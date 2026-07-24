Joan Castaño: “Monumentos como una catedral no se nos ocurre tocarlos y con el Misteri d'Elx debe ocurrir lo mismo”

Si hay una referencia en estos momentos en cuanto a investigaciones del Misteri, sin duda, esa es Joan Castaño. Su prolífica obra y sus 46 años en el Patronato, 40 de ellos como archivero, le avalan. Incluso fue mestre de Ceremonias. Ahora le ha llegado el momento de despedirse del Patronato, que no de La Festa, y lo hace con una defensa férrea de la tradición, y un llamamiento a no perder de vista que lo que caracteriza al drama asuncionista es que es la fiesta del pueblo, la fiesta de Elche.

Sensaciones

¿Qué sensaciones quedan tras 46 años vinculado al Misteri d’Elx, 40 de ellos como archivero, entre otros cargos?

Sensaciones de sobre todo de gratitud, porque ha sido un privilegio haber podido estar tantos años dentro del Misteri, sirviendo al Misteri fundamentalmente como archivero, pero también como mestre de Ceremonias. Es una sensación de gratitud a quienes me nombraron y a quienes me han ido renovando después, y a todas las personas con las que he estado en los diferentes patronatos: cantores, tramoyistas y todo el personal alrededor del Misteri.

¿Y no le queda la impresión de haberse ido por la puerta de atrás?

Ya me habían renovado dos veces, y llega un momento en el que hay que despedirse, porque los ciclos vitales se cumplen. Se van cumpliendo años y ahora que se cumplían los ocho años era el momento de decir adiós.

Joan Castaño, junto a la escultura del Ternari, frente a Santa María. / Héctor Fuentes

"Siempre he intentado ser coherente con la idea del Misteri que tengo desde desde pequeño, y la que me he ido formando"

Además de los conocimientos que tiene sobre el drama asuncionista, siempre se ha dicho de usted que es una persona de consensos, hasta el extremo de que se convirtió en mestre de Ceremonias en una etapa complicada. ¿Cómo se consigue eso?

Siempre he intentado ser coherente con la idea del Misteri que tengo desde pequeño, y la que me he ido formando. El Misteri, afortunadamente, es una obra colectiva, no la hace una sola persona y eso es lo que lo hace grande. El otro día lo decía en la despedida: mis primeros contactos con el Misteri fueron de la mano de mi abuela y de mi madre, que me llevaban de pequeño. Después, ya de joven, empecé a ir yo por mi cuenta, que en aquel momento había que hacer cola fuera de la iglesia, porque se abrían las puertas todas al mismo tiempo. Luego, cuando me introdujeron como patrono, empecé a adquirir conocimientos de la gente que sabía, que eran los patronos y que eran sobre todo cantores, tramoyistas, peluqueros, sastres, electricistas. Más tarde, desde el punto de vista de archivero, a esa concepción del Misteri, se fue añadiendo todo lo que fui leyendo y encontrando en los documentos. Con todo eso, se ha formado la idea que tengo de La Festa y he intentado ser coherente.

La idea de La Festa

¿Y cuál es esa idea?

Una idea de una fiesta colectiva, de la principal fiesta de la ciudad y, como tal fiesta, debería mantenerse. Una fiesta que está basada en la devoción hacia la Virgen de la Asunción, pero que tiene también una gran popularidad. En toda la documentación se ve que ya desde muy antiguo, desde el siglo XVI y XVII, hay una atracción no solo de los licitanos, también de pueblos de alrededor que vienen a ver esa gran festividad atraídos por la popularidad de la obra, sobre todo los aparatos aéreos, y también por la devoción hacia la Virgen, que era una imagen con fama de milagrera.

¿Se ha perdido en parte esa implicación de lo que es el pueblo con el Misteri?

Ahora estamos siguiendo un poco un camino hacia un espectáculo culto, sobre todo desde que nos hicieron Patrimonio de la Humanidad. Todavía se mantiene esa raigambre popular, pero habría que trabajar más esas raíces y ese contacto con el pueblo, que es lo que ha permitido que se mantenga vivo 500 años.

Joan Castaño, con el Museo de La Festa al fondo. / Héctor Fuentes

"Todavía se mantiene esa raigambre popular, pero habría que trabajar más esas raíces y ese contacto con el pueblo, que es lo que ha permitido que se mantenga vivo 500 años"

¿Cómo se consigue eso?

