Esta es la programación para la Barraca Joven de las Fiestas de Agosto de Elche

La cuenta atrás para las Fiestas de Agosto de Elche ya ha comenzado. Un año más, los jóvenes se convierten en el foco principal de esta gloriosa semana que reunirá a numerosos artistas, nacionales e internacionales, de alto renombre. Este viernes, el bipartito de PP y Vox, a través de la edil de Festejos, Inma Mora, anunció la programación del "Elx Music Fest", una barraca pensada sobre todo para los menores de edad, en colaboración con la Concejalía de Juventud y la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCA).

Ubicación

La edil de Festejos manifestó que, desde el 7 al 14 de agosto, en el espacio habilitado del parking de la UMH, y con acceso gratuito hasta completar aforo, se podrá disfrutar de actuaciones, animación y fiestas temáticas que harán de la semana más esperada por los ilicitanos e ilicitanas en una experiencia inolvidable.

7 de agosto

La primera noche, la "Pirate's Party", dará comienzo a las diez de la noche con la actuación de los DJ Jhony Music y VideoRalph, que serán los encargados de ambientar la fiesta temática. En ella, se contará con la presencia de un barco pirata acompañado de diferentes personajes que recorrerán el recinto invitando a los asistentes a participar en diferentes juegos y desafíos. Por si fuera poco, la velada también protagonizará inesperados espectáculos de la mano de equilibristas, bailarines, malabaristas y números de fuego.

Los jóvenes que participarán los días 9 y 10 de agosto en el "Emerge Fest" de este año junto a la edil de Festejos, Inma Mora. / INFORMACIÓN

8 de agosto

El 8 de agosto se celebrará la "Urban Night", donde, como explicó la concejala, se podrá disfrutar de los éxitos actuales, marcados por el reggaeton, el trap y los ritmos urbanos. El ambiente mejorará con la incorporación de "un photocall, un espacio dedicado al grafiti, una canasta de baloncesto gigante y personajes temáticos", anunció la concejala. Además, esa noche contará con reconocidos artistas como los DJ Alex Selas o Dani Yllana.

9 y 10 de agosto

Las talentosas bandas ilicitanas también tendrán un espacio en las fiestas. El 9 y 10 de agosto, los más jóvenes, aquellos que todavía se están adentrando en el universo musical, gozarán de una noche mágica que formará parte del recuerdo. Según afirmó Mora, este año se ha conseguido dar "un salto de calidad" gracias a la colaboración de Sindi Producciones.

Jóvenes talentos

Durante estas dos noches, los escenarios serán el punto de encuentro para que, según afirmó uno de los integrantes del grupo Martes Suicida, los jóvenes puedan darse a conocer y adquieran una mayor experiencia en el escenario. Los artistas mostraron su agradecimiento ante esta iniciativa, tal y como expresó uno de los músicos de la banda Buenos Estudiantes, afirmando que es un placer poder compartir con el resto de ilicitanos "el gusto que tenemos por la música".

11 de agosto

La "Neon Party" llegará el 11 de agosto, donde el color y la luz serán los grandes protagonistas transformando el recinto mediante luces negras, colores fluorescentes, elementos luminosos y maquillaje acorde a la temática. El laberinto láser será la innovación de la noche ya que, tal y como precisó Mora, será una experiencia que invitará a todos los asistentes a superar un recorrido de haces de luz.

12 y 13 de agosto

El 12 de agosto será el turno de la "Crazy Party", un espacio protagonizado porDJ y bailarines que se encargarán de animar a los asistentes. Además, los polvos de colores llenarán el recinto de luz y color. La Nit de l'Albà, el 13 de agosto, se contará con la actuación del cantante, compositor y productor Dany Mixtika, quien ya deleitó al público madrileño con su espectáculo en la clausura del Orgullo el pasado mes de junio, y tendrá la oportunidad de presentar su nuevo álbum ante la que es su ciudad natal.

14 de agosto

El colofón, y después de una gran resaca emocional, llegará la "Night Verse", donde DJ, malabaristas, zancudos, bailarines y espectáculos de fuego se encargarán de poner el broche de oro a los ocho intensos días de fiesta ilicitana.

La concejala destacó que también se generará un espacio "libre de alcohol" que contará con diferentes actividades con el objetivo de concienciar y promover que "la fiesta no va ligada a las adicciones".