística y que se integre en la Ruta del Palmeral.