Sobre todo en las representaciones del 14 y 15, las de puertas abiertas, manteniendo esa relación, esa popularidad, ese contacto, y que no se pongan impedimentos para que el pueblo que acude y que hace cola tenga la máxima proximidad hacia la representación.

¿Las tribunas son un freno para lograrlo?

Las tribunas han estado siempre. Primero estaba la del Ayuntamiento. Ya en el siglo XVI hay noticias históricas de una tribuna para el Ayuntamiento. Después, cuando se crea el Patronato en la época de la República, se pone la otra. Tampoco son demasiados asientos los que hay ahí, ni creo que impida la visión. Es también un símbolo de lo que era la fiesta cívica. Era una fiesta que tenía un apartado religioso importante, pero también un apartado cívico, como celebración del pueblo, organizada en aquel momento por el Ayuntamiento.

Nuevo Patronato

¿Qué opinión le merece el nuevo Patronato?

Son personas que entran con gran ilusión, como hemos entrado todos, y hay que dejarles que funcionen, y que se pongan en marcha, y que veamos los resultados, pero siempre hay que pensar que los que vienen detrás lo van a hacer por lo menos igual o mejor.

¿Hay un control excesivo por parte del núcleo más próximo a la Alcaldía en estos momentos?

Ahí están las tres instituciones, Iglesia, Ayuntamiento y Generalitat. Cada uno ha elegido cuatro miembros y, si hay un control o no, no lo sé.

Joan Castaño, frente a Santa María. / Héctor Fuentes

Los inicios

¿Cómo recuerda sus inicios como archivero?

Conocía al anterior archivero, que era Gómez Brufal, por un trabajo de investigación que hice y él me ayudó. Entablé cierta amistad con él y, en un momento determinado, sin él decirme nada, había unas vacantes en el Patronato, me propuso y me nombraron vocal con la función un poco de ayudarle a él, porque estaba enfermo. En ese momento estaba haciendo el servicio militar, y fue muy sorprendente para mí. Entré para ayudarle a él, estuve dos años, porque él murió en 1982, y yo entré en 1980, y me nombraron archivero interino, y en 1986 ya titular.

¿Y cómo era el archivo en aquel momento?

En aquel momento el Patronato se reunía en la ermita de San Sebastián, allí estaba todo y el archivo estaba metido en dos armarios metálicos. Ahí estaba todo embutido. Esos armarios, además, después hubo que sacarlos, porque hubo unas obras de urgencia en la ermita porque se caía. Se llevaron a la casa de Gómez Brufal, y allí estuvieron hasta que falleció. Luego, se llevaron a Santa María y, cuando se hizo la Casa de La Festa, se establecieron allí. Fue en el mandato de Joaquín Serrano cuando se compraron unos armarios compactos, y eso permitió realizar una ordenación más técnica y adecuada a los tiempos actuales, que es como ahora está el archivo.

Joan Castaño, tras la entrevista. / Héctor Fuentes

"Entré muy joven, tenía 23 años, y en el Patronato aprendí mucho del Misteri, pero también aprendí mucho de la 'trista vida corporal', del 'món cruel, tan desigual'”

La evolución

¿Cómo ha cambiado La Festa en este tiempo?

Es una evolución que va perdiendo un poco el aspecto de fiesta popular. De hecho, las fiestas de la ciudad eran l’Albà y el Misteri, pero a partir de los años 80 se introducen otras que a lo mejor tienen más popularidad porque están en la calle, como los Moros y Cristianos, los Pobladores, la Gestora, etcétera. Va evolucionando de esa fiesta popular hacia una representación culta, una representación que hay que ir a verla, no a vivirla todos los años.

¿Qué le ha enseñado el Misteri?

El otro día en la despedida lo dije: entré muy joven, tenía 23 años, y en el Patronato aprendí mucho del Misteri, pero también aprendí mucho de la “trista vida corporal”, del “món cruel, tan desigual”. Lo que quiero decir es que han sido 46 años, prácticamente toda mi vida, y he aprendido a vivir allí, en ese Patronato.

¿De qué se siente más orgulloso en este tiempo?

