Luz verde a edificios más altos en Elche mientras Pablo Ruz apunta al próximo mandato para empezar con la revisión del Plan General

Más espacio para jardines, piscinas, zonas de juegos infantiles o pistas deportivas, a cambio de que los edificios tengan más altura para, de este modo, no perder edificabilidad en un momento en el que la falta de obra nueva es más que evidente. Ese es el propósito que se marcó el bipartito de PP y Vox en Elche aunque, para conseguirlo, poco menos que tuvo que volver a la casilla de salida en la tramitación cuando casi todo estaba hecho. Entre otras cosas, porque el servicio territorial de Urbanismo, dependiente del Consell, emitió un informe desfavorable, al considerar que la modificación puntual que pretendía introducir el Ayuntamiento en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la número 46, había visto alterado su objeto. Ahora, quince meses después, el proceso ha culminado. Hasta el extremo de que el pleno dio luz verde este lunes a este cambio de planeamiento con los votos a favor de PP y Vox, y la abstención de PSOE y Compromís.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante una de sus intervenciones. / Alex Domínguez

El peso de las mociones

Lo hizo en el marco de un pleno en el que, como siempre, buena parte del tiempo fue para las mociones, dos por cada partido de la oposición, por una por cada formación del Gobierno, aunque el PP acabaría colando en el tiempo de descuento otra presentada in voce y de urgencia por el alcalde, Pablo Ruz, para denunciar que el Gobierno de España había transferido 310 millones del Ministerio de Educación a Presidencia, resaltando que se iban a destinar 84.000 euros a “maquillaje” para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros. De hecho, de las siete mociones debatidas en total, solo dos iban sobre temas locales: la del PSOE relativa a reducir la contaminación acústica en la zona de Bonavista y Montesol y la de Compromís para habilitar más espacios para mascotas y actualizar la ordenanza de tenencia de animales. Ambas salieron adelante por unanimidad.

La bancada de la izquierda, en una votación. / Alex Domínguez

Bajas

Unanimidad al igual que en la de la formación valencianista sobre la defensa del derecho de las personas trabajadoras a la protección de su salud y el actual sistema de incapacidad temporal, en la que se aceptaron parte de las enmiendas presentadas por los populares. La moción llegaba tras las polémicas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando afirmó que el absentismo laboral es un “cáncer”, y abogó por que los trabajadores de baja cobraran menos. Los de Pablo Ruz, a su modo, y por boca del portavoz de la formación, Juan de Dios Navarro, entonaron el mea culpa, al decir de las palabras de Feijóo que “en un momento dado a lo mejor no fueron afortunadas”, y dieron su apoyo a la propuesta de Compromís.

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, en una intervención este lunes. / Alex Domínguez

De ETA a la “prioridad nacional”

Cinco mociones que, una vez más, se extralimitaban de lo que es la gestión municipal y que fueron desde la de Vox relativa al reconocimiento de las víctimas del terrorismo de ETA y la condena de esta banda criminal, con la abstención de los socialistas y el voto en contra de Vox, y en la que se vino a decir que Bildu es lo mismo que ETA, hasta la del PSOE para eliminar el concepto “prioridad nacional” de los presupuestos autonómicos. Lo mejor de todo es que luego se fueron tirando los trastos a la cabeza unos y otros sobre la poca utilidad de los plenos por los temas que se debatían, señal de que ni siquiera a diez meses de las elecciones algunos son capaces de mirar más allá de su ombligo.

Samuel Ruiz y Pedro José Sáez, de Vox, con Celia Lastra y Loli Serna, del PP. / Alex Domínguez

Sin abanicos

Todo en el marco de un pleno en el que desaparecieron los abanicos, y en el que el peso del edil de Vox Samuel Ruiz se vio en cierto modo contrarrestado por su compañero Pedro José Sáez, al que este lunes se le vio asumir un papel más activo. Por lo que hace al aire acondicionado, varias Asociaciones de Familias del Alumnado (AFA) de colegios públicos de Elche habían pedido a mitad de junio al alcalde, Pablo Ruz, y al conjunto de la Corporación municipal la celebración de los plenos de junio, julio y septiembre con el sistema de aire acondicionado apagado. Querían un gesto simbólico para que tomaran conciencia de lo que soportan cada año alumnado, profesorado y otros trabajadores de centros educativos de Elche entre los meses de mayo y octubre, con temperaturas que en muchos casos -y días- superan los 30 grados. Se solidarizaron en junio, pero en julio pasaron por alto la petición. Al parecer, se abordó en la junta de portavoces, donde PP y Vox se mostraron partidarios de encender la climatización, frente al rechazo de la izquierda.

