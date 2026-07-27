El PP recoge carrete con los orines de perros en Elche: retira la campaña con tirón de orejas de sus socios de Vox

“Me increpan si mi perro mea en la acera y hay vecinos con mil ojos desde sus ventanas observando a ver dónde va a hacer las necesidades". Las palabras de Francisco Martínez, vecino de Carrús, hace solo unos días no podían ser más elocuentes a la hora de definir el estado de ánimo de los tutores de mascotas, tres semanas después de que el bipartito de PP y Vox en Elche lanzase una campaña para incentivar que los canes hagan sus necesidades en las calzadas y no en las aceras ni zonas verdes o mobiliario urbano, como así recoge desde hace años la Ordenanza Municipal de Limpieza. Unas palabras que, encima, venían ratificadas por dos millares largos de firmas, con las que se pedía que se revocara al ordenanza, que apunta a sanciones de hasta 750 euros, por una cuestión de seguridad vial y de bienestar animal. Desde Compromís, en este sentido, estuvieron hábiles, y optaron enarbolar esta causa y llevar la cuestión al pleno de este lunes con una moción con la que acabaron haciendo pleno al quince. Por un lado, el Ejecutivo local, por boca del concejal de Limpieza, José Claudio Guilabert, se vio obligado a recoger carrete, pedir perdón y anunciar que la campaña se va a retirar, y, encima, dio pie a que sus socios de Vox mostraran públicamente sus discrepancias con esta medida. La propuesta de la formación valencianista salió adelante por unanimidad, en una jugada redonda. De hecho, en los últimos días se han quitado de las calles los carteles de la campaña.

La bancada de la derecha, en una votación este lunes. / Alex Domínguez

Criminalización

La moción en cuestión reivindicaba más espacios para mascotas y pedía actualizar la ordenanza de tenencia de animales. La portavoz de Compromís, Esther Díez, empezó poniendo en tela de juicio la campaña. “Reina en casa, cívica en la calle, esa es la mejor idea que han tenido el Partido Popular y Vox para luchar contra los orines de los perros, como si los animales tuvieran la capacidad de entender una ordenanza municipal”, lanzó. Acto seguido, puso el foco en la polémica que ha generado la campaña a lo largo de las últimas semanas, con la indignación consiguiente de los tutores de las mascotas, por criminalizar a los animales sin dar alternativas. “Claro que falta una mayor concienciación ciudadana para que las deposiciones y los orines de los animales no generen problemas de suciedad en la vía pública, y está bien recordarlo”, admitió Díez, pero añadió que “el Ayuntamiento debe asumir sus responsabilidades”.

La bancada de la izquierda, en una votación. / Alex Domínguez

Sensibilidad

Unas responsabilidades que, para Esther Díez, pasan por la introducción de mejoras en materia de bienestar animal o por la creación de parques para mascotas, además del mantenimiento de los que ya existen, contraponiéndolo a lo que se hizo en el anterior mandato, sobre todo a través de los presupuestos participativos. “Si un gobierno tiene la sensibilidad, lo que hace es desarrollar políticas para garantizar los derechos de los animales y no enfocarlo exclusivamente como un problema y, en el caso de los orines y las deposiciones, estamos hablando de una de las caras más conflictivas, pero la solución no puede ser restringir y multar”, sentenció, a modo de crítica por las políticas que está desarrollando el bipartito en este campo.

José Claudio Guilabert y Pablo Ruz, este lunes. / Alex Domínguez

Políticas globales

Por eso, pidió políticas globales que garanticen las infraestructuras necesarias, incluso con urinarios ecológicos en el casco urbano y pedanías, y que se asegure la concienciación ciudadana, para lograr la convivencia entre humanos y población animal. Lo hizo, además, apostillando que esta polémica ha puesto en evidencia la necesidad de actualizar la ordenanza actual de bienestar animal, de 2017, no sólo desde el punto de vista punitivo, también propositivo. Entre otras cosas, porque en 2023 el Gobierno central aprobó una ley en este sentido.

