Los ecologistas denuncian la degradación del entorno de la Torre del Tamarit en las Salinas de Santa Pola por el vertido de basura

Son ya 16 meses de reivindicación, pero ni por esas desde el grupo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) piensan darse por vencidos con la degradación que está ocasionando el vertido de residuos en el parque natural de las Salinas de Santa Pola. En concreto, en el entorno de la Torre del Tamarit, en el borde de la transitada N-332. Por eso mismo, el colectivo conservacionista se ha dirigido de nuevo a la Conselleria de Medio Ambiente. Lo hacen escudándose en el valor de este espacio natural. Ya no sólo por la monumental torre vigía del siglo XVII. También por el valioso humedal donde se encuentra enclavada la construcción, denominado Charcolís, y que forma una extensa balsa salinera donde es habitual la presencia de numerosas especies de aves acuáticas.

La biodiversidad que tiene las Salinas, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

El origen

Para AHSA, el origen del problema está claro. Reside en la decisión tomada por la Administración autonómica en marzo del año pasado de retirar todas las papeleras existentes en este espacio protegido y, en particular, junto a la N-332. Los ecologistas recuerdan que hace más de dos décadas se instalaron varios depósitos en diferentes puntos de parada de esta carretera que atraviesa de norte a sur las Salinas de Santa Pola. Además, junto a las papeleras, se eliminó el servicio de recogida de residuos que se iban depositando ahí.

Residuos vertidos de forma ilegal e incontrolada en el área de Las Salinas de Santa Pola, en una imagen de abril del año pasado. / INFORMACIÓN

De botellas a una almohada

La consecuencia no puede ser más desoladora, encima, justo en el mismo punto donde un cartel da la bienvenida al parque natural de la Salinas. Hasta el extremo de que se pueden ver bolsas y bolsas de desperdicios conviviendo con botellas -algunas de cristal-, botes, paquetes de tabaco vacíos y hasta una almohada que algún incívico bastante descerebrado ha acabado abandonando ahí sin demasiado pudor.

Escritos anteriores

Los ecologistas recuerdan que ya enviaron escritos alertando de la situación y pidiendo medidas al respecto. Sin embargo, como explican, la respuesta de la dirección del parque natural fue que “no son áreas recreativas del espacio, son lugares competencia de carreteras del estado”, y que se encontraban en comunicación continua con laAdministración central para solicitar mayor intensidad de la limpieza de las cunetas y las zonas de descanso.

El cartel que muestra la dirección de las Salinas. / ÁXEL ÁLVAREZ

Con afección a la zona húmeda

Para Amigos de los Humedales, la retirada de papeleras, casi un año y medio después, como denuncian, ha llevado a “la degradación por la acumulación de residuos con especial incidencia en el entorno de la Torre del Tamarit, un enclave natural en el que confluyen destacados valores ambientales, históricos y paisajísticos, y donde es muy frecuente la parada de visitantes”. De hecho, sostienen que este foco de degradación está afectando también a la zona húmeda más próxima, ya que es ahí donde acaban buena parte de los residuos, arrastrados por el frecuente viento que sopla en este entorno.

Autocaravanas

Ahora bien, no es la única consecuencia negativa. También llaman la atención sobre “el vertido de aguas grises y negras de autocaravanas, que en los últimos meses se ha multiplicado de forma preocupante con el consiguiente riesgo de contaminación del acuífero subyacente y del propio humedal, aparte de los malos olores que provocan estos vertidos”.

Sin respuesta de Transportes

Los ecologistas relatan que hace ocho meses, en noviembre, “ante las evidencias en forma de basuras de que el Ministerio de Transportes en absoluto consideraba que fuera competencia suya la limpieza de las zonas donde se encontraban las papeleras retiradas, presentó un escrito para pedir una reunión con técnicos de la delegación en Alicante de esta Administración para tratar la problemática de los residuos”. No obstante, lamentan que no hubo respuesta alguna, lo que les ha llevado a elevar una queja ahora ante el Defensor del Pueblo.

A la carga con la conselleria

Asimismo, AHSA se ha dirigido una vez más a la Conselleria de Medio Ambiente reclamando que, mientras que el Ministerio de Transportes no asuma las competencias que le atribuye la Administración autonómica, sean restituidas las papeleras y el servicio de recogida de residuos, para evitar la degradación a la que se ve abocado el parque natural en estos momentos.