El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez. / Alex Domínguez

Ordenación “más eficiente”

Por lo que respecta a la modificación del PGOU para que los edificios ganen en altura, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, fue el encargado de presentar este punto. Lo hizo argumentando que este cambio de planeamiento “permitirá mejorar el diseño de los futuros desarrollos urbanísticos de la ciudad mediante una ordenación más eficiente del suelo”. En este sentido, explicó que la reforma en cuestión “hará posible que en determinados sectores de suelo urbanizable, y siempre bajo estrictas condiciones técnicas, los edificios puedan alcanzar una mayor altura”, y apostilló que “la edificabilidad autorizada se concentrará en una menor ocupación de suelo, liberando más espacio para jardines, zonas verdes, áreas de estancia y espacios de ocio destinados al disfrute general de los vecinos”. No obstante, alertó de que, en ningún caso, se aumentará la edificabilidad, que el número de viviendas será el previsto para cada sector sin variación alguna, que habrá que justificar la conveniencia en cada caso, siempre antes de que finalicen las obras de urbanización, y que no será posible en el entorno de protección del Palmeral.

La modificación establece que los sectores clasificados con las claves 31 y 32, que actualmente cuentan con una altura máxima de siete u ocho plantas, podrán alcanzar hasta un máximo de doce plantas cuando se cumplan las condiciones previstas en el Plan General. Asimismo, en los sectores con claves 33, 36a y 36b, donde ahora se permiten entre cuatro y seis alturas, podrá autorizarse un incremento del número de plantas cuando sean colindantes con otro sector de mayor altura y se mantenga una diferencia máxima de dos plantas respecto al desarrollo vecino.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, este lunes. / Alex Domínguez

Reflexión general

Sin embargo, acabada la exposición de Soler, el debate tomó otros derroteros. De entrada, el portavoz municipal socialista, Héctor Díez, puso el foco en la necesidad de “una reflexión general sobre el desarrollo de la ciudad por encima de decisiones puntuales”, recogiendo el guante así de esas voces críticas que abogan por la revisión del PGOU frente a la política de cambios de planeamiento en función de las necesidades de cada momento. Es más, Díez afeó al Ejecutivo local su “poca iniciativa propia”, afirmando que “va a rebufo de las decisiones y las necesidades urbanísticas de terceros”. Para el socialista, ha sido un mandato de “poco contenido urbanístico”, alertando de que, a diez meses de las próximas elecciones municipales, queda poco margen para grandes decisiones de calado. Se refirió, sobre todo, a la ordenanza prometida para regular el cambio de uso de local comercial a vivienda, y de la que un año después no se ha sabido nada; de la apertura del sector E-21, en el entorno de la avenida Jubalcoy, en el barrio de Altabix; o de las 1.500 plazas de aparcamiento prometidas por el PP en la anterior campaña electoral.

La bancada de la derecha, en una votación este lunes. / Alex Domínguez

De la deuda al partido “del caos”

“No me esperaba esta intervención, pero está claro que estamos en campaña”, le respondió Soler al portavoz del PSOE. “Lo que estamos haciendo es avanzando en el urbanismo, arreglando muchas cosas que llevaban mucho tiempo ahí”, apostilló, sosteniendo que había sectores que llevaban años atascados por diferentes problemas y están saliendo ahora, alegando, de paso, que el E-21 depende de los urbanizadores. “Más deuda en Hacienda, poca iniciativa en política urbanística”, le respondería Héctor Díez en su segundo turno. “Esa es la diferencia entre gobernar el Partido Socialista del caos y de no hacer nada, y este gobierno, que no ha tenido ningún agujero, porque el Plan Económico-Financiero fue porque nos están aplicando unas normas que estaban hechas para ustedes, no para nosotros”, le rebatió Francisco Soler.

