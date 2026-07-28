El Parque Científico de la UMH de Elche y los regantes cierran filas para convertir a la IA en un aliado en el uso eficiente del agua

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández se ha sumado como socio tecnológico a la Agrupación Perte del Vinalopó en la puesta en marcha de un proyecto que busca digitalizar el ciclo del agua de las 30 comunidades regantes a través de una plataforma de inteligencia artificial enfocada en la consulta, el análisis y la interpretación de información hídrica. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, Ángel Urbina, y la directora-gerente del PCUMH, Tonia Salinas.

Funcionalidad

En esta nueva iniciativa, la IA será la encargada de optimizar la sustitución de recursos subterráneos por superficiales del Júcar, ayudando a alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua y a cumplir con la Directiva Marco del Agua europea.

Inteligencia artificial

En este sentido, este proyecto pretende integrar en un único sistema, basado en IA, información hídrica que a día de hoy se encuentra dispersa, como los niveles de los acuíferos, las extracciones en pozos o los datos climáticos e históricos. Todo ello a través de un motor conversacional que responda de manera natural y predictiva a comuneros y técnicos, de manera que convierta toda esa información en conocimiento accionable.

Variables

Para ello, se requiere integrar y gestionar variables interdependientes como la disponibilidad del caudal en el Júcar, las condiciones de la conducción Júcar-Vinalopó, las limitaciones del postrasvase, las demandas de las entidades implicadas y la optimización energética.

El Parque Científico de la UMH se incopora como socio tecnológico a la Agrupación Perte del Vinalopó. / INFORMACIÓN

Modelos hidráulicos

De esta manera, para llevar a cabo el proceso, el sistema combinará los modelos hidráulicos de distribución de la Junta Central de Usuarios con los modelos hidrogeológicos del Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante. Así pues, se conseguirá orientar cada decisión hacia los dos grandes objetivos de la planificación hidrológica: satisfacer la demanda y recuperar los acuíferos.

Propósito

Urbina asegura que este proyecto conseguirá convertir el gran y caótico volumen de datos disponibles en conocimiento útil para una gestión más inteligente de los recursos hídricos. Esto es así puesto que existen dos niveles de gestión: la que realiza cada comunidad de regantes y la que la Junta Central de Usuarios utiliza para la toma de decisiones en la distribución de los recursos alternativos que sustituyen a los subterráneos para recuperar los acuíferos. Ángel Urbina añade, además, que "esta información, ya de por sí valiosa, es ingente y requiere de un tratamiento específico para que pueda resultar útil".

Acuerdo

Mientras, la directora y gerente definió este acuerdo como un ejemplo de la importancia de la colaboración entre los diferentes agentes del ecosistema de innovación. También quiso resaltar que "el Parque Científico de la UMH ha trabajado junto al Perte del Vinalopó en un proyecto que contribuirá a paliar algunos de los principales retos relacionados con la gestión de recursos hídricos".

Colaboración

Además, el PCUMH y la Junta Central de Usuarios han establecido un protocolo de colaboración para fomentar la innovación, el desarrollo del emprendimiento y la consolidación del tejido industrial mediante el intercambio de conocimiento. A todo ello se le suma la creación de proyectos conjuntos y la promoción de actividades de interés mutuo.