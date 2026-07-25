De repartir cientos de sandías en la Nit de l’Albà de Elche a Carretillero de Honor

A menos de tres semanas de la Nit de l’Albà, la Asociación de Carretilleros y Tradiciones de Elche (ACTE) celebró este viernes su tradicional reconocimiento al encargado de prender la mecha que da inicio a la "Carretillà" ilicitana . En este caso, el afortunado trata de Juan Carlos Marco Bañón, de quien desde la asociación solo trasladan bonitas palabras: "Se merecía este nombramiento", expresa el presidente, Jaime Sánchez, a este diario, ya que, además de llevar años colaborando con la asociación, también entrega anualmente y de manera desinteresada alrededor de cien sandías al público asistente.

Jaime Sánchez junto al Carretillero de Honor, 2026, Juan Carlos Marco Bañón. / JOAQUIN DE HARO

Un barrio comprometido

Pero el protagonismo del acto también recayó en el barrio de El Raval, concretamente en su Asociación de Vecinos, que fue nombrada Socio de Honor por su gran compromiso con la ciudad. "Son el colectivo vecinal que más actividades lúdicas, culturales y de todos los ámbitos organiza durante el año", explica Sánchez. Además, el acto tuvo lugar en la Plaza Mayor del barrio, lo que propició una mayor presencia de residentes que esperaron con ilusión el nombramiento.

Así, entre los cincuenta asistentes se encontaban los diferentes representantes de asociaciones festeras y culturales, así como el autor del cartel anunciador de este año, el artista ilicitano Antonio Ródenas.

Foto de familia con los representantes de asociaciones festeras y culturales, Juan Carlos Marco, la Asociación de Vecinos de El Raval y Jaime Sánchez. / JOAQUIN DE HARO

70 personas más

No obstante, si algo reconocen desde la asociación es que están deseando que llegue la "Carretillà", para la que , este año, cuentan con más de 400 acreditados, "lo que no garantiza que vayan a salir todos", especifica Sánchez. Este año han sido 70 las personas que se han apuntado a los cursos de formación obligatorios para participar en la efeméride; un curso obligatorio que cuenta con validez permanente para acceder a esta zona del lanzamiento. "Hay muchísima gente", señalaba el presidente de la asociación, añadiendo que solo el año pasado se sumaron 167.

No obstante, este año pretenden que el evento sea más espectacular que el año anterior: "Siempre buscamos que sea mejor que el anterior", cuenta Sánchez. Explica, además, que, cuando se prende la mecha siempre se prepara una traca de 50 metros de longitud que a su vez va prendiendo carretillas, algo que, en el momento en el que corre un poco de aire propicia una gran cantidad de humo, así que una de las metas de este año es "buscar más luz y menos humo", añade, con el fin de poner la guinda de la mejor manera a una de las noches más mágicas del año ilicitano.