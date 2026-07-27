La UMH de Elche premia una investigación que destapa cómo los algoritmos funcionan como "ejército provida"

Una investigación que analiza el funcionamiento de las campañas de desinformación y la capacidad de los algoritmos para amplificar discursos provida a través de las redes sociales se ha alzado con el primer Premio Miguel Hernández para la Libertad de Prensa convocado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El reportaje ganador, bajo el título Soldados del algoritmo: el ejército provida que obedece y viraliza, es de Daniela Mendoza Luna, periodista mexicana, académica y directora general de la plataforma de verificación "Verificando".

1.000 euros

El certamen, dotado con 1.000 euros, lo lanzó la institución académica para reconocer los mejores Trabajos Fin de Máster del Máster de Formación Permanente en Periodismo y Democracia.

La entrega de los premios tuvo lugar en Bogotá, en Colombia, coincidiendo con la celebración del 14 Festival Gabo, escenario en el que también se clausuró la primera edición del Máster de Formación Permanente en Periodismo y Democracia, una iniciativa impulsada por la UMH en alianza con Reporteros Sin Fronteras y la Fundación Gabo, con el respaldo de la Cátedra Miguel Hernández, dirigida por el profesor José Luis Vicente Ferris.

Viral

El premio reconoce el esfuerzo investigador desarrollado por Mendoza para abordar uno de los grandes retos actuales del periodismo: comprender cómo se organizan y viralizan determinados movimientos en las redes sociales y cuál es el papel que desempeñan los algoritmos en la amplificación de sus mensajes.

La investigación fue realizada como Trabajo Fin de Máster dentro del programa de especialización en Periodismo y Democracia, una formación dirigida a periodistas de toda Iberoamérica centrada en los desafíos éticos, políticos y profesionales que afronta la profesión en un contexto marcado por la desinformación, la polarización y las amenazas a la libertad de prensa.

Clausura

Durante el acto de clausura del máster se celebró la mesa redonda "Los puentes entre la academia y el periodismo comprometido con la democracia", en la que participaron el director del máster y profesor de la UMH, José Luis González Esteban; la subdirectora, Carmen María López Rico; la directora de Efecto Cocuyo y madrina de la primera promoción, Luz Mely Reyes; y la periodista colombiana Juanita Vélez, coordinadora de una de las asignaturas del programa.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las redes de cooperación internacional para proteger la libertad de prensa, mejorar la calidad del periodismo y reforzar la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación.

Un momento de la entrega de premios del certamen de la UMH de Elche en Colombia / INFORMACIÓN

Durante la ceremonia también se entregaron los diplomas a los estudiantes de esta primera promoción, integrada por profesionales procedentes de México, Perú, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Colombia.

Dos accésits

Además del primer premio, el jurado otorgó dos accésits de 250 euros. Uno de ellos recayó en la periodista Irene Abad Berenguer, por su investigación sobre la memoria histórica en Mauthausen, mientras que el segundo fue para Desireé Yépez Renjifo, por el reportaje De reportero a objetivo: la historia del primer periodista deportado por Trump.

Matrícula

Como broche, la UMH anunció la apertura del plazo de matrícula hasta el 15 de septiembre para la segunda edición del citado máster, una formación completamente virtual dirigida a periodistas de toda Iberoamérica. El programa, dirigido por González, López Rico y la periodista colombiana Laura Ardila, está vinculado al programa de acogida Elche-UMH Espacio Seguro RSF para la Libertad de Prensa.