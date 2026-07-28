Elche instala la quinta sirena antirriadas y limpia barrancos y pinadas para prevenir incendios

"Atención, alerta por inundaciones en esta zona". Eran las 11.15 horas de este martes cuando una sirena seguida de una alocución generada por la inteligencia artificial resonó con fuerza entre el silencio sepulcral entre chalets en el camino viejo de Santa Pola. Todo para lanzar un mensaje de alerta a la población ante un supuesto riesgo de riadas. En vista de la jornada soleada con 33 grados y sin una gota de por medio, se trataba obviamente de una demostración del funcionamiento del quinto de los seis equipos previstos dentro del sistema de alertas del Ayuntamiento de Elche. Como el tiempo no casaba con esta advertencia sonora ningún vecino se inmutó, a diferencia de algún que otro perro que empezó a ladrar en vista de la potencia de la señal acústica que tienen estos dispositivos, de 1.200 voltios y alcance de un radio de hasta cinco kilómetros, una cobertura clave para avisar con antelación a aquellos residentes en las zonas más expuestas ante posibles avenidas de agua.

Avances

Este sistema se complementará en las próximas semanas con caudalímetros, señales luminosas y refuerzo de la limpieza en barrancos y zonas forestales, como avanzaron el alcalde, Pablo Ruz, y el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, que acompañados del comisario jefe de la Policía Local Jesús Andreu quisieron contemplar in situ cómo los operarios colocaban el penúltima torre contemplada en el último contrato a escasos metros de la Venta Durá, uno de los enclaves que más padecen los efectos de las lluvias intensas pese a las inversiones que se han hecho en el lugar para aliviar las inundaciones de forma provisional hasta que finalmente la Generalitat asuma el esperado tanque de tormentas para el que todavía no hay plazos encima de la mesa.

Equipos

En cuanto a las sirenas, la primera se instaló hace alrededor de un año en las inmediaciones del estadio Martínez Valero dentro de una primera fase, y desde que en abril se adjudicó la siguiente por algo más de 142.000 euros se ha extendido al cauce del río Vinalopó, con dos equipos a la altura de la urbanización Santa Fé; en el barranco de los Arcos; y en el barranco de San Antón como la presentada este martes. Lo curioso es que estas últimas funcionan de forma autónoma gracias a placas solares, lo que garantiza su operatividad incluso en caso de apagón eléctrico. Ruz insistió en que la ciudad continúa desarrollando un modelo basado en la prevención para actuar de manera "proactiva, no reactiva".

Operarios instalan la quinta torre de emergencias que avisa por voz ante riadas / Alex Domínguez

El responsable policial señaló además que el Ayuntamiento ha optado por concentrar un mayor número de sirenas en cada punto estratégico para aumentar la cobertura y que estas nuevas instalaciones han pasado de cuatro emisores a incorporar sirenas orientadas a 360 grados, lo que permite mejorar la propagación del sonido en todas las direcciones y llegar más lejos, aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas y del viento.

Caudalímetros

El bipartito de PP y Vox anunció que la red municipal de prevención seguirá ampliándose durante las próximas semanas con nuevos elementos tecnológicos como caudalímetros en los barrancos para conocer en tiempo real el volumen de agua que circula por cada cauce. Estos sensores se integrarán con las cámaras multisensor que ya se están desplegando en distintos puntos del término municipal y permitirán al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) disponer de información instantánea sobre la evolución de cualquier episodio de lluvias intensas.

Además, el Consistorio colocará señales luminosas en algunos de los cruces que históricamente se inundan con mayor rapidez. Estos dispositivos podrán activarse de forma remota desde el propio centro de coordinación para impedir el paso de vehículos cuando la Policía Local o Protección Civil no puedan encontrarse físicamente en el lugar. El propio Guilabert defendió que Elche es referente en materia de seguridad e incluso llegó a afirmar que no hay ningún municipio ni de la provincia ni de la Comunidad Valenciana que tenga un sistema propio que integre toda esta tecnología desde la mensajería móvil a los caudalímetros.

Más limpieza

Junto al refuerzo tecnológico, el alcalde anunció nuevas actuaciones de mantenimiento de los cauces y expuso que pese a que el barranco de San Antón es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Administración local va ejecutar labores de limpieza y desbroce del cauce en la parte norte, actuaciones que puede acometer con la correspondiente autorización del organismo de cuenca. "No podemos esperar a que vengan otras administraciones; Elche tiene que tener capacidad para actuar de manera rápida", insistió el primer edil apuntando a que los trabajos continuarán en el tramo comprendido entre la circunvalación y la carretera de Santa Pola, con el objetivo de mejorar la capacidad de desagüe y minimizar el riesgo de desbordamientos durante episodios de lluvias torrenciales.

Representación del radio de actuación de la torre de alerta ante riadas / Alex Domínguez

Incendios

Al hilo, la estrategia municipal también se extenderá en esta temporada de temperaturas extremas con un dispositivo específico para reducir el riesgo de incendios forestales. Andreu anunció que el Consistorio contará con una subvención de la Generalitat para contratar a seis personas que se dedicarán durante seis meses a realizar labores de limpieza de cortafuegos y de las zonas de interfaz entre monte y viviendas, especialmente en los enclaves considerados de mayor riesgo. Las actuaciones se centrarán principalmente en La Marina, El Altet, Valverde y otras áreas del término municipal donde existen viviendas dispersas junto a masas forestales, como el entorno de Altabix, Bonavista o Peña de las Águilas.

Preguntados por cuándo comenzarían a darse las formaciones de sensibilización a la ciudadanía sobre cómo actuar ante episodios como una riada, el comisario de la Policía Local señaló que desde el Cecopal se está desarrollando un programa de formación ciudadana sobre cómo actuar ante emergencias, con cursos ya impartidos en centros de educación de adultos, entidades sociales y colectivos como la fundación Conciénciate o Cáritas, una labor que continuará ampliándose durante los próximos meses.