La guerra de carretillas en Elche gana en seguridad: la valla de la zona acotada tendrá tres metros más de altura

Una de las noches marcadas en rojo en el calendario en Elche es la del 13 de agosto, por las implicaciones sentimentales que tiene para los ilicitanos e ilicitanas la Nit de l’Albà, pero también por el espectáculo que le sigue: la conocida guerra de carretillas, aunque la Asociación de Carretilleros de Elche prefiere llamarla La Carretillà y lleva años manteniendo que se quiere eliminar esa denominación, porque los participantes no consideran que estén tomando parte en guerra alguna, sino que lo que hacen es una fiesta de ofrenda a la Patrona de Elche, la Virgen de la Asunción, dentro de una tradición que se remonta al año 1735, según el colectivo. Un espectáculo, al margen de cómo se le denomine, que este año ganará en seguridad, ya que se instalará un vallado con tres metros de altura más, hasta alcanzar los nueve, para evitar que las carretillas salgan del recinto y puedan impactar en algunas de las personas que contempla La Carretillà.

El vallado que había el año pasado en el Hort del Monjo. / Pilar Cortés

Cifras al alza

De hecho, serán las brigadas municipales de Mantenimiento del Ayuntamiento las que se encargarán de habilitar la nueva verja en el recinto del Hort del Monjo, de unos 1.400 metros cuadrados aproximadamente, a petición de la Asociación de Carretilleros de Elche, que es el colectivo encargado de organizar una cita que cada año va sumando no sólo nuevos participantes, sino también espectadores. Hasta el extremo de que el presidente de la entidad, Jaime Sánchez, cifra en cerca de 200 el número de lanzadores, duplicándose en los últimos años, mientras que el de personas que se acercan a ver La Carretillà roza las 4.000.

Las carretillas volando en la noche ilicitana en 2025. / Pilar Cortés

Trayectoria errática

“Las carretillas son un producto pirotécnico de trayectoria errática, y ahora, como medida de seguridad, se va a elevar la altura de la zona acotada en tres metros más”, señala el presidente de la asociación, que confía en que “esta medida sea suficiente para salvaguardar la seguridad tanto del público asistente como de los agentes, cuyo trabajo permite que la Carretillà siga siendo una fiesta que cada vez gana más adeptos”.

Cartel de La carretillà de 2026. / INFORMACIÓN

Al filo de la desaparición

Sánchez relata que fue hace trece años cuando se les comunicó que se prohibían las carretillas en Elche. “Un grupo de ilicitanos amigos de las tradiciones pirotécnicas nos pusimos en contacto y nos organizamos para la defensa de las carretillas, aunque el verdadero artífice de esta unión fue Juanma Flores, que en muy pocos días, y a través del Grupo No Nos Quitéis las Carretillas, consiguió unir a mas dé 12.000 amantes de este maravilloso espectáculo”, explica. Fue así como tanto Juanma Flores como el propio Jaime Sánchez comenzaron a contactar con empresas pirotécnicas que, a su vez, les presentaron a dirigentes de otras asociaciones.

Apoyo en Bruselas y Madrid

“Junto a empresas pirotécnicas de la Comunidad Valenciana, se presentaron en Bruselas para buscar una solución al gran problema que se presentaba y, gracias a su trabajo y al de algunos políticos que nos representaban, se consiguió un principio de acuerdo a nivel europeo, y, posteriormente, nos pusimos en contacto con distintos representantes políticos del Congreso de los Diputados, que nos prestaron toda su ayuda, y conseguimos que continuara la fiesta de las carretillas”, apunta el presidente de la asociación.

Desde la una y cuarto de la madrugada

La cita se celebra cada año en la noche del 13 al 14 de agosto, tras el lanzamiento de la Palmera de la Virgen desde el campanario de la basílica de Santa María en Elche, a partir de la una y cuarto de la madrugada, en un recinto acotado en el Hort del Monjo. El espacio, inicialmente, era provisional, pero al final se ha acabado consolidando y, además, se ha conseguido eliminar casi del todo el lanzamiento de carretillas fuera de la zona acotada, como subraya Jaime Sánchez.