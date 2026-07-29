Compromís reclama 20 millones para climatizar los colegios de Elche y tilda de "migajas" el aporte del Consell

La climatización de los centros educativos de Elche fue el principal frente que abrió Compromís este miércoles contra los nuevos presupuestos de la Generalitat. La coalición considera que los 800.000 euros que ha consignado el Consell, y que hace días adelantó el alcalde, Pablo Ruz, son claramente insuficientes para resolver los problemas que arrastran los centros educativos, por lo que acusó al Gobierno de Juanfran Pérez Llorca de intentar "aparentar" que atiende las reivindicaciones de la comunidad educativa sin destinar los recursos necesarios.

Así lo expuso el diputado de la coalición valencianista en las Cortes Valencianas, Gerard Fullana, en una convocatoria junto a la portavoz municipal, Esther Díez, donde reprobó que "PP y Vox no tienen ninguna vergüenza en estafar a la gente" con unas transferencias que, a su juicio, solo sirven para dar una imagen de compromiso con la mejora de los centros educativos.

El diputado de Compromís Gerard Fullana con la portavoz Esther Díez este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

Placas solares

Según Fullana, "800.000 euros no dan para nada en Elche si tenemos en cuenta que la mayoría de colegios e institutos necesitan cambiar sus instalaciones". Por ello, reivindicó un programa mucho más ambicioso que contemple 20 millones de euros anuales para el municipio con el objetivo de acometer una verdadera climatización de los centros educativos, acompañada de actuaciones de eficiencia energética y de la instalación de placas fotovoltaicas, de forma que las mejoras sean estructurales.

El parlamentario enmarcó esta crítica dentro de un rechazo global a las cuentas autonómicas. A su juicio, los presupuestos "evidencian unas derechas que, ante las diferentes emergencias que nos atraviesan, recortan en políticas sociales, servicios públicos, derechos democráticos y transición verde porque están más preocupadas en lanzar eslóganes ultra que en solucionar los problemas de la gente".

En este sentido, Fullana reprobó que PP y Vox hayan rechazado las más de 1.000 enmiendas registradas por Compromís, unas propuestas que, según trasladó, iban orientadas a recuperar el poder adquisitivo de la ciudadanía, garantizar una educación y una sanidad públicas de calidad, defender los derechos humanos y avanzar hacia un nuevo modelo económico. Lamentó especialmente que hayan sido rechazadas todas las iniciativas destinadas a incrementar las inversiones para Elche.

"Prioridad nacional"

La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, tampoco dudó en criticar, como ya hizo el PSOE hace días, el concepto de "prioridad nacional" propuesto por Vox, y avalado por el PP a nivel autonómico, porque entiende que es una manera de desviar el debate hacia "discursos racistas y clasistas" y evitar que la ciudadanía ponga el foco en unas políticas que, en su opinión, benefician "a los ricos y privilegiados" mientras aumenta la brecha social.

Díez alertó de que los ilicitanos resultarán "doblemente afectados" por un carácter "antisocial" de las cuentas y unas partidas para la ciudad "irrisorias". En su opinión, todas las grandes promesas de Ruz "van a quedar en humo".

50 millones

La portavoz municipal también reclamó al primer edil que explique por qué el PP votó en contra de las enmiendas presentadas por Compromís que, según la formación, habrían permitido incrementar en más de 50 millones de euros las inversiones destinadas a Elche.

Entre las actuaciones que la coalición asegura que han quedado fuera de los presupuestos figuran la rehabilitación de numerosos institutos, la construcción del Conservatorio de Música, la creación del prometido tranvía, la ejecución de infraestructuras para personas mayores y dependientes, el incremento de las inversiones destinadas al patrimonio cultural y natural del municipio, y el retorno de los 43 millones de euros pendientes del Consell por los terrenos cedidos para la Universidad Miguel Hernández.