Por una parte, creo que dejo el archivo un poco mejor que lo encontré, más ordenado, más disponible para los investigadores, y después de algunos descubrimientos que hemos hecho y que creo que son especialmente significativos. Por ejemplo, el testamento Isabel Caro, que encontramos Anna Álvarez y yo mismo en la catalogación del Archivo de Santa María, o la Consueta de Carlos Tárrega.

Joan Castaño, frente a la Puerta Mayor de Santa María de Elche. / Héctor Fuentes

"El Vínculo del Doctor Caro es otro de los patrimonios que tenemos en la ciudad. Es más desconocido que los anteriores, pero el hecho de que una imagen sea heredera de unas propiedades aquí se ha mantenido de manera viva desde el siglo XVII hasta ahora"

Los archivos

Si tuviera que apuntar a algún documento que haya cambiado la forma de entender el Misteri y su historia, ¿cuál sería?

Quizás el testamento de Isabel Caro, porque es la primera referencia histórica al Misteri y la primera referencia también a la imagen de la Virgen, que es la protagonista de esa grandísima fiesta. Desgraciadamente, no tenemos después una continuidad documental, pero sí que nos permite, de alguna manera, hacer hipótesis de cómo era, de cómo se organizaba, de que esa imagen seguramente será la imagen de la Patrona, de que después pasa a la ermita de San Sebastián, que eso sí concuerda con la documentación. Hay un rompecabezas que se va formando a la espera de que aparezcan más documentos.

Precisamente usted es el administrador del Vínculo del Doctor Caro, también muy desconocido por ilicitanos e ilicitanas...

Eran unas fincas que tenían mucho valor patrimonial y dejaban muchas rentas en la época en que eran agrícolas, pero después, poco a poco, han ido perdiendo esa esa riqueza y ha quedado como una cosa testimonial, porque prácticamente todas están arrendadas al ayuntamiento. Ahora sí que es verdad que hay un intento de conformar algún tipo de patronato o de fundación que le dé personalidad jurídica, y que se pueda seguir funcionando, porque la verdad es que es otro de los patrimonios que tenemos en la ciudad. Es más desconocido que los anteriores, pero el hecho de que una imagen sea heredera de unas propiedades aquí se ha mantenido de manera viva desde el siglo XVII hasta ahora.

¿Qué importancia tiene el archivo para garantizar la autenticidad de la representación?

El archivo, y ya lo entendió Gómez Brufal así, y hemos continuado, se podría decir que es más bien como un centro documental. Tiene una parte de archivo documental, con los documentos administrativos, que los más antiguos son de la posguerra, de la Junta Restauradora, y eso se ha mantenido hasta ahora, con libros de actas, correspondencia, contabilidad, todo lo que es el testimonio del día a día del Patronato. Después tiene otra parte de biblioteca, con libros, revistas, publicaciones, fotografías, audiovisuales, registros sonoros, que son los que permiten también la investigación de La Festa, y también de los patrimonios de la humanidad, porque hemos intentado que estén representados todos en el archivo.

El investigador Joan Castaño, junto al Ternari. / Héctor Fuentes

"Mi relación con La Festa va a ser la de un ilicitano que acudirá a verla todos los años y, si hay ocasión de que salga algún documento en alguna investigación, seguiré investigando en lo que pueda, pero a un ritmo menor"

El futuro más inmediato

¿Cuál va a ser su relación con La Festa a partir de ahora?

Va a ser la de un ilicitano que acudirá a verla todos los años y, si hay ocasión de que salga algún documento en alguna investigación, seguiré investigando en lo que pueda, pero a un ritmo menor.

¿En qué está trabajando ahora?

Está previsto para final de año una edición de un manuscrito del siglo XVIII, que es el Manuscrito de Montesinos, que se conserva en Orihuela y que es una panorámica de la Diócesis de Orihuela-Alicante a finales del siglo XVIII. He trabajado en el volumen dedicado a Elche, y el Instituto de Estudios Juan Gil-Albert va a publicar esa edición.

¿Cuál es la espinita clavada que se le ha quedado en este tiempo?

Quizás a lo mejor haber tenido más presupuesto, porque ha habido ocasiones en que era cero. Entonces, con eso se puede avanzar poco, pero se ha hecho lo que se ha podido, porque el máximo presupuesto se tiene que dedicar a las representaciones, y el archivo es una cosa secundaria. De todos modos, se ha mantenido un decoro y un cuidado para que se mantuviera el archivo en óptimas condiciones, vigilando la humedad y el calor, y dotándolo de esos armarios compactos.

