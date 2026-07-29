El bipartito de PP y Vox desplegará 50 cámaras más del plan de Zona de Bajas Emisiones en Elche con el foco en los parkings disuasorios

Prácticamente ocho meses después de que entrase en vigor la primera fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Elche sin apenas impacto, porque no se contemplan sanciones a vehículos de particulares pese a la instalación de 70 cámaras, el bipartito de PP y Vox desplegará otro medio centenar de estos equipos visuales inteligentes por el término municipal, pero en esta ocasión se pondrá el foco en los accesos a los parkings disuasorios.

Así lo comunicó este miércoles el concejal de Innovación y Espacios Públicos, Claudio Guilabert, después de anunciar que el Ayuntamiento ha recibido una subvención que supera los 730.000 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y que de ese montante 400.000 euros será para el programa Vive Elche, que es el nombre que eligió el equipo de gobierno para la implantación de la ZBE. El resto de la ayuda será para adquirir cuatro autobuses eléctricos y poner en marcha la esperada sala de estudio digital en la biblioteca de Altabix.

Segunda fase

En cuanto al proyecto de movilidad sostenible, se elevaría en esta segunda fase a 666.666 euros y la Administración local asumirá el 40% del total para seguir con este plan. Comprendería la compra de cámaras, previsiblemente unas 50, aunque desde la concejalía aclararon que la cifra definitiva dependerá de los modelos que se seleccionen finalmente porque hay posibilidad de que algunas cámaras convencionales podrían sustituirse por dispositivos multisensoriales con capacidad para realizar varias mediciones al mismo tiempo.

El concejal Claudio Guilabert durante la convocatoria este miércoles sobre la línea de ayudas europeas. / INFORMACIÓN

Al hilo, se colocarán pantallas que informarán en tiempo real de las plazas disponibles en las grandes bolsas de aparcamiento de la ciudad. Estos paneles mostrarán el nivel de ocupación de los aparcamientos, lo que facilitará que los usuarios sepan antes de entrar si quedan plazas libres o si el espacio está completo, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios, reducir el tráfico de vehículos y los quebraderos de cabeza de buscar una plaza. Las cámaras ofrecerán además una imagen directa del estado de la circulación y facilitarán el trabajo de la Policía Local y de los técnicos municipales de Tráfico.

Zonas

Este programa se extendería en zonas como el entorno del polígono de Carrús y el parking recién habilitado junto al Hort del Gat, detrás de la Guardia Civil, con la previsión de colocar también en la Ronda Norte y la Ronda Sur. Tampoco se cierra la puerta a que llegue esta tecnología a otros grandes espacios como el estacionamiento de Candalix y el entorno del pabellón inclusivo, lo que contribuiría a tener más control de las fluctuaciones con el tráfico.

Este sistema va acumulando datos sobre la planificación de los desvíos y para analizar la movilidad urbana, información que se va almacenando y que después tendrá que gestionar la denominada Oficina del Dato. Ahora bien, hasta la fecha el equipo de gobierno no ha desvelado cuáles son los movimientos que están recogiendo estos equipos. El edil se apoyó en que en los próximos meses se hará balance de los datos ambientales recogidos con la puesta en marcha e incidió en que por ahora un 10% de las cámaras que se instalaron en la primera fase están aún por calibrar, el mismo porcentaje que ya dio el concejal a este diario en mayo.

Lectura de matrículas

A nivel municipal enfatizaron que el sistema permitirá identificar el tipo de vehículos que entran en Elche, distinguir si son eléctricos o de combustión y conocer su procedencia mediante la lectura de matrículas. Guilabert señaló que estos datos permitirán determinar, por ejemplo, cuántos vehículos llegan y desde qué puntos del país durante celebraciones o acontecimientos multitudinarios. Los dispositivos también servirán para simular el efecto de cortes de tráfico y determinar cuáles son los viales más adecuados para organizar desvíos. Ante una carrera, una procesión o cualquier otro evento, el Ayuntamiento podrá analizar previamente qué itinerario genera un menor impacto sobre la circulación.

Expectación por "estrenar" los autobuses y nuevas líneas a pedanías de Elche / Áxel Álvarez

Contaminación

El proyecto contempla igualmente la recogida de información relacionada con la contaminación acústica y otros parámetros ambientales, datos que se integrarán en el sistema municipal y serán analizados por los técnicos municipales. La vista está puesta en que esta iniciativa se ejecute antes de acabar el año, aunque el proyecto tendrá que salir antes a licitación. Guilabert explicó que para presentarse a la convocatoria de ayudas había que avanzar la redacción, con lo que esperan llegar antes de 2027.

Eléctricos

En otro orden de cosas, la segunda ayuda concedida permitirá al Ayuntamiento adquirir cuatro autobuses eléctricos e híbridos para renovar una flota municipal que, según los datos ofrecidos por la concejalía, ya está renovada en más del 70% con modelos menos contaminantes.

Para este nuevo paso el IVACE aportará 260.000 euros, aproximadamente la mitad del coste previsto. Guilabert quiso matizar que estos nuevos vehículos nada tienen que ver con los se han estado probando recientemente para la futura contrata, como serían los autobuses reducidos para las pedanías del norte o el transporte articulado. Sobre la contrata el edil apuntó que tendrá que incorporar inversiones anuales como los arreglos de marquesinas, adaptación de paradas o la creació de intercambiadores sin que tenga que ser el Ayuntamiento el que corra con las contrataciones.

La imagen renovada que se le quiere dar a la sala de estudios de Altabix tras las obras. / INFORMACIÓN

Sala de estudio

El Consell finalmente no financiará íntegramente la sala de estudio de la biblioteca de Altabix. En abril el bipartito apuntó a que se había solicitado una ayuda de 145.000 euros pero finalmente la Conselleria de Innovación inyectará la mitad en el proyecto, 72.500 euros dentro del paquete del Ivace. Ya entonces el equipo de gobierno hablaba de que las obras serían inminentes para que estuvieran ejecutadas al finalizar el año y este miércoles volvió a incidir en que sería inminente, aunque los tiempos van más apretados como para no llegar a 2027 teniendo en cuenta que el plazo de ejecución que se fijó fue de cuatro meses para incorporar equipamiento tecnológico y cabinas que permitirán a los estudiantes realizar reuniones, trabajos en grupo o videoconferencias sin interferir en el resto de usuarios dentro de unas obras que mantendrán el edificio cerrado todo ese tiempo.