Parque Empresarial

Sin embargo, el debate se caldeó más en un punto que, a priori, parecía de trámite. En concreto, el de la rectificación de erratas del estudio de detalle de la manzana 2 del sector E-49 de la ampliación de Elche Parque Empresarial. Se consideraba una mera formalidad, hasta el punto de que Soler aquí no tomó la palabra inicialmente para presentar esta cuestión. Sin embargo, la portavoz de Compromís, Esther Díez, participó contra todo pronóstico, además, hurgando en la herida otra vez con la licencia “exprés” del alcalde, Pablo Ruz, al que no le quedó otra que acabar entrando.

José Claudio Guilabert y Pablo Ruz, este lunes. / Alex Domínguez

Sin espacios de diálogo

La líder de la formación valencianista comenzó afeándole a Soler que no tomara la palabra, continuó diciendo que es “preocupante que el trámite llegue con ese retraso con quienes nos prometieron que tenían una varita mágica para adelantar estas cuestiones”, y finalizó con la estocada final criticando que, en este mandato, no haya habido avances significativos en materia urbanística, como había dicho anteriormente su homólogo en el PSOE, y, encima, como añadió, que “no se estén dando ni siquiera los espacios para que los diferentes grupos municipales podamos consensuar cuáles tienen que ser los próximos desarrollos del municipio en términos urbanísticos y, sobre todo, qué modelo de ciudad queremos”.

Los ediles socialistas Héctor Díez, Mariano Valera y Patricia Macià. / Alex Domínguez

"Cinco minutos por obligación"

Fue en ese punto en el que elevó el tono, recriminándole al propio Francisco Soler y al concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, que precisamente son los ediles que llevan las áreas de más peso municipal, que no den cuenta en las comisiones de las actividades que impulsan desde sus respectivas áreas. “Tenemos que estar utilizando los cinco minutos que ustedes -en alusión al bipartito- por obligación tienen que darnos en estos plenos municipales, porque no hay manera de encontrarlos en otro sitio. Incluso las comisiones de Urbanismo intentan liquidárselas en cinco minutos”, sentenció, enlazando en ese momento con la licencia “exprés” del alcalde.

Lo hizo señalando que “tenemos un alcalde que nos dice que no sé por qué un día se enfadó... Ah, sí, por una cuestión urbanística que afectaba a una propiedad particular suya sobre la que todavía no ha dado explicaciones, vamos a recordarlo, señor Ruz, por mucho que quiera pasar de corrido sobre ese tema, y dice que por eso no nos convoca a los portavoces a hablar ni al inicio de curso ni en ningún otro momento, ni para hablar de los presupuestos municipales ni para hablar de las cuestiones importantes de esta ciudad”. Tras ello, sentenció que “tristemente ese va a ser el legado que dejará el señor Ruz cuando finalice este mandato”. Concluyó reivindicando la revisión del Plan General, porque, subrayó, eso implica “hablar del modelo de ciudad que queremos y eso ni está ni se le espera”. No obstante, al final de la sesión, al filo de las tres de la tarde, y en respuesta a una de las preguntas formuladas, en este caso por José Joaquín Belda, Pablo Ruz afirmó que en el próximo mandato, si repite como alcalde, se “abrirá el melón” de la revisión del PGOU.

El portavoz del PP, Juan de Dios Navarro. / Alex Domínguez

De la licencia a la dirección

Como era previsible, no salió al encuentro de Esther Díez Francisco Soler, sino Pablo Ruz. “Lo que ha hecho usted es una vez más romper todas las barreras”, le espetó a la portavoz de Compromís, que se convirtió a partir de ahí en foco especial de las críticas del alcalde en intervenciones posteriores. El regidor ilicitano se mantuvo firme en lo que ya ha dicho en otras ocasiones: que la edil socialista Patricia Macià desveló la dirección “íntegra” de su vivienda, que en ningún momento había pedido disculpas públicamente o en privado, y que ya había dado cuenta de la licencia en un pleno anterior.

“Este que les habla se ha sometido al escrutinio de la Corporación sobre mi única vivienda. Y este que les habla no ha tenido ningún problema en que se trate del tema”, alegó, aunque sin poder esconder que no es un tema en el que se sienta cómodo. “Lo que me parece indecente es que usted siga cruzando barreras y fronteras, y diga que es una cuestión particular haber respondido a un hecho que es potencialmente delictivo y penal, que es la señora que tiene sentada al lado -por Patricia Macià- desvelara mi dirección privada en una comparecencia pública”, expresó dirigiéndose a Esther Díez, y tratando de llevar el tema una vez más de la licencia a que se hiciera pública su dirección.

