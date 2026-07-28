Mirar el meningioma desde dentro: un nuevo modelo celular para estudiar sus primeras fases

Los meningiomas suelen asociarse a un buen pronóstico, especialmente cuando se diagnostican como tumores de grado 1 y pueden tratarse mediante cirugía. Sin embargo, esa evolución favorable no significa que todos se comporten del mismo modo. Algunos reaparecen y todavía existen preguntas abiertas sobre los procesos biológicos que intervienen durante sus primeras fases. Para responderlas, la investigación necesita modelos capaces de reproducir en el laboratorio las características del tumor con la mayor fidelidad posible.

Ese es el punto de partida del trabajo desarrollado por Esther Mancheño Maciá, Marina Leal Clavel y Vanesa Escudero Ortiz, investigadoras de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche. El equipo ha creado y caracterizado una línea celular estable de meningioma de grado 1 que permitirá observar cómo se comportan estas células, analizar sus alteraciones y formular nuevas hipótesis sobre el origen y la evolución del tumor. La investigación ha sido publicada en la revista científica Biomolecules.

El estudio combina biología celular, análisis genómico y herramientas de bioinformática. De esta forma, no se limita a identificar genes aislados, sino que examina las redes y rutas que actúan de manera coordinada dentro del tumor. Esta aproximación ha permitido reconocer una firma biológica relacionada con el metabolismo y con una respuesta inmunitaria atenuada en un subtipo concreto: los meningiomas transicionales diploides de grado 1.

Mantener vivas las células para observar cómo se comportan

Una línea celular permite conservar células tumorales en el laboratorio durante un periodo prolongado. Los investigadores pueden observar su crecimiento, comprobar qué características mantienen y trabajar en condiciones controladas sin tener que partir de una nueva muestra en cada experimento.

La línea desarrollada por el equipo, denominada H8T-MG, procede de un meningioma transicional diploide de grado 1. Las células permanecieron en cultivo estable durante más de 15 meses, sin modificaciones genéticas y empleando condiciones estándar suplementadas con factores de crecimiento. Este aspecto diferencia el modelo de otras líneas disponibles, que suelen proceder de tumores más agresivos o necesitan ser manipuladas para sobrevivir y multiplicarse en el laboratorio.

“Contar con un modelo de grado 1, estable y no manipulado, ofrece una base más fiel para estudiar las fases iniciales de estos tumores”, explican las investigadoras. Esa fidelidad resulta especialmente relevante cuando se pretende comprender un tumor que todavía no ha adquirido las características propias de las formas más agresivas.

Además, las células mantuvieron una morfología estable y un crecimiento adherente. También conservaron la inhibición por contacto, un comportamiento por el que dejan de crecer cuando entran en contacto unas con otras y que suele asociarse a una menor agresividad. El análisis citogenético confirmó igualmente que no presentaban grandes alteraciones cromosómicas.

El cultivo conservó, asimismo, marcadores vinculados a las células meningoteliales, relacionadas con el origen de los meningiomas. Entre ellos se encontraron vimentina, α-SMA, nestina, conexina-43 y distintos neurofilamentos. Para las autoras, la correspondencia entre el tumor original y las células mantenidas en laboratorio refuerza el valor experimental de este nuevo modelo.

Qué instrucciones utiliza la célula tumoral

Una vez caracterizada la línea celular, la investigación avanzó hacia el análisis transcriptómico. Esta técnica permite conocer qué genes están más activos o menos activos en un tejido. Las autoras lo explican mediante una comparación: si el ADN contiene el conjunto de instrucciones de una célula, la transcriptómica permite comprobar cuáles de esas instrucciones se están utilizando en un momento concreto.

Al comparar muestras de meningiomas transicionales diploides de grado 1 con meninges sanas, el equipo identificó 51 genes con una expresión diferente. El hallazgo no significa únicamente que determinados genes se comporten de otra forma, sino que señala procesos biológicos que podrían estar relacionados con el desarrollo inicial del tumor.

La línea celular H8T-MG permitirá estudiar con mayor precisión los mecanismos biológicos implicados en las primeras fases de los meningiomas. / INFORMACIÓN

Por una parte, el estudio detectó una disminución de rutas inflamatorias y de moléculas vinculadas a la respuesta inmunitaria, como algunas citoquinas y quimioquinas. Por otra, encontró alteraciones en vías relacionadas con el metabolismo del ácido araquidónico, los citocromos P450, los xenobióticos y el retinol.

“Este patrón sugiere que estos tumores presentan una biología propia, en la que metabolismo e inmunidad están estrechamente relacionados”, advierten las investigadoras. Por ello, el interés no se encuentra solo en saber qué genes cambian, sino en determinar qué procesos celulares actúan conjuntamente durante la aparición y la evolución temprana del meningioma.

De los genes aislados a las redes biológicas

Para ampliar el análisis, el trabajo incorporó herramientas de biología de sistemas. Esta disciplina permite estudiar cómo interactúan los genes, las proteínas y las rutas funcionales. En lugar de observar cada pieza por separado, analiza cómo se conecta con las demás y qué posición ocupa dentro del conjunto.

El equipo identificó cuatro genes especialmente relevantes en las redes estudiadas: ASPN, SELE, ACKR y ABCB1. Están vinculados a procesos como la organización de la matriz extracelular, la regulación inmunitaria, la comunicación vascular y el transporte de compuestos. Su posición central los convierte en posibles puntos de partida para futuras investigaciones, aunque el trabajo no plantea todavía una aplicación clínica.

También se detectó la expresión de los receptores cannabinoides CB1 y CB2. Su presencia ha sido poco documentada en modelos celulares de meningioma de grado 1 y abre una línea de estudio sobre las vías de señalización relacionadas con el sistema cannabinoide. Las autoras son prudentes: “Este hallazgo no implica una aplicación terapéutica inmediata, pero sí aporta una nueva pregunta científica que podrá estudiarse en trabajos posteriores”.

Una herramienta para investigaciones futuras

El valor principal del trabajo se sitúa en la investigación básica y preclínica. La nueva línea celular proporciona un modelo estable, no manipulado genéticamente y representativo de un subtipo concreto. A partir de él podrán investigarse con mayor detalle los mecanismos tempranos del tumor y explorarse posibles vulnerabilidades biológicas.

La investigación también recuerda, según las investigadoras, que los meningiomas no forman un grupo completamente homogéneo. “Aunque compartan una misma denominación, pueden presentar diferencias histológicas, citogenéticas y moleculares que influyen en su comportamiento. Estudiar subtipos bien definidos permite, por tanto, obtener conclusiones más precisas y evitar generalizaciones”.