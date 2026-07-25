José Manuel Sabuco: "Los niños son la clave en la difusión porque pueden traer a las familias al Misteri d’Elx"

A mitad de junio el nombre de José Manuel Sabuco, expresidente de la Sociedad Venida de la Virgen, empezaba a ganar fuerza para situarse al frente del Patronato del Misteri. Era visto como una persona de consenso, y eso le hizo ganar enteros. Hasta el extremo de que el pasado 15 de julio se hizo efectiva su elección, a poco menos de un mes de las representaciones. Ahora Sabuco esboza cuáles serán las líneas maestras de esta nueva etapa, que, como avanza, pasan sobre todo por ganar difusión para La Festa.

Las primeras impresiones

¿Qué sensaciones quedan después de poco más de una semana como presidente del Misteri y con el estreno con el concierto de Londres de por medio?

Sensaciones muy positivas, sobre todo por el cariño de la gente, porque he notado el cariño que la gente le tiene al Misterio, que es el cariño que la gente me transmite al felicitarme. Me alegra enormemente que la gente esté contenta con la designación, y espero estar a la altura.

Ha estado cuatro años como patrono. ¿Cambia la perspectiva cuando uno es presidente?

Son pocos los días que llevo, pero sí que cambia, sobre todo en cuanto a responsabilidad y presencia institucional. Al estar cuatro años de patrono, conoces el funcionamiento interno de la Junta Rectora, conoces las comisiones de trabajo, la gente también te conoce a ti, y es una ventaja, pero ahora es la puesta de largo como presidente, y tengo que asumir todas aquellas funciones de mi predecesor, Francisco Borja.

El nuevo presidente del Patronato del Misteri d'Elx. / Áxel Álvarez

"La Festa es la fiesta de la ciudad, y no tiene sentido sin una participación de la ciudadanía"

A escasas semanas de las representaciones

¿Da vértigo asumir el cargo a tres semanas del ciclo de agosto?

No tengo sensación de vértigo porque sé que hay un buen trabajo detrás. Tanto mestre, como Capella, Escolanía y comisiones de trabajo han hecho su trabajo hasta el día del relevo. Es gente de mi total confianza, sé que es gente muy profesional, muy entregada al Misteri y para nada tengo la sensación esa de vértigo.

Tras su toma de posesión, se marcó el reto de dar más difusión al drama asuncionista dentro y fuera de Elche, entre los nacidos fuera de la ciudad y entre los más jóvenes. ¿Cómo se consigue eso?

En la Comisión de Cultura y Educación, hay una línea prioritaria, que es dar a conocer el Misteri a aquellas personas que no lo conocen, sobre todo entre los jóvenes y la gente recién llegada a la ciudad, que están bastante alejados del drama asuncionista, y queremos sentarnos pasadas las representaciones, y hacer una hoja de ruta. Tenemos dentro de la junta a personal docente como Àngela Girona, Raúl Aráez, Carlos Sánchez o Gema Leal. Hay un equipo potente, gente que ya tiene una experiencia, y la idea es generar herramientas que puedan servir a los docentes para los centros escolares, aprovechar el Museo de La Festa renovado que ya tenemos, aprovechar la Casa de La Festa y abrirla a actividades, e implicar también a los jóvenes. La Festa es la fiesta de la ciudad, y no tiene sentido sin una participación de la ciudadanía, y La Festa sobre todo es de todos y de todas. Por tanto, el reto es conseguir una mayor participación y conocimiento, porque aquello que no se conoce no se ama, además de seguir impulsando a nivel nacional e internacional el conocimiento del Misteri.

José Manuel Sabuco, que se ha marcado el reto de darle más difusión a La Festa. / Áxel Álvarez

"El concierto escenificado tiene que ser en ocasiones muy puntuales, por el esfuerzo que supone y porque, aunque escenifiquemos el Misteri fuera, nunca vamos a transmitir lo que se vive en Santa María el 14 y 15 de agosto"

Los conciertos

¿Qué le parece la fórmula de los conciertos?

La fórmula de los conciertos es muy buena, porque acercas el Misteri, y la gente lo conoce de primera mano. Este fin de semana pasado en Londres vimos cómo la gente asistía al concierto a la vez que contemplaba el vídeo, y conectaba, se emocionaba. Había mucha gente interesada en venir a conocerlo en directo.

¿Qué papel deben jugar los conciertos escenificados?

El concierto escenificado tiene que ser en ocasiones muy puntuales, por el esfuerzo que supone y porque, aunque escenifiquemos el Misteri fuera, nunca vamos a transmitir lo que se vive en Santa María el 14 y 15 de agosto. Por ejemplo, la Semana Santa sevillana se ha trasladado a otro sitio, y puedes llevar un trono, pero nunca vas a trasladar lo que se vive en Sevilla en la madrugada del Jueves Santo, y aquí sucede lo mismo. Otra cosa es conciertos como el de Londres, porque, además, la gente conecta muy bien en ese caso.

