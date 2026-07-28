Las voces de la Capella y la Escolanía envuelven Santa María a dos semanas del inicio de las representaciones del Misteri en Elche

Si no fuera por las altas temperaturas, por más que el calor haya dado una pequeña tregua en los últimos días, y por alguna calle que está levantada por las obras previstas en la plaza del Congreso Eucarístico, dar un paseo por los alrededores de la basílica de Santa María de Elche cualquier tarde de esta semana permitiría a cualquiera estar un poquito más cerca del cielo. Más cerca por las voces de la Capella y la Escolanía, o el sonido del órgano, que, a dos semanas del inicio del ciclo de representaciones de agosto del Misteri, ya han comenzado a envolver el templo y todo su entorno, una vez que han arrancado los ensayos sobre el terreno.

Loe escolanos en el cadafal, durante uno de los ensayos. / Alex Domínguez

El templo, preparado

De hecho, a lo largo de esta y de la próxima semana, escolanos y cantores ensayan movimientos y gestos, y prueban y modulan sus voces en el escenario en el que, un año más, se representará La Festa. Lo hacen en una basílica en la que en el cielo ya se puede apreciar la maroma que debe sujetar los aparatos aéreos de las representaciones atirantada por un contrapeso de piedras, y en la que, además de las tribunas, ya se han colocado el andador y el cadafal, donde se desarrollan el grueso de los ensayos bajo la dirección del mestre de Capella, Javier Gonzálvez, y el mestre de Ceremonias, Pablo Más.

Pablo Más, dando instrucciones a las voces blancas del Misteri en un ensayo. / Alex Domínguez

Dos vueltas

Las pruebas en la basílica comenzaron este lunes con los escolanos y los cantores que participarán en la representación del 11 de agosto, continuaron este martes con los del día 12, y siguen el miércoles con los del 13 y el jueves con los de La Vespra y La Festa del 14 y 15 de agosto, para comenzar de nuevo el próximo lunes con esta misma secuencia, de manera que todos los participantes en el ciclo de agosto acaben haciendo como mínimo dos ensayos. La jornada empieza con los más pequeños y, posteriormente, tras la misa de las ocho de la tarde, llega el turno de los adultos.

Las voces blancas del Misteri, durante uno de los descansos durante los ensayos. / Alex Domínguez

Camaradería

No obstante, muchas de las voces blancas acaban yendo a todos los ensayos, aunque no participen activamente, porque, como señala Pablo Más, para muchos de los pequeños, la Escolanía es mucho más, es un grupo de amigos, como demuestran las imágenes que dejan los descansos entre prueba y prueba, donde se ve que la camaradería es evidente entre ellos.

Hasta 45 escolanos

Sea como fuere, tanto con las voces blancas como con los adultos se trabaja la escenografía y la sonoridad, con especial atención a la Escolanía, con 45 miembros en esta ocasión, y donde, por cuestiones obvias, es donde más estrenos hay año tras año. Por ejemplo, se les explica cuestiones como dónde poner los pies o cómo actuar si en un momento dado a uno de ellos les molesta, por ejemplo, la peluca.

Un momento del ensayo de la Escolanía en Santa María, junto a la Puerta Mayor. / Alex Domínguez

Confianza y seguridad

El propio mestre de Ceremonias relata que “lo más importante a la hora de trabajar con los escolanos es tratar de que pierdan los nervios”. De ahí que se trabaje mucho para darles confianza y seguridad, aunque, como admite el mestre de Capella, los conciertos que ofrecen a lo largo del año, y también actuaciones como la de Londres el pasado 17 de julio, son muy importantes para que pierdan el miedo a actuar delante de público en un momento determinado. “Son ensayos sencillos, pero lo hacen con mucha concienciación”, remata Pablo Más.

Acústica

También se intenta que se adapten a la acústica del templo. “No es lo mismo ensayar en la Casa de La Festa que en la basílica, sobre todo en papeles como el del Ángel, que canta desde arriba y debe llenar con su voz Santa María con una potencia especial”, señala Javier Gonzálvez.

El cortejo, durante uno de los ensayos en la basílica. / Alex Domínguez

Los días

Una potencia especial que se apreciará en todo su esplendor a partir del próximo 11 de agosto, cuando la basílica se convierta en el escenario del primer ensayo general. De hecho, las localidades para los días 11 y 12 -con representación a las 22.30 horas- y el 13 -a las 17.30 horas- ya se pueden adquirir a través de la página web oficial del Misteri d'Elx, que enlaza con la plataforma de venta de El Corte Inglés, así como en la propia web de la cadena y en cualquiera de sus centros comerciales, y también la Casa de La Festa.

Las entradas

Los precios son variables, y van desde los 10 euros hasta los 60, en función del día elegido y la zona. Así, las entradas en la nave central, que es el lugar que ofrece mejor visibilidad, tendrán un coste de 45 euros para los días 11 y 12, mientras que ascenderán a 60 euros para el 13. En el balcón tienen un precio de 25 euros los dos primeros días y de 35 euros en el caso del tercer ensayo. El corredor-balcón cuesta 15 euros los días 11 y 12, y 25 euros el día 13. Finalmente, las localidades del corredor-balcón de la Puerta Mayor mantienen un precio único de 10 euros para las tres representaciones, y las del crucero cuestan 25 euros en los ensayos generales nocturnos y 35 euros el 13 de agosto. El día 14, a las 18 horas, con La Vespra, y el 15, a la misma hora, con La Festa, que son los días grandes del Misteri y también de las Fiestas de Elche, el acceso a la basílica de Santa María es libre.