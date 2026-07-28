La tradicional romería de Santa Marta será este sábado el eje central de las celebraciones en honor a la patrona de la localidad ilicitana de La Galia

Una despertà con cohetería y toque de campanas a las ocho de la mañana recordará este miércoles, día 29, a los vecinos de La Galia, en la pedanía ilicitana de Altabix, la onomástica de Santa Marta, patrona de la localidad, que se viene celebrando con numerosos actos durante este mes de julio y que tiene como gran acontecimiento la romería del próximo sábado, día 1, a partir de las ocho de la tarde.

El programa de actos para honrar a Santa Marta arrancó el pasado día 10 con cine de verano y culminará el día 8 de agosto también con una proyección cinematográfica, ambas patrocinadas por el Ayuntamiento ilicitano. Entretanto, se han venido desarrollando competiciones deportivas, como el partido de solteros contra casados; citas musicales, como la música de los 80; tardes divertidas, como la de la gran charanga; o encuentros gastronómicos, como el concurso de paellas, entre otras actividades.

Una procesión de Santa Marta en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Pero el principal acontecimiento festivo tendrá lugar el próximo sábado con la celebración de la romería en honor de Santa Marta, con salida y llegada a la ermita. La imagen de la santa saldrá a hombros de romeros, que se alternarán para llevarla durante el recorrido de unos tres kilómetros y algo más de dos horas de duración por el itinerario tradicional en la zona de La Galia. Al finalizar, habrá una actuación musical del duo “Lady Marian” y un castillo de fuegos artificiales a cargo de “Pirotecnia Turis”.

Encuentro deportivo organizado en el marco de las fiestas de Santa Marta en Elche. / INFORMACIÓN

Sopar de cabasset

Para este viernes, día 31, está previsto un gran encuentro vecinal con el sopar de cabasset, acompañado por el trío musical “Talismán”. Al descanso tendrá lugar una actuación del grupo de baile “El baile es la vida”. El programa de fiestas también contempla para el domingo, día 2 de agosto, una misa en honor a la patrona, oficiada por el vicario parroquial Luis Díez Arteaga.

El presidente de la comisión de fiestas Santa Marta, Francisco Torrecillas, señala que “hemos hecho un gran esfuerzo para completar un programa festivo en honor a nuestra patrona con actividades para todos los públicos y este sábado, día1, celebraremos la tradicional romería a la que invito a todos los ilicitanos e ilicitanas que quieran venir a conocer una singular tradición de nuestras pedanías”.

Noticias relacionadas

Encuentro deportivo organizado en el marco de las fiestas de Santa Marta en Elche. / INFORMACIÓN

Santa Marta forma parte de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad presidida por Andrés Coves, que cuenta con una docena de comisiones que representan a 17 pedanías ilicitanas y que, entre abril y noviembre, organizan más de 200 actos festivos, entre celebraciones religiosas, encuentros deportivos, gastronómicos o culturales, verbenas, charangas o romerías.