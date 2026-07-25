Quejas por heces humanas y baldosas arrancadas en un pasaje peatonal de Sector V en Elche

Vivir en el Sector V de Elche, concretamente la zona que da a El Corte Inglés, además de caraterizarse por su gran tránsito provocado, en parte, por la presencia de los grandes almacenes, también lo hace por tener algunos espacios a los que los vecinos definen de "dejados". Repasando las quejas expuestas en este periódico, ya en la zona de los conocidos como "Pisos rojos" se pedía un mayor mantenimiento en el parque al que rodean los edificios del complejo residencial; lo mismo con los parterres y alcorques del entorno de la calle Fra Jaume Torres, que culminaba en un solar privado que da a un parking público. Y, ahora, precisamente en ese mismo parking, el foco está puesto en un pasaje peatonal que lo conecta con la calle Antonio Pascual Quiles, en el que los residentes han puesto la voz de alarma ante la falta de luz y el arranque de baldosines, tanto de los pilares como del propio suelo, que se han llegado a tirar al techo causando su rotura; además de la presencia de orina y heces humanas.

Pilar con baldosines extraídos. / Héctor Fuentes

Piedras que rompen el techo

Teresa Hernández, residente del propio edificio, interpuso el pasado 11 de julio un aviso al Ayuntamiento para dar a conocer el estado de los baldosines rotos y la carencia de luz, un problema que, aunque todavía no se ha solucionado, reconoce que todavía es muy reciente. No obstante, esta misma semana, cuenta que "algún gracioso, imagino que sería un crío, porque eso no creo que sea de una persona adulta", matiza, cogió los baldosines que ya estaban rotos, los rompió más y los empezó a tirar al techo, causando una rotura en la propia escayola que tapa el espacio, sobre el que, además, residen otros vecinos. Una imagen muy visible al entrar al pequeño túnel, puesto que, tanto los trozos de baldosa como el propio techo se encuentran a la intemperie.

Rotura del techo y trozos de baldosines en el suelo. / Héctor Fuentes

Orines, heces humanas y ruidos nocturnos

Pero no solo eso. Los vecinos aseguran que, desde hace "muchos años" , el estado del túnel está degradado, principalmente por la presencia de orines y heces humanas en los pilares del lugar. Hernández, que lleva viviendo alrededor de treinta años en el edificio, asegura que, "desde que vivimos aquí, prácticamente, defecan personas ahí, hemos pensado en poner algún cartelito". Otro vecino de la zona añade que "es un asco pasar por ahí dentro y, además, huele fatal".

A todo ello se suma la presencia nocturna de grupos de personas que se reúnen a altas horas de la madrugada en las escaleras que dan acceso a este espacio desde el parking, lo que dificulta el sueño de los residentes. "Se juntan por las noches en los túneles y en los bancos que hay entre los colegios y, con el eco que hay ahí dentro retumba y no puedes dormir", explica otra vecina de la zona cuya ventana del dormitorio da a este paso en concreto. "Hasta las 7 de la mañana estuvieron el otro día", expresa.

Uno de los pilares orinado, con roturas y con trozos de baldosa desperdigados. / Héctor Fuentes

Instalar una rampa

Precisamente por este motivo, varios vecinos plantean la posibiidad de intercambiar los escalones por una rampa que, además de dificultar las charlas nocturnas y la presencia al día siguiente de residuos tales como preservativos usados, colillas, latas, basura y orines, acaben por facilitar el acceso a personas con dificultades de movilidad. "Sería más accesible para una persona que lleva un carrito o que va en silla de ruedas", cuenta Hernández. Ya que es común entre los vecinos de esta zona acudir al Hipercor para afrontar las compras diarias.

Además de por estos motivos, la preocupación vecinal se acentúa al tratarse de un paso muy frecuentado a diario, ya no solo por los propios vecinos, sino también por familias que llevan a sus hijos a uno de los tres colegios presentes en el entorno, ya sea el Mariano Benlliure, el Alcudia o "L' Escoleta" del Sanchis Guarner, esta última situada en la propia calle.

Una parte del pasaje. / Héctor Fuentes

Un espacio muy transitado

El deterioro de este paso peatonal vuelve a poner sobre la mesa las reivindicaciones vecinales en una de las zonas con mayor tránsito del Sector V. Los residentes consideran que la sucesión de quejas sobre distintos puntos del entorno refleja una necesidad de reforzar el mantenimiento de los espacios públicos, especialmente en un área que cada día sirve de conexión entre viviendas, centros educativos, comercios y uno de los principales focos de actividad de la ciudad, como es el entorno de El Corte Inglés. A su juicio, la imagen que ofrece este acceso contrasta con el uso que hacen de él cientos de personas cada jornada, por lo que confían en que las reclamaciones contribuyan a poner el foco sobre un espacio que consideran estratégico para el barrio.