El nuevo presidente del Patronato, que asumió el cargo el pasado 15 de julio. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

"A La Festa le falta una mayor participación de la ciudadanía, que no nos quedemos con el círculo de los que siempre acudimos"

Los desafíos

¿Qué le falta a La Festa en estos momentos?

Una mayor participación de la ciudadanía, que no nos quedemos con el círculo de los que siempre acudimos, sino que consigamos que La Festa sea la fiesta de todos y de todas, porque forma parte de nuestra identidad como ciudad, forma parte de nuestra esencia. Para mí, eso es lo que le faltaría a esos días 14 y 15 de agosto. Tenemos una gran afluencia de público, pero hay que conseguir llegar a los alejados del Misteri, a los que no lo conocen, a los que han oído hablar de él, pero nunca han ido.

Hablaba de los jóvenes antes, pero, ¿cómo se logra eso con los más mayores?

Hay que llegar acercándole el Misteri, y hay que utilizar mucho a la población juvenil, a los niños, a los jóvenes, porque esos niños que oyen hablar del Misteri son los que te traen a la familia. En el colegio han oído hablar del Misteri, y piden a sus padres ir a verlo o ir al Museo de La Festa. Los niños y los jóvenes son la clave en la difusión, porque pueden traer a las familias al Misteri. También hay que ser muy creativos, y utilizar las redes sociales y las nuevas tecnologías. Luego, las entradas ya están a la venta, pero a veces hay comentarios que llegan del tipo de que es complicado conseguirlas y que no quedarán a estas alturas, y lo importante es entrar a la plataforma online, porque, además, hay entradas a partir de diez euros, e incluso está el 14 y el 15 de agosto, cuando las puertas están abiertas.

Los patronos en el camarín de la Virgen de la Asunción, tras su toma de posesión. / Áxel Álvarez

"La participación de la mujer en La Festa está garantizada"

El Patronato

Con la renovación del Patronato, el núcleo más próximo al alcalde, Pablo Ruz, ha ganado más fuerza si cabe. ¿Puede acabar eso atando de pies y manos al presidente?

No, desde luego que no. En otras etapas anteriores también ha habido designaciones por parte del Ayuntamiento de personas afines al partido que ha estado en el Gobierno. No es algo nuevo en la historia del Patronato y, por supuesto, a mí no me condiciona.

Sólo un tercio de los miembros del Patronato son mujeres. ¿Puede acabar pasando factura?

Yo creo que no, hay participación de la mujer tanto en la Junta Rectora como en el Patronato Rector, está presente en los equipos de trabajo, la vicepresidenta es mujer, la tesorera es mujer, la directora de la Comisión de Cultura y Educación es mujer. Para nada creo que eso vaya a determinar el funcionamiento del Misteri. La participación de la mujer está garantizada en los órganos de gobierno, tenemos nuestra portaestandarte de este año que es una mujer, muchísimos años las personalidades electas han sido mujeres y creo que eso es una realidad: la participación de la mujer en La Festa está garantizada.

El presidente de la Junta Rectora, junto a la Mangrana de la Casa de La Festa. / Áxel Álvarez

"Lo que se valoró fue lo que se expuso en aquel momento, que era la participación de las niñas en la Escolanía y, por mayoría, la Junta Rectora decidió continuar con la configuración actual de la Escolanía, donde sí hay chicas jóvenes a partir de doce años"

El papel de las mujeres

La Coordinadora Feminista ha presentado sendos escritos ante el Ministerio de Igualdad y la Generalitat denunciando la discriminación a las mujeres, y pidiendo su participación en la Escolanía y en las representaciones…

Desde el Patronato se abrió un proceso de reflexión, se puso sobre la mesa esa cuestión, se hizo una votación, y salió por mayoría continuar como estamos. Fue un proceso democrático y miembros de la Coordinadora Feminista que formaban parte del Patronato estuvieron presentes, y en un proceso democrático toca asumir lo que la mayoría decide, y eso es por lo que el Patronato va a velar por respeto a la institución y a lo que la institución ha decidido.

Esa votación se refería a la participación de las niñas en la Escolanía. En cuanto a la de las mujeres en las representaciones, ¿se ha abierto el debate?

En principio no. Lo que se valoró fue lo que se expuso en aquel momento, que era la participación de las niñas en la Escolanía y, por mayoría, la Junta Rectora decidió continuar con la configuración actual de la Escolanía, donde sí hay chicas jóvenes a partir de doce años.

"Hay empresas muy implicadas, pero todavía tenemos potencial empresarial al que se le puede pedir esa colaboración"

La basílica y la financiación

La restauración de Santa María está a expensas de que se presente la nueva fundación. ¿Qué papel puede y debe jugar el Misteri?

El titular de la basílica es el Obispado, la fundación nace desde el Obispado, y nuestro papel va a ser apoyar en la difusión, en la sensibilización, en la posibilidad de realizar algún evento en el que podamos recaudar fondos. Tenemos un papel muy importante en cuanto a concienciar a la ciudadanía de que Santa María es la casa de todos, es la casa de la Maredéu, y para nosotros es el lugar donde se representa La Festa. Por eso, indudablemente, estaremos apoyando ese proyecto.