El pleno celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Elche. / Alex Domínguez

Agentes

Acabada su intervención, tomó la palabra el portavoz adjunto socialista, Mariano Valera, que, tras incidir en que “un perro no sabe dónde termina la acera y empieza una polémica política”, tachando de “disparate” la campaña, por enfrentar a la ciudadanía, avanzó que apoyaría la propuesta de Compromís. “Nosotros tratábamos a los propietarios como colaboradores y ustedes los que están haciendo aquí es presentarnos continuamente como sospechosos”, afirmó, recordando, de paso, la controversia que generó en su momento la recuperación de animales en espectáculos. Asimismo, rechazó la necesidad de que haya agentes de paisano para controlar a los propietarios de mascotas. “Respeto profundo a la Policía Local. Por eso mismo, creemos que el servicio sin uniforme debe de reservarse para prevenir o investigar hechos graves”, mantuvo, pese a que fue el propio comisario principal, César Zaragoza, quien hace unos días abogó por esta vía. “Esta es la prioridad de seguridad que necesita nuestra ciudad y no esconder el uniforme para perseguir dónde orina un perro”, agregó.

Preocupación por la deriva de los plenos

En su segundo turno, Esther Díez criticó que el PP no hubiera tomado la palabra. “Me preocupa profundamente la deriva que están tomando los plenos municipales. Tenemos un alcalde que es capaz de estar hablando minutos y minutos sobre la ilegalización de un partido democrático -por Bildu- en una cosa que en absoluto es competencia municipal, pero cuando se le plantea una cuestión muy concreta de la gestión local es incapaz de hablar, ni él ni nadie del Gobierno municipal”, puntualizó.

Marcha atrás con contraataques

Sin embargo, ahí llegó la primera sorpresa. No sólo tomó la palabra José Claudio Guilabert por el PP, sino que dejó claro que el bipartito iba a recular, aunque incidiendo en que la ordenanza la aprobó un equipo de gobierno de izquierdas. "Desde la Concejalía de Limpieza nos equivocamos al transmitir una ordenanza que elaboraron ustedes, la izquierda”, proclamó, aunque afirmando que el objetivo era concienciar. “Este servidor pide disculpas. Este servidor con la autorización del alcalde retira la campaña”, sentenció, aunque volviendo una y otra vez al hecho de que las sanciones vienen de una ordenanza aprobada por PSOE y Compromís.

“Esperemos que la señora Patricia Maciá pida perdón por revelar la dirección del señor alcalde. Aún seguimos esperando que la señora Esther Díez pida perdón a las 400 jóvenes que se han ido a ayudar a enfermos a Lourdes o que pida perdón por habernos llamado racistas, o que el señor Héctor Diez pida perdón por habernos llamado machistas”, puso encima de la mesa entonces, tratando atacar a la bancada de la izquierda. “Es que ni rectificar con humildad saben”, le acabó afeando la portavoz de Compromís.

“No somos animalistas, pero queremos a los animales”

Pese al rifirrafe, los cuatro grupos votaron a favor de la propuesta de la formación valencianista. Ahora bien, quedaba una última sorpresa. La portavoz de Vox, Aurora Rodil, pidió la palabra en el turno de explicación voto. “Nosotros, desde Vox, no somos animalistas, pero realmente queremos mucho a los animales, yo especialmente que tengo tres en mi casa”, apuntó a modo de introducción. Tras ello, no se mordió la lengua en su crítica a sus socios: “Debo decir que no nos gustó la campaña y se los dijimos, porque era desagradable para los que tenemos perros y gatos ver eso”, concluyó. No obstante, luego trataría de templar un poco al matizar que la campaña era una respuesta al malestar generalizado de la población por la suciedad generada por los propietarios de mascotas incívicos en Elche.