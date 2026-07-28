Del aula al cuidado de las personas: los futuros alumnos de Medicina conocen el campus del CEU en Elche

Las aulas todavía están vacías y el curso no comenzará hasta septiembre, pero más de una veintena de futuros estudiantes del Grado en Medicina del CEU en Elche ya han recorrido los espacios en los que iniciarán su formación universitaria. Acompañados por sus familias, participaron en una jornada organizada para conocer las sedes de Reyes Católicos y Capitolio, los recursos docentes y al equipo académico que los acompañará durante los próximos años.

La visita permitió que los estudiantes pusieran por primera vez imágenes y nombres al proyecto universitario que han elegido. Tras la recepción en Reyes Católicos, conocieron las instalaciones de este edificio y se desplazaron posteriormente hasta Capitolio, donde compartieron un desayuno en la terraza antes de continuar el recorrido por el campus.

La primera promoción de Medicina del campus de Elche iniciará una etapa de seis años basada en los conocimientos, las habilidades y el cuidado de las personas. / INFORMACIÓN

Sin embargo, la jornada no se limitó a mostrar aulas y espacios de convivencia. La bienvenida sirvió también para explicar qué tipo de formación recibirán quienes integrarán la primera promoción de Medicina en el campus ilicitano: una preparación científica y práctica que exigirá dedicación, pero que tendrá como referencia permanente el cuidado de las personas.

Una carrera para cuidar a quienes necesitan ayuda

El gerente del CEU en Elche, Paco Sánchez, trasladó a los futuros alumnos la responsabilidad asociada a la profesión que han elegido. Durante su intervención, definió Medicina como «una carrera exigente que os prepara para cuidar la vida de los que necesitan ayuda».

Sánchez relacionó esa vocación asistencial con la identidad cristiana de la Universidad y con una concepción de la profesión entendida como servicio. La formación médica, explicó, no se reduce a adquirir conocimientos sobre enfermedades, diagnósticos y tratamientos, sino que prepara para intervenir en momentos en los que otras personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Paco Sánchez, Álvaro Antón y Manuel Sureda explicaron a los estudiantes las claves académicas y humanas de su futura formación médica. / INFORMACIÓN

Su mensaje situó así el cuidado como uno de los hilos conductores de la futura etapa universitaria. Los estudiantes deberán afrontar una titulación con una elevada carga científica y práctica, pero también comprender que los conocimientos que adquieran tendrán una aplicación directa sobre la vida y la salud de sus pacientes.

«No se viene solo a estudiar una carrera»

El vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, Álvaro Antón, amplió esa reflexión hacia el significado de la experiencia universitaria. «No se viene solo a estudiar una carrera, se viene a ser universitario», afirmó ante los estudiantes y sus familias.

Antón explicó que el modelo del CEU contempla una formación integral que no termina en las asignaturas del plan de estudios. Junto a la preparación específica de Medicina, los alumnos tendrán acceso al Plan de Excelencia, a materias de Humanidades y a numerosas actividades académicas, culturales y sociales.

Los alumnos conocieron las sedes de Reyes Católicos y Capitolio, donde comenzarán su formación universitaria el próximo mes de septiembre. / INFORMACIÓN

Según el vicerrector, estas propuestas buscan que los estudiantes desarrollen capacidades que les permitan comprender mejor su profesión y el entorno en el que deberán ejercerla. La Universidad pretende que la etapa universitaria sea también un tiempo para ampliar intereses, plantearse nuevas preguntas y participar en experiencias que contribuyan a su desarrollo personal.

Asimismo, Antón destacó las características del campus de Elche, formado por varias sedes integradas en el centro de la ciudad. Se trata, señaló, de un campus urbano en pleno proceso de expansión y que incorporará progresivamente los recursos necesarios para acompañar el crecimiento de su oferta académica y, en particular, la implantación de los distintos cursos de Medicina.

Conocimientos, habilidades y aptitudes

Por su parte, el vicedecano de Medicina en Elche, Manuel Sureda, presentó los tres pilares sobre los que se articulará la formación: «conocimientos, habilidades y aptitudes». Estos elementos no se trabajarán de manera aislada, sino que convergerán en la preparación de los futuros médicos para afrontar situaciones asistenciales reales.

Los conocimientos proporcionarán la base científica necesaria para comprender el funcionamiento del organismo, las enfermedades y los tratamientos. Las habilidades permitirán trasladar esa preparación a la exploración, la comunicación, la toma de decisiones y los procedimientos clínicos. Finalmente, las aptitudes deberán orientar la forma en que el profesional se relaciona con los pacientes y responde ante las situaciones que encontrará durante su ejercicio.

Sureda recordó a los futuros alumnos que, cuando terminen el grado, no trabajarán con cifras abstractas o casos teóricos. «Trabajaréis con seres humanos enfermos, con pacientes y no con números», subrayó. Con esta idea, insistió en que la exigencia científica debe ir acompañada de una mirada capaz de reconocer a la persona que existe detrás de cada diagnóstico.

La jornada, según Antón, supuso algo más que una primera visita a las instalaciones. “Para los estudiantes, fue la oportunidad de conocer el entorno en el que comenzarán una etapa de seis años; para sus familias, permitió acercarse al proyecto académico y humano que acompañará su formación. Cuando regresen en septiembre, las aulas ya no serán únicamente los espacios que conocieron durante una mañana de julio: serán el punto de partida de su preparación para cuidar a otras personas”.