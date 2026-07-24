Detienen en Torrellano a un fugitivo reclamado por Polonia por falsificar contratos de coches y vender un vehículo robado

La Policía Nacional ha detenido en la pedanía ilicitana de Torrellano a un hombre de 48 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Polonia por su presunta implicación en una trama de falsificación de documentación para la compraventa de vehículos así como por comercializar con un coche robado. El arrestado, además, podría enfrentarse a un nuevo procedimiento por un presunto delito de quebrantamiento de condena, ya que fue localizado en un lugar al que tenía prohibido aproximarse.

Investigación

La investigación se inició después de que el Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial comunicara a los agentes de Alicante que el reclamado por la Justicia polaca podría encontrarse en la provincia.

A partir de esa información, los investigadores trataron de averiguar su paradero, unas pesquisas que se completaron localizándolo y deteniéndolo en este punto del Camp d'Elx donde fue arrestado sin que trascendieran incidencias durante la intervención policial.

Falsificación

Tal y como expone la Comisaría, los hechos por los que estaba en busca y captura se remontan a hace más de una década, entre 2014 y 2017, y habrían sido cometidos tanto en España como en Polonia. Según la investigación, el detenido está acusado de un delito de falsedad documental por elaborar contratos de compraventa de vehículos con datos falsos, simulando incluso la firma de los vendedores para dotar de apariencia legal a las operaciones. Posteriormente, esos documentos eran entregados a los compradores como si fueran auténticos.

Las autoridades consideran que esta documentación falsa permitía formalizar operaciones de compraventa con apariencia de legalidad pese a contener información manipulada.

Manipulación

Además de la falsificación documental, las autoridades polacas le atribuyen un delito de receptación relacionado con un vehículo sustraído. Es decir, se le acusa de haber adquirido un coche robado cuyo número de bastidor había sido manipulado tras la sustracción y, posteriormente, terminó transfiriéndolo a un tercero con el objetivo de facilitar su venta, introduciendo así en el mercado un vehículo de origen ilícito.

Coches de la Policía Nacional a las puertas de la Comisaría de Alicante / INFORMACIÓN

Extradición

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, competente para tramitar las órdenes europeas de detención y entrega.

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Será este órgano judicial el encargado de desarrollar el procedimiento para su posible extradición a Polonia, donde deberá responder por los delitos que motivaron la orden de búsqueda internacional.