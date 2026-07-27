Elche activa un sector en Valverde con 3.000 metros cuadrados más para vivienda y un parque más grande que la Plaça de Baix

De dar rienda a más construcción en el Camp d'Elx a habilitar un parque más grande que la Plaça de Baix en Elche. El bipartito de PP y Vox ha activado el desarrollo urbanístico de una de las últimas bolsas de suelo pendientes de ordenar en la pedanía de Valverde después de que el Ayuntamiento haya iniciado el periodo de consultas del Plan de Reforma Interior (PRI) del Área de Reparto 3, un trámite que marca el comienzo de la evaluación ambiental y administrativa de una actuación que persigue completar la urbanización de una manzana de 23.644 metros cuadrados situada entre la avenida de Valverde y las calles Antella, Polop y Torres del Gaitán a escasos metros de la parroquia.

A partir de ahora se abre un periodo de 30 días hábiles de consultas (que empezaron a correr el pasado 22 de julio) para estudiar la iniciativa de la promotora, la mercantil Mactoca Ilicitana S.L. El trámite marca el comienzo de la evaluación ambiental y administrativa de este ámbito singular.

Aunque está rodeado por calles urbanizadas y forma parte del núcleo residencial de Valverde, todavía conserva amplias parcelas sin desarrollar, junto a viviendas unifamiliares ya consolidadas, algunas construcciones de uso industrial e incluso un edificio destinado a consultorio médico. El objetivo del proyecto es precisamente integrar definitivamente este espacio dentro de la trama urbana de la pedanía, completando las infraestructuras pendientes, ya que se abre la puerta a construir en unos 3.000 metros cuadrados más, y se dotará de nuevos espacios públicos.

Nuevo barrio

La actuación reserva un protagonismo especial a los espacios libres. El documento plantea la creación de una gran zona verde pública de 3.102 metros cuadrados, situada en la parte central del ámbito y concebida como el elemento vertebrador del futuro desarrollo. Este parque enlazará además con la zona verde ya existente en el sector VV-1, generando un corredor de espacios libres que mejorará la continuidad urbana de Valverde, según fija el documento. Digamos que ¡la superficie destinada a jardines supera ampliamente las exigencias mínimas del Plan General de Ordenación Urbana ya que mientras se establece una reserva mínima de 358 metros cuadrados de zonas verdes para un ámbito de estas características, la propuesta multiplica casi por nueve esa cifra, consolidando el parque como uno de los principales atractivos del proyecto.

Junto a este espacio, que promete convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la pedanía, partiendo del poco núcleo urbano que dispone, también se reserva una parcela dotacional de cerca de 480 metros cuadrados, destinada a futuros equipamientos públicos, además de mantener las infraestructuras ya existentes.

Más casas

Uno de los aspectos más relevantes del PRI es que apuesta por conservar prácticamente todas las edificaciones existentes. El documento reconoce que alrededor del 40% del ámbito ya se encuentra consolidado mediante viviendas que cumplen los requisitos. El plan plantea su integración en la nueva ordenación. Los propietarios únicamente deberán asumir las obligaciones urbanísticas previstas para las edificaciones semiconsolidadas, principalmente aquellas relacionadas con la cesión del suelo necesario para completar las calles, aceras o servicios públicos cuando resulte imprescindible.

El proyecto se completará sin alterar la configuración del núcleo actual con un desarrollo mediante única Unidad de Ejecución, es decir, que se ejecutará de forma conjunta sobre todo el ámbito, permitiendo completar al mismo tiempo las calles, el parque, las redes de servicios y el resto de infraestructuras previstas.

Una de las zonas de Valverde donde se intervendrá cerca del consultorio médico / INFORMACIÓN

Trama urbana

El proyecto mantiene la edificabilidad prevista por el Plan General y propone combinar dos tipologías residenciales. La parte consolidada conservará la clasificación de ciudad jardín (clave 6e), mientras que en la zona este se crearán nuevas parcelas con la tipología 6d de vivienda rural en núcleo, más adecuada para completar el tejido urbano existente.

En total, el PRI contempla cerca de 2.985 metros cuadrados de nueva edificabilidad residencial, a los que se suman otros 2.348 metros cuadrados correspondientes a las viviendas ya consolidadas. La actuación permitirá además finalizar toda la urbanización pendiente mediante la construcción de nuevos viales, aceras, alumbrado público, saneamiento, abastecimiento de agua, drenaje, canalizaciones y conexiones con el resto de la pedanía, todo con el fin de mejorar la accesibilidad como la seguridad vial.

Informes

Ahora bien, la ordenación tiene que adaptarse a condicionantes técnicos como el del Canal del Taibilla, que discurre por el borde este del sector y obliga a respetar una servidumbre de protección de cinco metros. El diseño del nuevo barrio tendrá que adaptarse a esta infraestructura hidráulica, incorporando además las exigencias técnicas planteadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para garantizar la protección de la conducción.

A ello se suma la presencia de una línea eléctrica de alta tensión que atraviesa parte del ámbito hasta un centro de transformación situado junto a la avenida de Valverde, por lo que tendrá que adaptarse la obra a estas instalaciones cuando apruebe la medida IDE Redes Eléctricas Inteligentes (Iberdrola), contando también con el sobrecoste que supondrán las actuaciones necesarias sobre la red eléctrica.

La actuación tendrá que tener también el visto bueno del Ministerio de Transportes, en concreto de la Dirección General de Aviación Civil, por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Toda la actuación se encuentra dentro del ámbito de protección aeroportuaria, por lo que cualquier desarrollo deberá obtener luz verde del citado organismo.

Además de estos organismos, deberán pronunciarse los propietarios afectados y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio para continuar con la tramitación antes de su aprobación definitiva. Además, la arquitecta municipal ha advertido de una pequeña incoherencia entre las superficies reflejadas en los planos y las tablas de la memoria, que deberá corregirse durante la tramitación del expediente.

1,7 millones

La memoria económica incorpora una primera estimación de los costes de urbanización, que ascenderían a 1,79 millones de euros, sin contar el IVA. La mayor parte del presupuesto corresponde a la ejecución del nuevo viario, al que se destinan cerca de 946.000 euros, mientras que la creación de la gran zona verde supondrá alrededor de 244.000 euros.

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El resto del presupuesto contempla actuaciones que van desde la jardinería, alumbrado, redes de abastecimiento y saneamiento hasta la adecuación del Canal del Taibilla, afecciones sobre la infraestructura eléctrica, el pago de indemnizaciones y otros conceptos vinculados al desarrollo urbanístico.