Elche rescata una parte de los lienzos del Hort del Gat tras una cuestionada extracción por operarios no expertos en Patrimonio que agravó su deterioro

Bastante se ha hablado a lo largo de los últimos años del abandono en el que se vio sumido l'Hort el Gat durante más de una década, dejando cicatrices en uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Elche. Nada ayudaron los incendios, okupaciones, actos vandálicos y el paso del tiempo, factores que dejaron al límite el inmueble y terminaron atentando contra la colección de grandes lienzos de Torres Bru y Cañizares de la década de los sesenta y donada por el Ayuntamiento que decoraba las paredes de la histórica casa-palacio.

Este viernes el alcalde de Elche, Pablo Ruz, convocó a los medios en las estancias ya rehabilitadas tras la inyección de 1,2 millones de la Generalitat no sólo para adelantar que el entorno del huerto se abrirá al público la semana próxima, tras meses de intervenciones en un paquete municipal de más de 700.000 euros, si no para poner el foco en la recuperación de los cuadros como futuro atractivo turístico.

Uno de los cuadros rescatados de Torres Bru para la Casa de l'Hort del Gat / José Navarro

Durante el encuentro se habló de todo el trabajo que se ha tenido que hacer para que estos murales volvieran a relucir, ya que además de situaciones sobrevenidas como el vandalismo, también afectó a su conservación la forma en la que los cuadros fueron retirados por la empresa adjudicataria de las obras, como alertó en la convocatoria la propia restauradora municipal, Gemma Mira, quien aseguró que los operarios retiraron estas obras sin la intervención de restauradores especializados, pese a haberse advertido de su relevancia patrimonial, lo que gravó todavía más su delicado estado de conservación.

Procedimiento

La técnico municipal relató que cuando fue consciente de que los trabajos ya habían comenzado acudió inmediatamente al lugar y se encontró con que los lienzos habían sido arrancados de las paredes y enrollados sobre sí mismos por los propios operarios, una actuación que, según insistió, no respondía al procedimiento adecuado para este tipo de bienes patrimoniales. "Los enrollaron y me dieron los rulos, no era el procedimiento", confirmó a este diario.

Para la restauradora municipal, el método empleado para separarlos de los muros complicó todavía más el proceso condicionando la recuperación que previamente se preveía y que se ha terminado elevando a los 10.000 euros. Según la responsable municipal, la técnica habitual consiste en realizar una extracción controlada, fragmentando los soportes cuando resulta necesario y evitando deformaciones del tejido. En este caso ocurrió justamente lo contrario. Las pinturas llegaron al taller enrolladas, deformadas y con gruesos restos de los antiguos enlucidos adheridos al reverso, lo que obligó prácticamente a empezar la restauración desde cero.

"Me entregaron los rulos"

La memoria técnica elaborada por Mira respalda ese diagnóstico. El documento recoge que las seis obras presentaban unas características muy particulares porque originalmente estaban adheridas directamente a los muros y, tras su extracción, "no realizada por técnicos profesionales, pese a haber avisado de su extrema importancia", llegaron enrolladas y con abundantes restos de los revestimientos originales pegados a la parte posterior", reza el informe.

Uno de los cuadros que se han logrado recuperar que representa a Cervantes y a Don Quijote / Jose Navarro

En él también se constata un "acusado estado de fragilidad tanto del soporte textil como de la película pictórica", circunstancia que hizo imprescindible desarrollar un tratamiento integral destinado a garantizar su estabilidad estructural y su conservación futura.

Antes incluso de comenzar la restauración artística fue necesario realizar un examen a cada pintura para documentar todas las patologías presentes. Los técnicos detectaron deformaciones provocadas por el enrollado, suciedad acumulada durante décadas, restos de morteros y enlucidos adheridos al reverso, además de levantamientos y pérdidas de adherencia en la película pictórica, lo que hacía que parte de la pintura pudiera desprenderse simplemente al manipularla.

Salvación

La restauradora traslada que la prioridad absoluta consistió en impedir que los pigmentos continuaran desprendiéndose. Para ello se llevó a cabo una primera fase de consolidación mediante adhesivos específicos de conservación, compatibles con los materiales originales y completamente reversibles. Gracias a ese proceso fue posible fijar nuevamente los estratos pictóricos que amenazaban con perderse y devolver la cohesión suficiente a cada obra para continuar con el resto de la intervención. Después comenzó uno de los trabajos más laboriosos de toda la restauración, que no era otro que retirar manualmente todos los restos de morteros y materiales constructivos que permanecían adheridos a la parte posterior.

Soporte

Una vez eliminados todos los materiales ajenos, los lienzos se han adherido a un nuevo soporte rígido formado por un núcleo de aluminio revestido con fibra de vidrio, una solución diseñada específicamente para garantizar su conservación a largo plazo.

Este sistema, que sustituye la fijación directa sobre los muros, permitirá aislar completamente las pinturas de la humedad y de las variaciones térmicas procedentes de las paredes, dos de los principales factores de deterioro que habían sufrido durante décadas, como recordó Ruz, quien tampoco entró a valorar la cuestionada forma de retirar los cuadros.

La restauración ha permitido recuperar la colorimetría y las partes dañadas de los cuadros / Jose Navarro

Recuperar el color

En otro orden de cosas, la limpieza fue otra de las fases fundamentales recuperando la luminosidad y la riqueza cromática originales sin alterar los materiales históricos porque el objetivo no era reconstruir artificialmente las obras, sino restablecer la continuidad visual de las composiciones sin generar falsificaciones históricas. Tras meses de trabajo, el Ayuntamiento ha conseguido recuperar únicamente el 65% del conjunto pictórico original después de una intervención que ha requerido estabilizar pinturas a punto de desprenderse, eliminar restos de mortero adheridos al reverso de los lienzos y reconstruir cromáticamente las pérdidas provocadas por el abandono.

Legado

En vista del resultado final, Ruz destacó que la recuperación de estas obras supone rescatar una parte esencial del patrimonio artístico municipal que llegó a Elche gracias a la adquisición de Antonio Pascual y su posterior donación al Consistorio porque los lienzos fueron pintados para la escuela Berlitz de Barcelona donde se mantuvieron durante años.