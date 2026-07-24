La UMH podrá realizar las prácticas del grado en Enfermería en hospitales y centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud

El Consell ha autorizado la suscripción de una adenda al convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para incorporar las prácticas del grado en Enfermería a los centros del Sistema Valenciano de Salud. La modificación del acuerdo también incluye los grados de Terapia Ocupacional y Biotecnología, así como ocho másteres universitarios, y amplía la red de hospitales y centros sanitarios en los que el alumnado podrá completar su formación.

La adenda modifica el convenio firmado el 20 de junio de 2025, con una vigencia de cuatro años, correspondiente a los cursos académicos comprendidos entre 2025-2026 y 2028-2029, cuyo objetivo es reforzar la colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y las instituciones sanitarias de la Comunitat Valenciana para garantizar una formación básica y clínica de calidad a los futuros profesionales de la salud.

La modificación fue acordada por unanimidad por la Comisión Mixta de seguimiento del convenio para adaptarlo a la actual oferta académica de la UMH y ampliar los espacios destinados a las prácticas curriculares clínicas, sanitarias y de salud pública.

Enfermería se incorpora al convenio

La principal novedad es la incorporación del grado en Enfermería, cuya implantación fue autorizada para el curso 2025-2026. Además, el acuerdo suma los grados de Terapia Ocupacional y Biotecnología, que ya estaban autorizados antes de la firma del convenio.

Con esta ampliación, el convenio dará cobertura a las prácticas de ocho titulaciones de grado: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Psicología, Podología, Terapia Ocupacional y Biotecnología.

Asimismo, se incorporan los másteres universitarios en Prevención de Riesgos Laborales, Psicología General Sanitaria, Salud Pública, Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes, Fisioterapia para el Abordaje del Dolor Neuromusculoesquelético, Gerontología y Salud y Gestión Sanitaria.

Prácticas en nueve departamentos de salud de Alicante

La adenda actualiza también la red de centros en los que el alumnado podrá desarrollar sus prácticas. En la provincia de Alicante estarán disponibles los departamentos de salud de Alicante-Hospital General, Alicante-Sant Joan d'Alacant, Elche-Hospital General, Elda, Torrevieja, Alcoy, Marina Baixa, Orihuela y Dénia. A ellos se suman los centros de salud pública de Alicante, Elche, Elda, Alcoy, Benidorm, Dénia y Orihuela.

El convenio establece una distribución de centros preferentes y complementarios para el grado en Enfermería y para el resto de las titulaciones incluidas, con el objetivo de que el alumnado complete su formación en entornos asistenciales y de salud pública y adquiera competencias vinculadas a la práctica clínica y sanitaria.

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La Generalitat ha precisado que la firma de esta adenda no supondrá obligaciones económicas adicionales, ya que las actuaciones previstas se atenderán con los medios personales y materiales ya disponibles. La vigencia del acuerdo se mantendrá hasta la finalización del curso académico 2028-2029.