Algoda y Pusol abren las puertas de los recuerdos y las emociones para el arranque de sus fiestas

Las pedanías ilicitanas de Algoda y Pusol abrieron anoche las puertas de los recuerdos y las emociones durante la gala de imposición de bandas y fajines que dio inicio a las fiestas patronales en honor al Ángel de la Guarda y que reunió a medio millar de personas en el recinto festero habilitado junto a la ermita.

“Dicen que los recuerdos son el lugar donde las emociones permanecen vivas. Esta noche abrimos esta puerta para revivir instantes que nos han hecho reír, emocionarnos y crecer juntos. Cada fiesta deja una huella, cada abrazo una emoción y cada sonrisa un recuerdo que guardamos para siempre”, destacó María López, presentadora del acto, para dar paso a un evento inspirado en la película “Del Revés”, con un escenario decorado con globos de colores y bolas de cristal que invitaba a adentrarse en los grandes momentos vividos durante un año de reinado.

Comenzó el acto con la entrada del portaestandarte de manos de Roberto Coves, presidente de la comisión de fiestas desde 2018, un caso insólito en el mundo festero porque lleva 35 años desempeñando este papel de forma ininterrumpida. La subida al escenario de las reinas y damas salientes para despedirse fue especialmente emotiva y aplaudida porque entre ellas se encontraba Esther Pradera Martínez, elegida este año dama mayor de las fiestas de Elche.

Algoda y Pusol arrancan sus fiestas en honor al Ángel de la Guarda / UFECE

Con orgullo

“Voy a disfrutar de cada acto, de cada fiesta y de cada oportunidad que me ha ofrecido este cargo. Siempre llevaré conmigo el orgullo de representar nuestras tradiciones, nuestras fiestas y a todos los festeros que mantienen viva esta gran familia”, dijo la reina saliente tras agradecer el apoyo de su familia y de los festeros y rememorar los buenos momentos vividos con sus compañeras de reinado.

Cristina García Sepulcre, reina mayor, y sus damas, Carmen Navarro Rodríguez y Marta Lapeña Rosique, recibieron las correspondientes bandas de manos de sus antecesoras en los cargos, junto con Leire Martínez Soto, reina infantil. Asimismo, Diego López y María Jesús García, padres de la presentadora, fueron investidos como festeros de honor 2026.

La gala contó con la presencia de la reina mayor de las fiestas de Elche, Laura Rodrigo Martínez, y de sus damas de honor, Paula Esquiva López y la ya citada Esther Pradera Martínez. Asistieron también el presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), Andrés Coves, y miembros de su junta directiva; representantes de la comisión de fiestas con su presidente, Roberto Coves, al frente; los concejales de Servicios y Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, y de Pedanías, Pedro José Sáez; miembros de la Corporación Municipal; y las pedáneas de Algoda y Pusol, Antonia Coves y Rosa Vicente, respectivamente, entre otras autoridades.

Insignias y obsequios

El presidente de la comisión de fiestas recibió un obsequio del reinado saliente y un cuadro con una foto de Esther Praderas que mostró al público emocionado. El nuevo reinado recibió las insignias de la comisión de fiestas, de UFECE y del Ayuntamiento. Asimismo, las jóvenes representantes de las fiestas fueron saludadas por representantes de las comisiones asociadas a UFECE y de distintas agrupaciones sociales y culturales de Elche.

“Estamos, creo que lo ha dicho todo el mundo, súper orgullosos de ti, en esa banda hay un trocito de cada uno de nosotros, en ese corazón tan grande que tienes todos estamos dentro, y seguro que el día 7 (pregón), cuando salgas al balcón y oigas gritar tu nombre, estate segura de que somos nosotros”, dijo Andrés Coves dirigiéndose a Esther Pradera.

El presidente de UFECE también felicitó a la comisión de fiestas: “Gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestro apoyo, creo que en el campo de Elche si algo tenemos y hemos demostrado es que si nos caemos nos levantamos, si nos volvemos a caer nos volvemos a levantar, y creo que nada ni nadie va a poder con nosotros”.

Por su parte, el concejal de Pedanía indicó ante el nuevo reinado que “este año os toca representar a vuestra comisión, a vuestra pedanía, vuestras fiestas, vuestro orgullo y vuestras raíces. Robert, eres el encargado de acompañarlas y de hacer valer este rinconcito de Elche, porque como bien ha dicho Andrés, las pedanías son un trocito de la raíz y del origen que hace Elche en su conjunto. Así que, a disfrutar de las fiestas del Santo Ángel”.

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La gala concluyó con la interpretación del himno de Elche, bailes y un castillo de fuegos artificiales.