Primeras reacciones del capitán del Elche, Josan, como pregonero de las Fiestas: "Este balcón solo trae cosas buenas"

El próximo 7 de agosto será la cuarta vez que Josan (José Antonio Ferrández) se suba al balcón del Ayuntamiento, pero esta última protagonizando el pregón de las Fiestas, después de haber sido el único jugador del Elche C.F. que ha estado en algunas de las mayores celebraciones del club franjiverde, desde el ascenso a Segunda División en 2018 hasta los primeros ascensos a Primera en el último lustro. Es más, el propio capitán reconoció que este balcón "solo nos trae cosas buenas" para llamar a la ciudadanía a que acudan al pregón en la Plaça de Baix.

Breve acto

El extremo hizo estas declaraciones en un breve acto de menos de diez minutos en la Sala el Consell este lunes, coincidiendo con un receso del pleno municipal, y después de que se acabase filtrando el pasado viernes la designación tras conocerse su renovación con el club y antes, por tanto, de que el propio alcalde, Pablo Ruz, pudiera comunicar la nueva.

Josan desde el balcón del Ayuntamiento de Elche este lunes / Alex Domínguez

Prácticamente lo mismo que le sucedió en 2025 cuando el propio pregonero Mario Vaquerizo desveló el encargo en una entrevista previa, lo que llevó al primer edil y a su socia de gobierno, Aurora Rodil, a salir en junio a anunciar al afortunado en un ambiente de total complicidad entre ambos, pese a que después llegaría una crisis de gobierno por esta elección con los concejales de Vox ausentándose en el acto que abre las celebraciones en honor a la Maredéu.

"Es una ilusión muy grande"

El encuentro de este lunes, al que acudieron todos los portavoces municipales, fue escueto pero revelador para escuchar por primera vez las impresiones del jugador, que hasta ahora no se había pronunciado públicamente sobre un nombramiento que considera uno de los mayores reconocimientos que podía recibir en la ciudad. "Es un orgullo y una ilusión muy grande ser pregonero de Elche", afirmó nada más tomar la palabra después de que Ruz resumiese a modo de semblanza su trayectoria.

Josan explicó que la propuesta de Ruz le produjo una enorme alegría desde el primer momento. "Cuando me llamó Pablo, la verdad es que me hizo muchísima ilusión", confesó. Durante su comparecencia también fue preguntado por la coincidencia casi simultánea entre su renovación una temporada más y el anuncio del cargo.

Josan con Ruz en el balcón del Ayuntamiento de Elche / Alex Domínguez

Señaló que hace dos meses ya empezaron los contactos con el alcalde y que "por circunstancias" ambos acontecimientos acabaran produciéndose con horas de diferencia. "Lo importante es que ya está aquí y que tanto una cosa como la otra han salido bien", enfatizó.

Contactos

En esta misma línea, desde el seno del Ejecutivo local trasladan a este diario que el nombramiento "estaba más que acordado" pero se optó por la espera para que la designación no entorpeciera ni supusiera una presión para el club ni para el propio jugador en medio de las negociaciones deportivas, que también se han producido especialmente en estos dos últimos meses, hasta el punto que la pretemporada avanzaba y el futuro del crevillentino estaba en el aire.

Preguntado sobre si le hubiera gustado que se desvelase su nombre de otra manera, sin filtraciones, Josan reconoció que "era tarde ya para anunciarlo, íbamos con retraso", exponiendo que incluso se habían fijado ya varias fechas para hacer la presentación, aunque expuso que aunque era un secreto, "a poco que lo puedas comentar se corre la voz". Estos días también evitó dar pistas la concejal de Festejos, Inma Mora, preguntada en la comida de la Gestora de Festejos Populares con los medios, limitándose a decir que sería una persona muy querida en Elche.

Al margen de cómo se ha terminado desvelando el nombre, el crevillentino aseguró que afronta la responsabilidad con la intención de estar a la altura de una ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo desde hace décadas. "Espero que lo hagamos bien, que represente a Elche lo mejor posible y, sobre todo, que sea con mucho sentimiento y con mucho cariño hacia la ciudad". Como anécdota Josan comentaba después del acto que paisanos suyos le han dicho que por qué no había sido pregonero en el municipio alfombrero, pero admitió que tampoco el Ayuntamiento crevillentino lo había propuesto antes.

Josan con los portavoces de los grupos municipales y el alcalde tras el acto de presentación como pregonero / Alex Domínguez

El consejo de Nino

El capitán reconoció además que una de las primeras personas con las que habló tras acordarse el nombramiento fue Nino, su antecesor, otro de los grandes símbolos del club ilicitano y pregonero en 2019.

Expuso que el delantero le explicó cómo vivió aquella experiencia y le trasladó algunas recomendaciones de cara a un momento que el actual capitán afronta con una mezcla de responsabilidad e ilusión. Aunque no entró a dar detalles de esa conversación, admitió que le sirvió para hacerse una idea de la magnitud de un acto que congrega cada año a miles de personas en la Plaça de Baix.

Más allá del fútbol, Josan señaló que para él la Nit de l'Albà es predilección dentro de las Fiestas y declaró que mantiene cierto contacto con tradiciones ilicitanas ya que su pareja pertenece a una comparsa de Moros y Cristianos. Aunque no ha estado dentro del ámbito festero local sí que guarda bonitos recuerdos dentro del bando de la cruz al haber desfilar de pequeño en una filà de Caballeros del Cid en Crevillent.

Recuerdos

No pasó por alto que desde el balcón del Ayuntamiento celebró hace ahora algo más de un año el ascenso junto a miles de aficionados por lo que lejos de prometer grandes discursos, aseguró que su intención será hablar desde el corazón y devolver, al menos en parte, el cariño que la ciudad le ha demostrado durante todos estos años.

"Voy a intentar hacerlo con mucho sentimiento y con el cariño que le tengo a la gente y el cariño que siempre me han dado ellos como afición, devolvérselo", concluyó un futbolista que, tras convertirse en el único jugador de la historia del Elche en participar en tres ascensos de categoría con el club, añadirá ahora otro capítulo muy especial a su historia personal al convertirse en la voz que dará comienzo a las fiestas más importantes de la ciudad.

Por su parte Ruz destacó que Josan encarna como pocos los valores que identifican tanto al Elche CF como a la ciudad. Durante su intervención recordó la trayectoria del futbolista desde su llegada al club hace una década y subrayó que es el único jugador que ha participado en los tres últimos ascensos de la entidad además de superar ya los 280 partidos oficiales con la camiseta franjiverde y situarse entre los futbolistas con más encuentros en la historia del club.

Sin embargo, más allá de sus méritos deportivos, el regidor puso el acento en su faceta personal, asegurando que durante las negociaciones para su renovación descubrió a "una persona humilde, una persona buena", que desde el primer momento manifestó su deseo de seguir en el Elche. Al hilo, defendió que "Josan representa todos los valores que el fútbol atesora: la perseverancia, la pertenencia y el compromiso", apuntando a que hablar del extremo es hacerlo de "esperanza y orgullo" para toda la afición ilicitana.