Joan Castaño, frente a la basílica. / Héctor Fuentes

"Con la declaración de la Unesco se ha podido correr el riesgo de pensar que había que hacer algo distinto por ser patrimonio, algo distinto de lo que veníamos haciendo a lo largo del tiempo, y ese es un peligro que está todavía ahí"

La Unesco

Precisamente este año se ha conmemorado el XXV aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y entre los autores del dosier estaba usted. ¿En qué medida ha cambiado ese reconocimiento el Misteri?

El dosier que se presentó a la Unesco lo preparamos Luis Pablo Martínez por la conselleria, Enrique Pineda por el Ayuntamiento y yo por el Patronato, y, cuando se consiguió, se vivió con mucha alegría, porque era como una especie de logro colectivo, pero pronto la gente se dio cuenta de que con eso no nos iban a dar más subvenciones, íbamos a estar igual, aunque después, de alguna manera, sí que se ha notado un aumento en el turismo. No obstante, también se ha podido correr el riesgo de pensar que había que hacer algo distinto por ser patrimonio, algo distinto de lo que veníamos haciendo a lo largo del tiempo, y ese es un peligro que está todavía ahí: pensar que hay que innovar, renovar, cambiar, que hay que mejorar constantemente. Mejorar sí, pero dentro de los parámetros de lo que es La Festa.

Al hilo de esa cuestión, ¿cómo se conjuga tradición y modernidad en el caso del Misteri?

Hay que intentar conjugarlo, o sea, hay que mostrarlo, hay que enseñarlo, sobre todo aquí en la ciudad, y sobre todo los días 14 y 15, que siguen siendo la fiesta fundamental de la ciudad y mantener dentro de lo posible la tradición, porque es lo que ha permitido continuar durante estos 500 años. Las características propias del teatro medieval, de los escenarios, de la música hay que mantenerlas.

El papel de las mujeres

La Coordinadora Feminista ha vuelto a apretar ya no sólo con la participación de las niñas en la Escolanía, sino también de las mujeres en las representaciones. ¿En qué posición se sitúa en este debate?

El Misteri, entre otras cosas, es Monumento Nacional. Los monumentos, por ejemplo, una catedral, un castillo, no se nos ocurre tocarlos si no hay necesidad. Entonces, también hay que respetar un monumento inmaterial como el Misteri. Además, las principales escolanías, no solo nacionales, también de Europa, están formadas por niños varones. Es verdad que han ido incorporando a chicas, pero a unos coros ya de más edad. Se hablaba de la Escolanía de Montserrat, pero el coro primitivo es de niños y ahora hay niñas a partir de los 17 años, que es más o menos lo que hemos hecho aquí en Elche: tener una Escolanía de niños para representar el Misteri, porque la voz del niño y de la niña, aunque se diga lo contrario, no es exactamente igual. Si aquí se ha mantenido 500 años una tesitura vocal para niños en determinados papeles, es importante mantenerlo.

¿Qué desafíos tiene ahora por delante el Misteri?

Mantener esa arraigo con el pueblo de Elche, que no se pierda, que no se diluya, y hacer lo que hemos hecho durante 500 años, sin inventar cosas raras, sino siguiendo la tradición, que es lo que nos ha funcionado en el Misteri. Cuando ha habido algún problema de continuidad, con la desamortización, por ejemplo, siempre se ha sabido buscar algún vericueto para seguir, y tener la confianza de que se va a seguir representando.

"El riesgo del Misteri no es dejar de representarlo, porque eso está asegurado, el problema es representarlo demasiadas veces"

Peligros

¿Y los riesgos?

En el dosier aquel de la Unesco había un apartado que eran los riesgos del Misteri, y muchos patrimonios el riesgo que tienen es dejar de existir. Sin embargo, nosotros dijimos entonces que aquí el riesgo no es dejar de representarlo, porque eso está asegurado, el problema es representarlo demasiadas veces. Por ejemplo, en esos conciertos escenificados que no se acaba de entender muy bien lo que se está viendo, o hay quien quiere que se haga en octubre todos los años o que se aumenten los ensayos. Todo eso hay que hacerlo con mucha precaución, porque se está incidiendo en el camino de la representación teatral culta y no en el camino de la fiesta.