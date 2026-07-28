El bipartito de PP y Vox de Elche disuade con radares de control de velocidad en entornos escolares

A un mes y medio de que empiecen las clases en los colegios de Elche el Ayuntamiento ha optado por reforzar la seguridad en entornos escolares con una red de radares pedagógicos que, aunque no sancionan, incentivan que los conductores separen el pie del acelerador cuando van por el núcleo urbano.

Y es que estos sistemas generan un efecto psicológico al volante ya que a nadie le gusta perder una partida, y en este caso el hecho de que se active una carita triste en rojo sobre una pantalla denota que algo se ha hecho mal: sobrepasar los 30 kilómetros por hora, el límite marcado para circular por la ciudad, por lo que disuade al conductor de incumplir. Si lo hacen bien, la carita es verde. Cuestión aparte es que haya quienes se han acostumbrado a obviar estos paneles en puntos donde se instalaron previamente en otra remesa como alertó en 2025 el bipartito de PP y Vox.

Centros

En cuanto a esta nueva tanda de equipos, el pasado mayo se adjudicó el proyecto por 105.190 euros después de salir a licitación por unos 45.000 euros más para colocar algo más de una docena de radares con los que, en teoría, dar un salto en seguridad vial. El Ayuntamiento elevó este martes el dato hacia cerca de una veintena y aseguró que ya se están desplegando por diferentes barrios e incluso pedanías. Uno de los primeros ya puede verse junto al CEIP Jaume I, en la avenida de Cortes Valencianas, donde este martes se desplazó la concejala de Distritos, Loli Serna, para comprobar el avance de los trabajos.

La Administración local prevé completar la instalación del resto de dispositivos preventivos durante las próximas semanas para que todos entren en funcionamiento coincidiendo con el inicio de las clases a principios de septiembre, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución que se fijó en los pliegos era de cuatro meses que se cumplirían con la entrada al otoño.

La responsable municipal quiso insistir en que se trata de una herramienta exclusivamente preventiva y que se ha tenido en cuenta tras las solicitudes de vecinos y asociaciones de los diferentes distritos.

Cobertura

El despliegue contempla la instalación de los paneles en las inmediaciones de ocho centros educativos como los CEIP La Asunción, Jaume I, Francesc Cantó, Jorge Guillén, Luis Vives, Dama d'Elx, Ferrández Cruz y Clara Campoamor.

A ellos se suman varios accesos a pedanías donde los vecinos habían reclamado medidas para reducir la velocidad de los vehículos, concretamente en Las Bayas, Valverde, La Galia y Peña de las Águilas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende reducir la velocidad en algunos de los puntos con mayor presencia de peatones y favorecer una conducción más prudente en zonas especialmente sensibles durante las entradas y salidas de los centros escolares, donde suelen formarse atascos en las horas punta.

Cuatro meses

Cuando se anunció la adjudicación, el equipo de gobierno ya dejó claro que los dispositivos tendrían un carácter exclusivamente pedagógico y que no existiría intención recaudatoria. No obstante, sí recogerán información sobre el tráfico para elaborar estadísticas, como el número de vehículos que circulan por cada vía, la velocidad a la que lo hacen o el tipo de vehículo.

De acuerdo con la memoria técnica del contrato, los equipos son capaces de contabilizar el tráfico en hasta cuatro carriles en ambos sentidos, registrar la velocidad individual de cada vehículo y diferenciar entre turismos, vehículos pesados y motocicletas. Esa información permitirá al Ayuntamiento evaluar el comportamiento del tráfico y decidir, si fuera necesario, la adopción de futuras medidas de seguridad vial en aquellos puntos donde persistan los excesos de velocidad.

El proyecto supone además la ampliación de una red de radares pedagógicos que ya contaba con algunos antecedentes en la ciudad, como los paneles instalados en la calle Curtidores, la avenida Juan Carlos I, junto al CEIP Hispanidad y al colegio Jesuitinas, o en la calle Ángel, y que ahora se extenderá a nuevos barrios y pedanías para incrementar la protección de peatones y escolares.

Monitorización

Este tipo de tecnologías se han implementado ya, en mayor o menor medida, en los principales municipios de la provincia para monitorear cómo se comportan los conductores en según qué zonas, indicadores que dan pistas a la Policía Local para realizar acciones complementarias.

A principios de 2025 el equipo de gobierno dio datos de los cinemómetros que ya había instalados en anteriores contratos y entonces la concejalía de Movilidad reconocía que se había detectado un problema de incumplimiento de la normativa. El área municipal cruzó la información de los dos primeros radares instalados en el casco urbano de la avenida Juan Carlos I y calle Ángel, y se descubrió que no estaban siendo disuasorios para los conductores que más aprietan el acelerador.

Panel que advierte den radar informativo en la avenida Juan Carlos I / Áxel Álvarez

Colegios

El radar que más vehículos registra es el que se instaló a finales de octubre de 2023 en la avenida Juan Carlos I, cerca de una de las tres puertas de acceso al colegio Santa María (Jesuitinas) sobre un paso de cebra. Se tomó de referencia el mes de diciembre de 2024 en ese estudio, apuntando a que por el vial transitaron 204.000 vehículos de todo tipo en ese mes y que un 34,1 % lo hacía a más de 30 kilómetros por hora. Si bien, las cifras registradas el mismo mes pero en 2023 arrojaron que el número de infractores fue el 24 % del total con lo que uno de cada diez conductores más infringió la norma pese a que la tecnología llevaba más tiempo instalada y debía haber más conciencia. Y no quedó ahí la cosa, ya que de un año a otro se pasaron de picos de 89 kilómetros por hora a 110, según los datos que facilitó entonces Movilidad.

Calle Ángel, con el radar que detecta un 87 % de vehículos que cumplen la velocidad / Áxel Álvarez

Calle Ángel

En la calle Ángel, por ejemplo, el cumplimiento era mayor analizando estas mismas fechas. En 2024 el 86,4 % cumplía las normas de velocidad pero el número de excesos empeoró 2,7 puntos. Los dos vehículos que iban más rápido superaban los 90 kilómetros por hora, mientras que un año antes la mayor infracción fue el circular a 79 kilómetros por hora.