La UMH de Elche pone fin al cuello de botella del parking con las obras de urbanización

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche aprovecha las obras de pavimentación y ajardinamiento en el entorno de La Galia para acabar con un cuello de botella habitual durante años. Cada vez que llegaban fechas de impacto turístico como Semana Santa, Navidad y algunos fines de semana, acceder al parking principal del campus ilicitano podía llegar a ser una odisea. Y es que hasta hace semanas se permitía, o al menos no se multaba, el aparcamiento en toda la banda que linda con el huerto hasta llegar al Conservatorio, lo que provocaba que, por una evidente falta de espacio, se armase el lío a la hora de entrar y salir.

Partiendo de que algunos días como el viernes cuando caía la tarde se concentraban en un espacio reducido padres de alumnos del centro musical y estudiantes universitarios que querían enfilar la Avenida de la Libertad mientras otros conductores buscaban entrar al estacionamiento gratuito que conduce además al macroparking donde se celebran eventos como la barraca municipal.

Vacaciones

Para aliviar la situación la institución académica ha optado por restringir el aparcamiento varios metros a través de una línea naranja para que en el punto de entrada y salida no se repitan estas circunstancias. Ahora habrá que esperar a después de Fiestas para comprobar, ante picos de afluencia máximos, si la medida tiene el resultado esperado ya que en estos momentos el nivel de ocupación es muy bajo por las vacaciones de verano.

Después de formalizarse en mayo el contrato, la reurbanización y el ajardinamiento arrancaron con el inicio de la temporada estival para impactar lo menos posible de cara al próximo curso, aunque se contempla que puedan estar concluidas de cara a noviembre más que en octubre, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución máximo que se fijó era de cuatro meses. Indican, además, que la actuación no condicionará el nivel de plazas de aparcamiento aunque durante las obras sí que hay una banda acotada.

Tres décadas

La memoria justificativa del proyecto, que se licitó por algo más de 237.000 euros, apunta a la necesidad de renovar una de las zonas más antiguas del campus de Elche ya que fue urbanizado en 1997, coincidiendo con el nacimiento de la propia universidad, por lo que casi tres décadas después presentaba un importante desgaste tanto en pavimentos como en zonas ajardinadas, mobiliario urbano e instalaciones.

Señal de tráfico que avisa de las obras junto al parking de La Galia de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

La UMH considera que esta situación no solo incrementaba los costes de mantenimiento, sino que también afectaba a la seguridad de los peatones y a la imagen de uno de los principales accesos desde el casco urbano. La intervención se centra en los exteriores que rodean exterior que rodean el edificio Torreblanca y el parking de La Galia, los dos puntos más próximos al centro.

Las obras incluyen la demolición de los pavimentos deteriorados para construir nuevos recorridos peatonales completamente accesibles, eliminando barreras arquitectónicas y facilitando la conexión entre el edificio, el aparcamiento y las principales zonas de tránsito. También se habilitarán nuevas áreas de estancia equipadas con bancos y papeleras, acompañadas por arbolado de sombra para hacer más confortable el espacio. En estos momentos se puede contemplar cómo está patas arriba toda la jardinería anterior que dará un vuelco tras las obras ya que uno de los ejes es la renovación paisajística.

Riego por goteo

Así las cosas, las nuevas zonas verdes tendrán criterios de sostenibilidad, incorporando especies autóctonas de bajo consumo hídrico y un sistema de riego por goteo automatizado que permitirá optimizar el uso del agua. Paralelamente, se ejecutará una nueva red de drenaje mediante canaletas, sumideros y colectores conectados a la infraestructura general del campus para mejorar la evacuación de las aguas pluviales.

La intervención también supondrá la renovación completa del alumbrado exterior mediante luminarias LED de alta eficiencia energética, que además era una demanda de quienes accedían de noche al parking, con nuevas canalizaciones subterráneas, además de la instalación de nuevo mobiliario urbano y elementos divulgativos, como carteles identificativos de las especies vegetales y paneles informativos sobre el jardín.

Maquinaria recientemente actuando en las obras de reurbanización de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

En trámite

Mientras, la universidad está pendiente de adjudicar un segundo proyecto, de más envergadura que se eleva a los 600.000 euros, para adecuar y ajardinar el entorno del edificio Quorum I, donde se encuentra el laboratorio de idiomas, el Rectorado y el edificio Valona inaugurado en 2023. Todo para completar la urbanización de la fachada sureste del campus mediante la creación de nuevos itinerarios peatonales, zonas de dispersión y espacios verdes, además de reorganizar la movilidad interior, reducir el tráfico rodado en algunos viales y dotar también a la zona de sistemas de drenaje urbano sostenible, riego inteligente y alumbrado LED.