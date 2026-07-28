La Policía Nacional pone coto por tierra y aire a los hurtos en las playas de Elche

Unas playas blindadas de hurtos en la arena y en los coches con vigilancia por tierra y aire. Es el reto que tiene la Policía Nacional después de que, por segundo año consecutivo, haya desplegado un completo dispositivo especial de vigilancia en el litoral de Elche. El detalle más llamativo es que los agentes emplean drones para supervisar a vista de pájaro si todo está en orden en estas fechas de máxima afluencia en los diez kilómetros de costa del término municipal.

El operativo, que se puso en marcha con el inicio del verano, está integrado por agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Elche y por efectivos de la Unidad de Medios Aéreos, que realizan vuelos sobre las playas para ofrecer imágenes en tiempo real de todo lo que ocurre en la costa. Este dispositivo complementa al de la Unidad Marítima y de Atención Turística (Grumat) de la Policía Local, que a finales de junio también desplegó a más de 40 agentes e incluso cifró que se han reducido en los últimos años un 30 % los delitos en los arenales al reforzarse la seguridad.

Sospechas

Desde la Comisaría trasladan que la apuesta por los drones permite controlar zonas más amplias y detectar de forma rápida cualquier situación sospechosa o incidente que requiera la intervención policial, teniendo en cuenta que el sistema dunar en rincones como Arenales del Sol puede complicar la visibilidad. Esa vigilancia aérea se coordina directamente con las patrullas desplegadas en las playas, que recorren la zona tanto a pie como en vehículos policiales. Hay que aclarar que este tipo de tecnología, que cada vez es más recurrente para cuerpos policiales o efectivos de bomberos ante la infinidad de incendios que se están declarando en lo que va de verano, se emplea bajo un marco jurídico distinto según quien la utilice.

¿Puedo usar un dron como la Policía?

Mientras un particular está sujeto al régimen civil de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y a las limitaciones del reglamento europeo, con ciertas limitaciones ante puntos masificados, la Policía Nacional está amparada en el Real Decreto 517/2024, que regula las denominadas "actividades no EASA", que están reservadas a organismos públicos como las fuerzas y cuerpos de seguridad. A grandes rasgos, esta norma permite que sea la propia Comisaría quien autorice sus operaciones y establezca los protocolos de seguridad, al tratarse de actuaciones de interés general vinculadas a la prevención de delitos y la protección de la ciudadanía, aunque, eso sí, tienen que hacerlo bajo procedimientos específicos y con medidas de seguridad equivalentes a las exigidas para el resto de operadores.

Así las cosas, con esta implementación, y siguiendo las pistas de las imágenes aéreas, los agentes pueden desplazarse de manera inmediata hasta el punto donde se detecta una incidencia, ya sea porque ha sido observada desde el aire o porque ha sido comunicada por los propios ciudadanos.

Imágenes de vista aérea captadas por la Policía Nacional / INFORMACIÓN

La Policía Nacional defiende que esta combinación de medios tecnológicos y presencia física sobre el terreno mejora la capacidad de respuesta y permite actuar con mayor rapidez ante cualquier delito o situación de riesgo, además de ejercer un efecto disuasorio.

Las principales circunstancias que se quieren evitar son los hurtos en la playa y los robos dentro de coches estacionados, dos de los delitos que suelen incrementarse durante los meses de verano, porque hay quienes se aprovechan de las aglomeraciones para hacer de las suyas. La idea es que se minimice la típica escena de miembros de la familia que no pueden meterse al agua porque tienen que quedarse vigilando las pertenencias por miedo a dueños de lo ajeno.

Consejos

Junto al refuerzo policial, la Policía Nacional recuerda una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir un hurto durante la jornada de playa. Entre ellas, insiste en no dejar objetos personales sin vigilancia, especialmente teléfonos móviles, carteras, llaves o bolsos, así como evitar dejar pertenencias de valor visibles en el interior de los vehículos.

Asimismo, anima a los ciudadanos a colaborar informando de cualquier comportamiento sospechoso a través del 091 o directamente a los agentes desplegados en las playas o en los puntos habilitados, subrayando que la colaboración ciudadana resulta fundamental para mantener la seguridad en las zonas de ocio durante el verano.

Campaña

Esta campaña se inició después de que el pasado 29 junio la Policía Nacional presentase en Alicante el dispositivo especial de la "Operación Verano 2026", un plan de seguridad de refuerzo de las plantillas policiales con 287 agentes más en la provincia (de los cuales 168 son policías e inspectores que van a realizar sus prácticas) durante la temporada estival, coincidiendo con el aumento de residentes, turistas y actividad en las zonas de mayor afluencia. Fue en el paseo de Gómiz, junto a la playa del Postiguet, donde se llegó a organizar una exhibición de medios materiales y humanos con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo diario de sus agentes.

Exihibición de medios de la Policía en el Postiguet por la "Operación Verano". / RAFA ARJONES

En la presentación, el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, José Antonio Cuadros, destacaba que el objetivo del plan diseñado por el Ministerio del Interior era reforzar la seguridad en la época estival y que tanto los residentes como los turistas puedan disfrutar de un verano con tranquilidad. Para muestra, el hecho de que se llegaron a repartir pulseras identificativas gratuitas para menores que cuentan con un espacio en blanco donde los padres o responsables pueden escribir el nombre del menor y un teléfono de contacto, una medida pensada para facilitar la localización de los niños en caso de pérdida en playas o zonas concurridas.

La idea es que se dé una una respuesta eficaz a las necesidades de vecinos y visitantes, así como prevenir delitos y reforzar la seguridad, dispositivo que se suma a otros planes ya activos, como el de Turismo Seguro, con el que la Policía Nacional busca proteger tanto a la población residente como a quienes visitan el litoral de la Costa Blanca durante los meses de verano.