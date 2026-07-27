Los animales también toman helado para combatir el calor en Elche

En medio de uno de los veranos más calurosos que se recuerdan desde que hay registros la recomendación básica estas fechas es que estemos continuamente bien hidratados. Pero si además de beber agua le sumamos al ritual colores y sabores atractivos en forma de helado pues es una alegría extra para el cuerpo cuando la calle es un horno. Precisamente es lo que debieron pensar en el Río Safari de Elche, donde han ideado su propia receta para que los animales resistan también a las altas temperaturas.

Un hipopótamo a la búsqueda de su helado en el Río Safari de Elche / INFORMACIÓN

El parque zoológico ha reforzado durante este verano las medidas de bienestar animal con una iniciativa tan curiosa como efectiva: preparar helados adaptados a la dieta de cada especie para ayudarles a soportar los días más calurosos.

Lejos de los sabores tradicionales, estos polos se elaboran con ingredientes específicos para cada animal. Algunos contienen fruta, verdura, zumos o carne, mientras que otros incluyen productos mucho más singulares, como sangre, insectos o ramas de olivo, siempre respetando las necesidades nutricionales de cada especie.

Los cuidadores preparan diariamente estos helados y los distribuyen durante las horas de mayor calor. El objetivo no es solo refrescar a los animales, sino también estimularles, ya que el proceso de obtener el alimento congelado les supone un entretenimiento.

A medida

Por ejemplo las suricatas disfrutan de gusanos congelados, mientras que para jaguares y leopardos se preparan polos elaborados con caldo de pollo y carne.

Los primates, entre ellos orangutanes, chimpancés y mangabeys, reciben estos sorbetes de frutas y zumos. En el caso de las jirafas de Angola, los sabores preferidos son los de ramas de olivo, una forma diferente de ofrecerles uno de los alimentos que ya forman parte de su dieta.

Según explica el parque, estos helados complementan la alimentación habitual del verano, en la que también se priorizan productos más frescos para facilitar la adaptación de los animales a las elevadas temperaturas.

Estudios científicos

La iniciativa tiene además respaldo científico. Un estudio publicado en la revista Animal Welfare por los investigadores James Brereton (University Centre Sparsholt), y Paul Rose, de la Universidad de Exeter,concluye que el denominado enriquecimiento nutricional, categoría en la que se incluyen alimentos congelados adaptados a cada especie, es una de las prácticas con mayor base científica en los zoológicos.

Un primate observa un bloque de hielo con fruta / INFORMACIÓN

Los autores explican que este tipo de alimentación no solo ayuda a nutrir a los animales, sino que estimula comportamientos naturales de búsqueda y manipulación del alimento, además de mejorar su bienestar físico y psicológico y contribuir a reducir conductas repetitivas asociadas al cautiverio ya que los alimentos se presentan de maneras que obligan a lamer, manipular, buscar o extraer la comida, prolongando el tiempo que tienen que dedicar a comer.

Piscinas y baños

Explican que los helados no son la única medida que aplican durante esta temporada ya que varias especies cuentan con espacios de agua para refrescarse cuando las temperaturas alcanzan sus máximos.

Indican que los hipopótamos pigmeos y los jaguares disponen de estanques permanentes que, durante esta época del año, se convierten en uno de los lugares donde pasan más tiempo. Por su parte, los mangabeys cuentan con una pequeña piscina equipada incluso con un tobogán, una instalación que, según explican, combina el refresco con el enriquecimiento ambiental.

Al aire libre

El parque también ha modificado parte de la rutina nocturna de algunos animales. Durante los meses más calurosos, especies como jirafas, chimpancés, jaguares, leones y leopardos, que normalmente descansan en instalaciones interiores, encuentran abiertas las puertas de sus recintos para poder salir al exterior durante la noche si así lo desean.

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Esta medida se suma a la que ya disfrutan durante todo el año otras especies como hipopótamos, watusis, ciervos, antílopes, canguros o avestruces, que tienen acceso continuado a sus espacios exteriores.