Un estudio de la UMH de Elche e Isabial pone el foco en el tronco como factor clave del envejecimiento

El control de la postura del tronco podría ser un factor clave a la hora de ayudar a las personas mayores físicamente activas a mantener un mejor equilibrio dinámico y, por tanto, tiene una incidencia alta en el envejecimiento. Esta conclusión se basa en un estudio liderado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial). Los resultados obtenidos tras la investigación realizada sostienen que la estabilidad de esta parte del cuerpo está más estrechamente relacionada con el equilibrio que con la fuerza de la cadera.

Equilibrio

Con el paso de los años, la capacidad para realizar actividades cotidianas se deteriora, en gran parte por la pérdida de equilibrio. El profesor del Área de Educación Física y Deportiva de la UMH y responsable del estudio publicado en Scientific Reports, Casto Juan Recio, argumenta que uno de los factores que puede ayudar a mantener el equilibrio es la estabilidad del tronco. Sin embargo, el docente añade que, "aunque ya se intuía que el control del tronco podía desempeñar un papel importante en el control del equilibrio general, la evidencia científica que sostenía esta relación era todavía limitada".

Participantes

De esta manera, para llevar a cabo el análisis, el equipo se encargó de estudiar a 127 personas sanas y físicamente activas, con edades comprendidas entre los 30 y los 80 años. Los participantes realizaron diferentes pruebas para evaluar tanto su estabilidad y equilibrio como su movilidad y fuerza.

Pruebas

En primer lugar, se llevó a cabo un ejercicio con un asiento inestable para evaluar la estabilidad del tronco. En segundo lugar, los participantes tuvieron que realizar una posición de tándem, es decir, colocar un pie justo delante del otro, con la finalidad de medir el equilibrio dinámico general. Seguidamente, analizaron la movilidad funcional a través del test "Timed Up and Go", que fue modificado para la ocasión. Por último, recurrieron a pruebas de fuerza isométrica de cadera mediante dinamometría portátil.

El campus de la UMH en Elche / INFORMACIÓN

Finalidad

Para abordar esta cuestión, el investigador de la UMH, Javier De Los Ríos Calonge, quién además ha centrado su trabajo doctoral en este tema, indica que, a través de este estudio, tratan de evaluar cómo la estabilidad, el equilibrio dinámico, la fuerza de la cadera y la movilidad funcional cambian con el paso de los años. Además, recalca que el objetivo principal de esta investigación es comprender mejor el deterioro de estas capacidades durante la época del envejecimiento y analizar de esta manera cómo se relacionan entre sí estas variables en los adultos mayores.

Resultados

Los datos obtenidos mostraron un deterioro progresivo de todas las capacidades evaluadas con la edad. No obstante, la estabilidad del tronco fue la más perjudicada, llegando a presentar el desgaste más acusado en comparación con el resto de condiciones físicas como el equilibrio dinámico general, la fuerza de la cadera y la movilidad funcional, especialmente notorio en los hombres.

Relación entre capacidades

El profesor de Fisioterapia de la UMH y coautor del estudio, Sergio Hernández Sánchez, relata ciertas relaciones entre las capacidades evaluadas. Y es que, según señala, "los datos indican que la estabilidad del tronco fue la variable que mostró la asociación más estrecha con el equilibrio dinámico general, mientras que la fuerza de cadera se relacionó principalmente con la movilidad funcional”.

Complementario

Estos hallazgos sugieren que diferentes capacidades físicas pueden desempeñar funciones complementarias durante el envejecimiento. El investigador manifiesta que el hecho de considerar ambas condiciones de forma específica puede servir de especial interés en futuras estrategias de ejercicio orientadas a preservar la función física y la independencia durante el envejecimiento.

Hallazgos

El profesor del Área de Educación Física y Deportiva de la UMH David Barbado Murillo, también firmante del estudio, subraya la importancia de estos resultados, ya que permiten orientar mejor las estrategias de ejercicio. Por si fuera poco, Murillo también declara que este estudio, además de fomentar la actividad física a todas las edades, sugiere que puede ser útil prestar atención a capacidades que muestran un deterioro especialmente acusado con la edad y que, además, se relacionan con aspectos relevantes de la función física, como el equilibrio general y la movilidad.

Investigadores

Además de Casto Juan Recio, Javier De Los Ríos Calonge, Sergio Hernández Sánchez y David Barbado Murillo, firman el estudio los investigadores Amaya Prat Luri y Francisco José Vera García. Se trata de un equipo interdisciplinar perteneciente al Instituto Universitario de Investigación Centro de Investigación del Deporte y al Centro de Investigación Traslacional en Fisioterapia de la UMH, así como a Isabial.

Financiación

El estudio ha contado con financiación del proyecto RTI2018-098893-B-I00 del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Agencia Estatal de Investigación, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Feder.