La salud financiera del Misteri siempre ha sido ajustada. ¿Se van a buscar vías alternativas?

Es una financiación ajustada en la que juegan un papel muy importante la conselleria, el Ayuntamiento y la Diputación. Luego, nuestro ingreso fundamental es la venta de entradas, con Francisco Borja se creó la figura del protector del Misteri, y buscaremos vías de financiación también en las entidades privadas de la ciudad. Cuanto mayor sea el presupuesto, más acciones podremos abarcar. En principio, desde la Comisión Económica, se hará un estudio y se mirarán posibles fuentes de financiación.

¿Se implican las empresas lo suficiente con el Misteri ?

Hay empresas muy implicadas, pero todavía tenemos potencial empresarial al que se le puede pedir esa colaboración.

El presidente del Patronato ya fue patrono los últimos cuatro años. / Áxel Álvarez

"La Ley del Misteri se hizo con la mejor voluntad para proteger y para amparar La Festa, pero toca una evaluación. Han pasado 21 años, y toca sentarse, reflexionar, evaluar, ver qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar"

La ley

¿Se ha convertido la Generalitat en un lastre en estos momentos para el Misteri? Lo digo porque son sector público, y las aportaciones son las que son, 100.000 euros, pero, a estas alturas, los trabajadores, por ejemplo, no tienen marco laboral específico…

No hablaría de lastre, no me gusta la palabra lastre. Creo que la Ley del Misteri se hizo con la mejor voluntad para proteger y para amparar La Festa, pero toca una evaluación. Han pasado 21 años, y toca sentarse, reflexionar, evaluar, ver qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar. Sí que es verdad que nos condiciona en muchos aspectos, porque nos integra dentro de un sector público en el que es difícil encajar por las características de nuestra actividad. Eso es una dificultad y ya lo hemos planteado a la propia Generalitat, está sobre la mesa y esperamos poder avanzar con ellos en la mejora de esta situación.

Entiendo que, con eso, se abre la puerta a una reforma de la ley...

Se está en proceso de estudio de cuál sería el camino a seguir.

Y, más allá de ser sector público, ¿sobre qué otros aspectos de la ley habría que reflexionar?

Habría que reflexionar sobre la propia naturaleza de la ley, el sentido que tiene la ley tal cual está establecida ahora mismo, con dos tercios de patronos que son del sector civil y una tercera entidad que es religiosa. Eso puede condicionar en determinados momentos políticos, y puede generar cierta inestabilidad que puede afectar a La Festa. Hay que hacer una reflexión en profundidad, valorar pros y contras, y buscar el mejor camino a seguir, siempre mirando por el bien del Misteri. Las personas que impulsaron la ley en su día la hicieron con la mejor voluntad, pero 21 años después toca sentarse.

¿Cuál puede ser la alternativa a ese reparto de cuotas?

En estos momentos, lo desconozco, pero habría que buscar una fórmula que permitiera a La Festa poder trabajar de forma más acorde con su naturaleza, que es algo que la ley ahora mismo no nos permite.

¿Se ha abierto ya ese debate?

Ese debate ya está abierto a nivel interno. Ya estuvo abierto en la anterior Junta Rectora, y continúa sobre la mesa y en proceso de estudio.

"Cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas, tenemos una luz en el interior de Santa María que da calor, y debemos cambiarla por iluminación led. En cuanto al vestuario, conforme podamos ir renovándolo, también se hará, porque es muy importante"

Las necesidades más acuciantes

¿Por dónde pasan las necesidades más urgentes de La Festa?

Una sería la restauración de la basílica. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la representación, como a iluminación de Santa María, o el vestuario, que se renovó, pero han pasado los años. Hay que estudiar la posibilidad de renovar ese vestuario, de adaptarlo a la situación actual, con estas temperaturas tan elevadas. También hay que renovar las pelucas de los cantores. Estamos solicitando presupuestos y estamos viendo un poco cómo poder ejecutarlo. Nos preocupa que las personas que están trabajando, los cantores, los niños, estén en las mejores condiciones posibles a todos los niveles.

¿Cómo puede acabar afectando la emergencia climática a las representaciones del Misteri?

Evidentemente, no es que acabe afectando, es que está afectando ya. Cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas, tenemos una luz en el interior de Santa María que da calor, y debemos cambiarla por iluminación led. En cuanto al vestuario, conforme podamos ir renovándolo, también se hará, porque es muy importante.

¿Qué legado le gustaría dejar a José Manuel Sabuco en La Festa?

Me gustaría que, cuando deje el Misteri, la gente valore el trabajo, pero no del presidente, sino del equipo. El presidente es quien da la cara, es la representación institucional, pero detrás hay un equipo, y me gustaría que se dijera que estas personas intentaron mejorar La Festa, e hicieron todo lo posible por conservarla, por promoverla, por difundirla, y que ahí queda el amor al Misteri.