Incluso llegó a tachar de política “barribajera” la practicada por los socialistas. “Política barriobajera es insultar a otros miembros de esta Corporación municipal sin que el alcalde diga nada”, le respondió Esther Díez, acusando, de paso, a Ruz de “victimizarse” y de no dar respuestas convincentes a la forma en la que obtuvo la licencia para su casa.

Elche celebra el pleno de julio con varios asuntos clave sobre la mesa / Alex Domínguez

Modificaciones presupuestarias

Previamente, habían pasado por el pleno las modificaciones presupuestarias 25 y 26 del presupuesto municipal, en un caso por créditos extraordinarios y bajas por anulación, por 42.000 euros, para los convenios con asociaciones empresariales como Jovempa, la Asociación Española de Componentes para el Calzado y Marroquinería (AEC), Cedelco y el CEEI; y en otro por suplementos de créditos y bajas por anulación, por algo más de 496.000 euros. Junto a ello, fueron otros dos cambios en la hoja de ruta económica de Visitelche, y se dio cuenta del informe de seguimiento del Plan Económico-Financiero (PEF) del primer trimestre de este año. En su turno, Esther Díez puso el foco en las entidades patronales, no por los convenios en sí, que vienen de otros mandatos, sino porque, como recordó, cuando se aprobó el presupuesto, se dijo “falsamente en realidad” que se eliminaban convenios nominativos con entidades en el área de Promoción Económica, en manos de Vox, algo a lo que ahora se le ha dado carta de naturaleza con esta modificación presupuestaria, mientras que los sindicatos no tienen aportaciones municipales.

“Falta de planificación y trasparencia”

Por su parte, la edil socialista Patricia Macià reiteró el argumento de plenos anteriores: “De nuevo, el grupo municipal socialista ha tenido que ser y ejercer de concejal de Hacienda y explicar que el presupuesto se modifica por vigesimosexta vez”, terció, reprochando la opacidad del equipo de gobierno a la hora de dar cuenta de cuestiones que tienen que ver con las arcas públicas. “Claro que un presupuesto se modifica, pero lo que no se entiende es que haya conceptos que no estén plasmados desde el primer momento en su presupuesto”, enunció, lo que le valió para acusar al bipartito de “falta de planificación y de transparencia”.

Sindicatos

Soler, en el turno de réplica, incidió en que “no se dejó fuera a los sindicatos, simplemente se les decía que ese convenio no podía ser genérico y que tenía que concretarse en proyectos”, afirmando que el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, ya se lo explicó en la comisión de la semana pasada, y defendió que las modificaciones siempre son necesarias por la gestión del día a día. “No acaban de ver que ustedes no gobiernan y que aquí se está gestionando conforme quieren los ciudadanos, no conforme quiere su partido”, indicó dirigiéndose a la bancada socialista.

Del PEF al gasto en personal

“Estamos ante un ayuntamiento encorsetado por un Plan Económico-Financiero que en realidad lo que ha hecho es gastar mucho dinero, pero no dar respuesta a los problemas reales que hay en la calle, como, por ejemplo, vivienda”, contraatacó después Esther Díez, adelantándose al siguiente punto. “No se dan cuenta de que no han planificado bien este documento económico, y el del año que viene será mucho más ajustado porque están aumentando los gastos fijos, no sólo de personal, que ya vamos por 112 millones, sino por los contratos millonarios que están adjudicando”, mantuvo, por su parte, Patricia Macià, quien zanjó que “van por la cuerda floja, están tensando las cuentas municipales y, al final, ¿saben quién les salvará? El de siempre, el Gobierno de Pedro Sánchez”, ante las risas de la bancada de la derecha.

Derroche para unos y gestión para otros

Ya en el punto del PEF los argumentos más o menos se repitieron, con acusaciones de la izquierda al Ejecutivo local de “derrochar” el dinero público, recordando Macià el déficit de 8,5 millones con los que se cerró el ejercicio 2024, mientras que Soler sacaba pecho de la gestión del bipartito, manteniendo argumentos calcados unos y otros a los de plenos anteriores celebrados en Elche.