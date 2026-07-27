La prensa histórica de Elche ya tiene un hueco en Europa

La prensa histórica de Elche, gracias a la Biblioteca Municipal Pedro Ibarra, se encuentra ya a disposición de la ciudadanía, no solo ilicitanos sino también europeos, ofreciendo un valioso patrimonio documental que recoge información hasta la década de los 40 del siglo XX. La documentalista municipal Anna Álvarez afirma que otras ciudades de la provincia alicantina ya formaban parte de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura y, como no podía ser menos, Elche también buscó la manera de que el municipio estuviera representado en una de esas páginas.

Cabeceras

Así las cosas, el pasado mes de mayo, apunta Álvarez, se publicaron 102 cabeceras ilicitanas en la web, lo que supone aproximadamente un total de 7.000 ejemplares que se encuentran a disposición de cualquier persona. Esta colección, tras ser aprobada por el ministerio, pasó a formar parte en primer lugar de la web documental más importante del país, "Hispana", según recalca la documentalista municipal, y a su vez, de "Europeana", ejemplificando que "desde un holandés hasta un murciano puede consultar la prensa histórica de Elche".

Inicios

Esta iniciativa comenzó a cobrar sentido en 2024, año en el que comenzaron todos los trámites necesarios para su puesta en marcha. Tras largos meses de gestiones, fue a principios de 2026 cuando se consiguió su incorporación a dicho portal. No obstante, Anna Álvarez asegura que "todavía quedan cabeceras por publicar", ya que la principal limitación con la que cuentan son los derechos de autor, que prescriben a los 75 años. La mayoría de la documentación registrada acoge hasta el año 1948, exceptuando la información de la revista Festa d'Elx, de 1941, ya que los autores cedieron sus derechos al uso público y sí que se encuentra al alcance de cualquier persona que quiera consultarla.

Periódicos

Algunos de los periódicos que aparecen en este portal, tal y como expresa la documentalista, fueron elegidos o bien porque algunos de los temas tratados le interesaban al historiador local Pedro Ibarra o bien porque tenían relación con las fiestas de Elche. Sin embargo, todavía queda información en el "tintero" que no pudo ser enviada en aquel momento porque las publicaciones estaban en mal estado y requerían de una mejora, según recalca Álvarez.

Ampliación

De esta manera, Anna Álvarez garantiza que la documentación seguirá ampliándose a partir desde este mismo año, e incluso revela que la revista nacional "Hispania" de 1935, la cual contaba con un número especial dedicado a Elche y sus fiestas, será enviada a Madrid en los próximos meses para poder incorporarla a la web gracias a su reciente restauración.

Anna Álvarez junto a los documentos de la prensa histórica. / Alex Domínguez

Web

De la misma forma, desde la biblioteca municipal de Elche se ha conseguido ofrecer "una web mucho más comunicativa", gracias a la incorporación de contenido histórico del libro de Miguel Ors La prensa ilicitana: 1836-1980, y, por último, un inventario sobre las publicaciones que se encuentran digitalizadas, señala Álvarez, quién, además, agradece la labor del investigador ilicitano Pedro Ibarra, ya que reconoce que, "si disponemos de esta prensa, es, en gran parte, gracias a él".

Búsqueda

A la hora de buscar información, entran en acción los "metadatos", es decir, una serie de elementos que identifican y ordenan recursos digitales que tratan de agilizar el proceso de búsqueda. En este caso, tal y como indica la documentalista, con tan solo escribir el nombre de la cabecera o gracias a las palabras clave, los resultados aparecerán de manera fácil y directa. La web además, recoge un índice dividido en dos secciones, cabecera y artículo, donde aparecen ordenados alfabéticamente todos los periódicos disponibles y escaneados en PDF, entre ellos "La Acción" o "Juventud", originarios de Elche.

Propósito

De esta manera, lo que se pretende conseguir con esta digitalización, según manifiesta la documentalista, es que no sea necesario acudir de manera física a la biblioteca municipal, que en consecuencia se consiga preservar el ejemplar original y, por supuesto, se pueda consultar la información desde cualquier punto europeo.

El periódico "Juventud: semanario independiente" que ya se encuentra disponible en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. / Alex Domínguez

Iniciativa

Esta novedad, según expresa Anna Álvarez, surge tras la demanda de la prensa, que ha sido necesaria en cualquier trabajo histórico, sobre todo a principios del siglo XX. Esta transición del soporte escrito tiene lugar debido a que "los materiales muy solicitados, manipulados y frágiles necesitan digitalizarse porque pueden perderse", sostiene.

Presentación al público

Con motivo de este proyecto, Álvarez anuncia que el 24 de septiembre, en la sede de la UMH ubicada en la Plaça de Baix, tendrá lugar una presentación encabezada por la jefa de la sección de biblioteca, Laura Samper Bustamente, y ella misma como documentalista para explicar el proceso que ha supuesto esta iniciativa, así como la variedad de medios que se encuentran disponibles en la web y la prensa que aguarda la ciudad de Elche.