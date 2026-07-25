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La UMH de Elche abre el camino hacia el calzado del futuro

El campus acoge una formación con docentes de Jordania y Palestina para impulsar la digitalización, la innovación y la producción sostenible

Planta de producción de una empresa de calzado de Elche.

Planta de producción de una empresa de calzado de Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

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J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Modernizar la industria del calzado y la marroquinería desde el campus. Es el reto que se marcó recientemente la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche reuniendo durante tres días a profesionales y representantes de universidades e instituciones de Jordania y Palestina. El encuentro formaba parte del proyecto europeo Erasmus+ DISHOLEA, una iniciativa que busca preparar al sector para los nuevos retos tecnológicos, productivos y medioambientales.

El objetivo del proyecto es dotar a los profesionales de nuevas competencias en diseño digital, fabricación avanzada, control de calidad y producción sostenible, habilidades cada vez más demandadas por una industria que siempre ha estado inmersa en un proceso de transformación para no quedarse atrás.

Prácticas

Durante las jornadas, celebradas de forma presencial en la UMH y también en formato online, los participantes conocieron el programa formativo desarrollado por el consorcio internacional del proyecto. Además de las sesiones teóricas, realizaron actividades prácticas para aprender nuevas metodologías de enseñanza que posteriormente podrán aplicar en sus propios países.

La formación también incluyó una visita a una empresa del sector del calzado y a los laboratorios del campus ilicitano, donde los asistentes pudieron comprobar cómo las nuevas tecnologías se aplican ya en procesos de diseño y fabricación para hacer las empresas más competitivas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Las tendencias del calzado ya se pudieron apreciar en productos presentados en Futurmoda

Calzado, en un certamen de Futurmoda, en imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Equipo

La coordinación de esta actividad estuvo liderada por un equipo multidisciplinar de la UMH formado por los profesores Miguel Ángel de la Casa, Concepción Parejo, Julio Álvarez, Alberto Rodríguez y José María Sabater, junto al investigador postdoctoral Juan David Romero.

Noticias relacionadas

DISHOLEA está cofinanciado por el programa Erasmus+ y reúne a universidades, centros de investigación y entidades del sector del calzado de España, Turquía, Grecia, Jordania y Palestina. Desde la UMH, el proyecto está impulsado por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación con el propósito de fortalecer la colaboración internacional y contribuir a la modernización de un sector estratégico mediante la formación y la transferencia de conocimiento.

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