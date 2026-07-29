Estreno del Hort del Gat en Elche con plante del bipartito de PP y Vox a la Acequia Mayor del Pantano

El Hort del Gat volvía a reabrir sus puertas el pasado mes de enero, tras casi 14 años cerrado. Lo hacía con la reunión del Consejo Agrario Local de Elche. Sin embargo, la adecuación del jardín estaba pendiente, hasta este mismo miércoles por la tarde, cuando el espacio se inauguró por todo lo alto con una gran fiesta a la que asistieron el alcalde, Pablo Ruz, junto a compañeros de su equipo de gobierno, así como la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y diversas entidades invitadas, y en la que el regidor ilicitano hizo un repaso por cómo estaba el Hort del Gat y cómo está ahora, poniendo en valor lo que ha hecho su Ejecutivo en materia de recuperación del patrimonio en general y de huertos de palmeras en particular. Un acto en el que, sin embargo, el bipartito de PP y Vox dio un nuevo plante a la Acequia Mayor del Pantano, que, al igual que han denunciado desde la entidad en ocasiones anteriores, esta vez tampoco fue invitada, pese a que otras entidades similares, sí.

La fiesta de inauguración del Hort del Gat celebrada este miércoles por la tarde. / INFORMACIÓN

Partidores

Un “veto” que, a la sazón, se produce después de que por la mañana se les pidiera que se abriera el partidor para que el agua pudiera llegar al Hort del Gat por la tarde, lo que obligó a la Acequia Mayor del Pantano a reestructurar el servicio para que se pudiera llevar el caudal al espacio recién inaugurado, y a tener a un capataz operativo hasta las diez de la noche para que cerrara los partidores. “Esta situación es incomprensible”, se limitó a señalar el presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó. De hecho, en noviembre, tras la inauguración del Museo del Agua en el Molí del Real, representantes de la Acequia Mayor ya manifestaron a este diario su pesar por no haber sido invitados por el Ayuntamiento, pese a que sí que habían colaborado en el trabajo documental que daba forma a la muestra como responsables del riego tradicional del Palmeral. Varios plantes acumulados, lo que da cuenta de la tensión que se vive en estos momentos entre el bipartito de PP y Vox y la comunidad.

La fiesta de inauguración del Hort del Gat celebrada este miércoles por la tarde. / INFORMACIÓN

Con el foco en la aportación autonómica

Sea como fuere, previamente a la inauguración del espacio, desde la Generalitat pusieron el foco en la aportación que ha hecho para que la puesta en marcha de este enclave sea una realidad. Lo hicieron subrayando que el importe total de las actuaciones supera los dos millones de euros, de los que el Consell ha inyectado 1,4 millones de euros para la rehabilitación de la casa del Hort del Gat, mientras que el Ayuntamiento de Elche ha financiado la recuperación y acondicionamiento del huerto histórico mediante fondos Next Generation, con una inversión de 634.823,38 euros.

“Esta colaboración institucional ha permitido devolver a la ciudadanía un inmueble y un entorno de gran valor patrimonial y dotarlos de nuevos usos al servicio de todas las personas interesadas en visitar y conocer en profundidad el paisaje del Palmeral”, indicaron desde la Administración autonómica.

La fiesta de inauguración del Hort del Gat celebrada este miércoles por la tarde, con el agua circulando por el huerto. / INFORMACIÓN

La actuación

La intervención ejecutada ha incluido, por un lado, la rehabilitación integral de la Casa del Hort del Gat para albergar el futuro Centro de Interpretación del Palmeral y, por otro, la recuperación y acondicionamiento de su entorno histórico. Los trabajos en el inmueble han hecho posible restaurar, reforzar y reparar la estructura del edificio, afectada por el paso del tiempo, años de abandono, actos vandálicos y la presencia de cemento aluminoso. Asimismo, se ha llevado a cabo una reorganización integral de los espacios interiores para adaptarlos a las nuevas necesidades de uso, entre ellas, el traslado de la Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Palmeral.

Más de 10.000 metros cuadrados

La actuación sobre el huerto histórico ha supuesto la recuperación de 10.021 metros cuadrados, incluyendo la mejora de accesos, la renovación de los sistemas de riego, trabajos de jardinería, nueva iluminación, vallado y actuaciones destinadas a la promoción del conjunto y su integración en el entorno. “Nuestro patrimonio cuenta nuestra historia. La mejor forma de preservar ese legado es mantenerlo vivo, convirtiendo espacios como el Hort del Gat de Elche en un punto de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro”, señaló la secretaria autonómica de Cultura a primera hora de la tarde, antes de la inauguración, a través de un comunicado.