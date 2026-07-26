Moros y Cristianos de Elche proclama a sus cargos festeros en una noche histórica

La Rotonda del Parque Municipal de Elche anoche era un sinfín de emociones. Desde el momento en el que los asistentes se sentaron en las mesas a cenar, el ambiente que se respiraba ya transportaba, de alguna manera, a los pasos acompasados de los desfiles. También recordaba, de alguna forma, a ese olor que emite la pólvora en la mañana del 9 de agosto, uno de los días, sin duda, más especiales del calendario festero ilicitano. Pero si esto ocurría anoche en aquel recinto, era porque los Moros y Cristianos de Elche celebraban su ya emblemática cena de proclamación de los nuevos cargos festeros. Una noche que se caracterizó, además de por la ilusión de quienes afrontaban sus nuevos cargos y la pena de quienes los dejaban atrás, por ser, ante todo, histórica, no tanto en el sentido de peculiar, sino por la investigación que su pregonero-mantenedor, el periodista Antonio Sánchez, expuso en su discurso.

Cena de proclamación de cargos festeros 2026. / Ayuntamiento de Elche

Abanderado y capitanes

Pero antes de adentrarse en aquello en lo que, durante cuatro meses, estuvo sumergido el propio Sánchez con el propósito de darlo a conocer en la velada del sábado, el acto recogió la parte más emocionante y esperada de la noche: el intercambio de banderas entre los cargos salientes y los entrantes. Momento en el que, José María Vera, Capitán Moro 2025 por los Benimerines, intercambiaba su puesto a José Carlos Giner, de Abbasies. Lo mismo ocurría, pero esta vez en el bando cristiano, con José Miralles Vicente, de Astures, que daba el relevo a Asunción del Carmen Pérez, de la comparsa Filá Boscos.

No obstante, el mayor de los cargos viene de la mano de José Antonio Mateo, el nuevo abanderado, también de Abbasies, despidiéndose así Begoña Martínez de la bandera que lleva sujetando un año como máxima representante de la Asociación de Moros y Cristianos. Entonces llegó el turno de homenajear al Rey Don Jaime, este año interpretado por el festero de la comparsa Estudiantes, Diego Fernández.

Cargos festeros entrantes y salientes, junto a Antonio Sánchez, Pablo Ruz, concejalas de Festejos, Relaciones Institucionales y Cultura; presidente de la asociación, Julián Fernández; y la Reina Mayor, Laura Rodrigo. / Ayuntamiento de Elche

Un momento especial

Todo para culminar en uno de los momentos más especiales de la noche, cuando subieron las catorce comparsas, siete moras y las otras siete cristianas, para acompañar a José Antonio Mateo, el abanderado, y recibir de nuevo a los capitanes 2026, para hacerles entrega de un diploma en forma de pergamino y un emocionante estruendo de fuegos artificiales que anunciaron la proclamación de los nuevos representantes de los Moros y Cristianos de Elche.

Todo ello precedido de un emotivo discurso por parte del presidente de la asociación, Julián Fernández, quien aprovechó el inicio del acto para agradecer la contribución de los festeros, los cargos, el Ayuntamiento y todas las personas que durante todo el año colaboran con la entidad. El acto también acogió la presencia de Pablo Ruz; la concejala de Festejos, Inma Mora; y la Reina de las Fiestas, Laura Rodrigo.

El pregón

No obstante, durante estos emotivos encuentros , también llegó el turno del periodista y mantenedor del acto, Antonio Sánchez, quien comenzó su discurso citando las palabras iniciales que pronunció durante su pregón el primer mantenedor que tuvieron los Moros y Cristianos en Elche, Luis Serna García, en el acto de proclamación de hace cuarenta y ocho años. Acompañado por fotos y titulares del propio INFORMACIÓN y el diario "La Verdad" de aquellos años como apoyo documental, aseguraba, «y sin temor a equivocarme», expresaba decidido, "que Moros y Cristianos de Elche ha sido el ente festero de referencia de la ciudad, a lo largo de los últimos tiempos".

Abanderado de los Moros y Cristianos de Elche 2026, José Antonio Mateo, recién proclamado. / Ayuntamiento de Elche

La entidad supuso el germen del pregón oficial de las Fiestas de Elche, según expresaba el propio Sánchez, puesto que el primero oficial por parte del Ayuntamiento tuvo lugar en 1980, dos años después de que así lo hiciera la entidad festera. "Al César lo que es del César y a Moros y Cristianos lo que es de Moros y Cristianos", llegó a destacar después de atribuir el pionerismo a la entidad.

Falta de reconocimiento

Durante su intervención, el mantenedor explicó que la Asociación Festera de Moros y Cristianos fue, a su juicio, un punto de inflexión en la evolución de las Fiestas de Agosto. Para sostener esta afirmación, recordó que la entidad se refundó en 1977, en los primeros años de la democracia, convirtiéndose en el primer gran ente festero de Elche constituido legalmente y con estatutos. Una etapa que calificó de "valiente" y que, según defendió, permitió introducir una forma diferente de entender y organizar la fiesta en la ciudad.

Sánchez también quiso poner en valor el papel que las comparsas han desempeñado a lo largo de la historia de Elche, recordando que "las comparsas moras y cristianas fueron necesarias durante siglos para celebrar cualquier gran acontecimiento de Elche". En ese sentido, subrayó que la asociación ha sabido mantener ese vínculo entre la tradición y la modernidad, convirtiéndose, según defendió, en un elemento vertebrador de las fiestas patronales y en un impulsor de iniciativas que, con el paso de los años, acabaron integrándose en el programa festivo de la ciudad.

Una entidad pionera

Por ello mismo, no escatimó en destacar las novedades que la asociación introdujo y posteriormente fueron adoptadas por el propio Ayuntamiento, tales como la concentración en la Plaça de Baix, la Nit del Foc, nuevas fórmulas pirotécnicas o un gabinete de prensa propio. "Fuisteis un ente festero visionario ante lo que llegaba en tiempos de libertad", contaba ante la Rotonda del Parque Municipal.

El propio Sánchez no dudó en expresar la falta de reconocimiento a su aportación histórica y lanzó al aire su deseo de que "algún día alguien os honre nombrándoos entidad pregonera de las fiestas de Elche". Una asociación que ha servido de nexo entre la tradición religiosa, la historia local y las fiestas populares. "Fuisteis el Big Bang de la Fiesta", incluso llegó a pronunciar.