El quebradero de cabeza de la basura en los barrios de Elche

El cuidado de la vía pública, además de a través de intervenciones institucionales, también requiere de otro factor que implica a la ciudadanía: los buenos hábitos. Y es que, más allá del debate generado entre la población ilicitana acerca de la campaña impulsada por el Ayuntamiento para cumplir con la ordenanza de los orines de perros, y al que este periódico ya dedicó unas líneas, otro de los temas vigentes en la opinión pública es la carencia de papeleras en algunas zonas de Elche y la presencia de basura en las aceras contiguas a los contenedores. Esta última, una escena presente en varios puntos de la localidad.

Falta de papeleras

Una de las zonas trata de la calle Clara Campoamor. La vía ya fue noticia a finales de 2025 e inicios de este año por la reparación de los socavones de la calle. Tras finalizar las obras, iniciadas en noviembre del pasado año, los residentes comprobaron que, a la altura del edificio número 33, habían desaparecido dos bancos y dos papeleras. Un vecino explica que una residente presentó una instancia en la OMAC para reclamar la reposición de los bancos y que el Ayuntamiento acabó instalándolos de nuevo. Sin embargo, las papeleras no volvieron. "Justo en este banco ha habido basura durante cuatro o cinco días: pastillas tiradas en el suelo, botes de medicamentos, botes de cerveza... ¿La baldosa quién la barre?", relata. Ante esta situación, fueron los propios vecinos quienes terminaron barriendo la calle.

Contenedores en las inmediaciones de la iglesia del Carmen. / María González

Las quejas referentes a los pequeños recipientes para depositar residuos también se reproducen en la calle Antonio Machado, concretamente en el tramo comprendido entre la Espiga de Oro y el estanco situado junto a la calle Antonio Pascual Quiles. Se trata de una zona con un elevado tránsito de peatones por la presencia de establecimientos como Tedi y Consum. Allí, un vecino matiza que, esta vez, el problema no reside tanto en el número de papeleras instaladas, sino en la frecuencia con la que se vacían, lo que genera un gran cúmulo de basura que no permite introducir más residuos. "No es que falten papeleras, es que pasan pocas veces a recoger la basura en ellas, entonces se acumula y no hay donde tirar", afirma.

Acumulación de residuos

En otros barrios, las reclamaciones no se centran tanto en las papeleras como en los residuos acumulados junto a los contenedores. En Altabix, varios vecinos afirman que durante los últimos días algunos contenedores de la zona de la plaza han permanecido rodeados de bolsas y desperdicios, dificultando el paso por la acera. Aunque la situación ha mejorado respecto a jornadas anteriores, todavía persisten algunos puntos donde la basura continúa depositada fuera de los recipientes. "La gente no tiene responsabilidad cívica", expresaba una viandante que pasaba por la zona.

Una imagen similar describen los residentes de la calle Espronceda, a la altura del número 42. Un matrimonio asegura que, en determinadas ocasiones, apenas pueden pasar por la acera debido a la cantidad de residuos esparcidos junto a los contenedores. No se trata únicamente de bolsas de basura, sino de envases vacíos, papeles, plásticos o restos de comida. "Es un asco pasar por aquí", lamenta uno de ellos. "Además huele fatal, es asomarse a la ventana y huele todo", añade.

Contenedor en el barrio de Altabix. / María González

El Ayuntamiento anima a que se de aviso de estas situaciones

Desde el Ayuntamiento de Elche explican que, desde el inicio del mandato, se está trabajando en el refuerzo progresivo de la red de papeleras para responder a una necesidad que, aseguran, "se arrastra desde hace años". El objetivo, indican, es ampliar el servicio en aquellas zonas donde el crecimiento urbano o el uso intensivo del espacio público hacen necesaria la instalación de nuevas unidades. En este sentido, avanzan que en las próximas semanas está prevista la colocación de unas 40 papeleras en barrios como El Travalón y Altabix, además de entre 20 y 30 más en la ladera del río, aprovechando las actuaciones que se están ejecutando en la zona.

El Consistorio señala que estas actuaciones se suman a la reposición continua de papeleras deterioradas y a las nuevas ubicaciones que se incorporan a partir de las necesidades detectadas por los servicios municipales o trasladadas por los propios vecinos. Asimismo, recuerda que Elche cuenta con una amplia red de papeleras repartidas por todo el municipio y anima a la ciudadanía a comunicar aquellos puntos donde considere necesaria la instalación de nuevas unidades para poder atender estas demandas "de forma ágil".